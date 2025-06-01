https://sarabic.ae/20250601/40-تريليون-قدم-مكعبة-من-الغاز-قد-تعيد-دولة-عربية-إلى-الصدارة-1101184540.html
40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قد تعيد دولة عربية إلى الصدارة
40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قد تعيد دولة عربية إلى الصدارة
سبوتنيك عربي
كشف خبراء في مجال الغاز والهيدروجين عن وجود حقول غاز تقدر بنحو 40 تريليون قدم مكعبة بسوريا، ما يمهّد لمرحلة جديدة من الاستكشافات قد تعيد تموضع البلاد على خريطة... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T11:31+0000
2025-06-01T11:31+0000
2025-06-01T11:31+0000
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وتسلّط هذه التقديرات الضوء على إمكانات غير مستكشفة لطاقة الغاز في حوض البحر المتوسط، الذي يعدّ من أغنى الأحواض الجيولوجية، والأكبر في المنطقة، خلال السنوات الأخيرة.ويرى الخبراء أن هذه الخطط الطموحة إذا تم تنفيذها وفق رؤية متكاملة، فإن دمشق قد تصبح نقطة ارتكاز جديدة في معادلة الغاز شرق المتوسط، ما سيوفر دعما ماليا وتقنيا يعيد بناء قطاع الطاقة في البلاد، على أسس حديثة ومستدامة.
https://sarabic.ae/20250601/دولة-عربية-تتصدر-قائمة-الدول-المنتجة-للغاز-المسال-في-أفريقيا---1101179674.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, سوق النفط, قطاع الطاقة, الساحل السوري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, سوق النفط, قطاع الطاقة, الساحل السوري
40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قد تعيد دولة عربية إلى الصدارة
كشف خبراء في مجال الغاز والهيدروجين عن وجود حقول غاز تقدر بنحو 40 تريليون قدم مكعبة بسوريا، ما يمهّد لمرحلة جديدة من الاستكشافات قد تعيد تموضع البلاد على خريطة الطاقة العالمية.
وتسلّط هذه التقديرات الضوء على إمكانات غير مستكشفة لطاقة الغاز
في حوض البحر المتوسط، الذي يعدّ من أغنى الأحواض الجيولوجية، والأكبر في المنطقة، خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الخبراء أن سوريا تشترك مع دول شرق المتوسط الأخرى في حوض "ليفانت"، الذي يضم احتياطيات ضخمة تُقدَّر بنحو 122 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع إشارات أولية لوجود اكتشاف 40 تريليون قدم مكعبة من الغاز قبالة الشواطئ السورية وحدها، بحسب منصة "الطاقة".
ووفقا للخبراء، فإن الاحتياطيات المُثبتة القابلة للاستخراج من الغاز في سوريا، تُقدَّر بنحو 430 مليار متر مكعب، ما يعادل 15 تريليون قدم مكعبة، وهي أرقام تخصّ فقط الحقول البرية، دون أيّ احتساب للموارد البحرية غير المستكشفة.
ويرى الخبراء أن هذه الخطط الطموحة إذا تم تنفيذها وفق رؤية متكاملة، فإن دمشق
قد تصبح نقطة ارتكاز جديدة في معادلة الغاز شرق المتوسط، ما سيوفر دعما ماليا وتقنيا يعيد بناء قطاع الطاقة
في البلاد، على أسس حديثة ومستدامة.