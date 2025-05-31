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وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي
وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي
سبوتنيك عربي
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على رأس وفد اقتصادي رفيع... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T12:11+0000
2025-05-31T12:12+0000
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وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الوفد الاقتصادي السعودي يضم المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "الحرب قد انتهت مع الطغاة"، مشيرًا إلى أن "المعركة بدأت الآن ضد الفقر".وقال الشرع خلال الفعالية الجماهيرية "حلب مفتاح النصر"، التي أقيمت على مدرج قلعة حلب شمالي البلاد: "إخواني في مثل هذا اليوم قبل عامين قلت إنني أراكم في حلب كما أراكم الآن ولا نستحق هذا الدرع إلا إذا عدنا إلى حلب".ويوم الجمعة الماضية، أعلنت الخارجية الأمريكية تخفيف العقوبات عن سوريا لمدة 180، يوما شملت الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب وعددا من المؤسسات الحكومية.وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 أيار/مايو، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.الرئيس اللبناني: بحثنا مع بيدرسون ملف الحدود مع سوريا وعودة النازحينالشرع: انتهت حربنا مع الطغاة وبدأت معركتنا ضد الفقر
https://sarabic.ae/20250529/7-مليارات-دولار-مذكرات-تفاهم-تفتح-عهدا-جديدا-للطاقة-في-سوريا-1101100679.html
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, السعودية, العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

12:11 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 12:12 GMT 31.05.2025)
© Photo / sanaوزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود في دمشق
وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Photo / sana
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار مسعى سعودي لـ"تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار" في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الوفد الاقتصادي السعودي يضم المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.

وبحسب البيان، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كما سيعقد أعضاء الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "الحرب قد انتهت مع الطغاة"، مشيرًا إلى أن "المعركة بدأت الآن ضد الفقر".
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وقال الشرع خلال الفعالية الجماهيرية "حلب مفتاح النصر"، التي أقيمت على مدرج قلعة حلب شمالي البلاد: "إخواني في مثل هذا اليوم قبل عامين قلت إنني أراكم في حلب كما أراكم الآن ولا نستحق هذا الدرع إلا إذا عدنا إلى حلب".
وفي 13 مايو/ أيار الجاري، جرى لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، أعلن خلالها الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات عن سوريا.
ويوم الجمعة الماضية، أعلنت الخارجية الأمريكية تخفيف العقوبات عن سوريا لمدة 180، يوما شملت الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب وعددا من المؤسسات الحكومية.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 أيار/مايو، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.
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