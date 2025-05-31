https://sarabic.ae/20250531/وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-دمشق-على-رأس-وفد-اقتصادي-1101163290.html

وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

وزير الخارجية السعودي يصل إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

سبوتنيك عربي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على رأس وفد اقتصادي رفيع... 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T12:11+0000

2025-05-31T12:11+0000

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وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الوفد الاقتصادي السعودي يضم المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن "الحرب قد انتهت مع الطغاة"، مشيرًا إلى أن "المعركة بدأت الآن ضد الفقر".وقال الشرع خلال الفعالية الجماهيرية "حلب مفتاح النصر"، التي أقيمت على مدرج قلعة حلب شمالي البلاد: "إخواني في مثل هذا اليوم قبل عامين قلت إنني أراكم في حلب كما أراكم الآن ولا نستحق هذا الدرع إلا إذا عدنا إلى حلب".ويوم الجمعة الماضية، أعلنت الخارجية الأمريكية تخفيف العقوبات عن سوريا لمدة 180، يوما شملت الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب وعددا من المؤسسات الحكومية.وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 أيار/مايو، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.الرئيس اللبناني: بحثنا مع بيدرسون ملف الحدود مع سوريا وعودة النازحينالشرع: انتهت حربنا مع الطغاة وبدأت معركتنا ضد الفقر

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