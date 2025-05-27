https://sarabic.ae/20250527/الشرع-انتهت-حربنا-مع-الطغاة-وبدأت-معركتنا-ضد-الفقر-1101038314.html
الشرع: انتهت حربنا مع الطغاة وبدأت معركتنا ضد الفقر
الشرع: انتهت حربنا مع الطغاة وبدأت معركتنا ضد الفقر
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، أن الحرب قد انتهت مع الطغاة، مشيرا إلى أن المعركة بدأت الآن ضد الفقر. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T20:16+0000
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وقال الشرع خلال الفعالية الجماهيرية "حلب مفتاح النصر" التي أقيمت على مدرج قلعة حلب: "إخواني في مثل هذا اليوم قبل عامين قلت إنني أراكم في حلب كما أراكم الآن ولا نستحق هذا الدرع إلا إذا عدنا إلى حلب".وتابع: "أيها السوريون الكرام انظروا كيف عاد اسمكم يذكر في المحافل وكيف بات السوري محل التقدير والاحترام بعد أن كان يدفع عن الأبواب مسلوب الحقوق متروكاً لمصيره بين تقتيل وتهجير وإذلال".وأضاف: "هذا الذي نراه من دعم الأشقاء والأصدقاء ورفع العقوبات ليس من قبيل المجاملة السياسية، بل هو استحقاق استحقه السوريون من العالم لما بذلوه من تضحيات وسطروه من بطولات".وفي 13 أيار/مايو الجاري جرى لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحمد الشرع في الرياض أعلن خلالها الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات عن سوريا.ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تخفيف العقوبات عن سوريا لمدة 180 يوما شملت الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب وعددا من المؤسسات الحكومية.وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 أيار/مايو، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.برئاسة الشرع... وفد سوري يبحث مع مسؤولين أتراك ملفات الطاقة والدفاع والاقتصادالرئاسة السورية تنشر تفاصيل لقاء الشرع مع المبعوث الأمريكي
https://sarabic.ae/20250525/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-زمن-التدخل-الغربي-في-الشأن-السوري-انتهى-1100960562.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الشرع: انتهت حربنا مع الطغاة وبدأت معركتنا ضد الفقر
أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، أن الحرب قد انتهت مع الطغاة، مشيرا إلى أن المعركة بدأت الآن ضد الفقر.
وقال الشرع خلال الفعالية الجماهيرية "حلب مفتاح النصر" التي أقيمت على مدرج قلعة حلب: "إخواني في مثل هذا اليوم قبل عامين قلت إنني أراكم في حلب كما أراكم الآن ولا نستحق هذا الدرع إلا إذا عدنا إلى حلب".
وتابع :"ها نحن نفي بالوعد عدنا إليكم نبشركم، ونقول ستكون حلب أعظم منارة اقتصادية، ومن قلب حلب أعلن للعالم لقد انتهت حربنا مع الطغاة، وبدأت معركتنا ضد الفقر".
وتابع: "أيها السوريون الكرام انظروا كيف عاد اسمكم يذكر في المحافل وكيف بات السوري محل التقدير والاحترام بعد أن كان يدفع عن الأبواب مسلوب الحقوق متروكاً لمصيره بين تقتيل وتهجير وإذلال".
وأضاف: "هذا الذي نراه من دعم الأشقاء والأصدقاء ورفع العقوبات ليس من قبيل المجاملة السياسية، بل هو استحقاق استحقه السوريون من العالم لما بذلوه من تضحيات وسطروه من بطولات".
وتابع: "أنتم فرصة الشرق في زمن الخراب وفرصة الاستقرار في زمن الأزمات والحروب، فدعونا نستثمر الفرصة السانحة ونأخذ واجبنا بحقه".
وفي 13 أيار/مايو الجاري جرى لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحمد الشرع في الرياض أعلن خلالها الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات عن سوريا.
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تخفيف العقوبات عن سوريا لمدة 180 يوما شملت الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب وعددا من المؤسسات الحكومية.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد أعلنت، في 20 أيار/مايو، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل.