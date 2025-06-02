7 بلدان تحتكر 81% من المخزون العالمي للفوسفات
© Getty Images / Rene MATTES / Contributorالفوسفات في تونس
© Getty Images / Rene MATTES / Contributor
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تكشف احتياطيات الفوسفات في الدول العربية كنزا جيولوجيا استثنائيا، جعل من المنطقة لاعبا رئيسيا في سوق عالمية لا تقل أهمية عن النفط والغاز. وتتعدى أهمية هذه الاحتياطيات كونها مصدرا معدنيا، إذ تعد قوة دافعة لتأمين الغذاء العالمي عبر توفير الأسمدة التي تعتمد عليها الزراعة حول العالم.
وبحسب أحدث البيانات، التي اطلعت عليها منصة "الطاقة"، تستحوذ 7 دول عربية مجتمعة على نحو 59.75 مليار طن من الاحتياطي العالمي من صخور الفوسفات، البالغ 74 مليار طن.
وتعكس هذه النسبة الهائلة، التي تصل إلى 80.7%، أهمية المنطقة كونها مركزا جيوسياسيا مؤثرا في موازين القوى الاقتصادية الدولية.
22 مايو, 15:03 GMT
احتياطيات الفوسفات في الدول العربية خلال 2024
يظهر التقرير الصادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن المغرب يتصدر خريطة احتياطيات الفوسفات في الدول العربية والعالمية لعام 2024، كما يتضح من البيانات الآتية:
المغرب: 50 مليار طن، مصر: 2.8 مليار طن، تونس: 2.5 مليار طن، الجزائر: 2.2 مليار طن، الأردن: 1 مليار طن، السعودية: 1 مليار طن، سوريا: 250 مليون طن.
فيما تحتضن دول شمال أفريقيا نحو 57.5 مليار طن من احتياطيات صخور الفوسفات، وتمثل ما يقارب 77.7% من الاحتياطي العالمي.
ويحتفظ المغرب بأضخم احتياطي يصل إلى 50 مليار طن، أي ما يعادل 67.5% من الاحتياطي العالمي، ويجعله ذلك اللاعب الأبرز عالميا في سوق الفوسفات دون منازع.
18 مايو, 07:45 GMT
وتعود جذور هذه الصناعة في المغرب إلى عام 1921، حين انطلقت أولى عمليات التعدين في إقليم خريبكة، لتتوسع لاحقا وتوفر اليوم نحو 21 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم بقرابة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل منتجات الفوسفات ما يقرب من 20% من الصادرات المغربية.
كما يمنح الموقف الجغرافي الإستراتيجي للمغرب ميزة تصدير كبرى بفضل قربه من الأسواق الأوروبية والأفريقية والأمريكية عبر مواني الأطلسي. وخلال عام 2024، وصل إنتاج المغرب من الفوسفات إلى 30 مليون طن.
أمس, 07:38 GMT
خريطة احتياطيات الفوسفات في الدول العربية
تأتي مصر في المرتبة الثانية من حيث احتياطيات الفوسفات في الدول العربية، والثالثة عالميا، إذ تمتلك نحو 2.8 مليار طن من خام الفوسفات، ما يشكل نحو 3.78% من الاحتياطيات العالمية.
وتعود بداية صناعة الفوسفات المصري إلى عام 1897، حين كشفت وجود طبقة فوسفاتية في صعيد مصر، لتتوالى بعد ذلك الاكتشافات في وادي النيل والصحراء الغربية والشرقية.
وفي العام الماضي، بلغ إنتاج مصر من الفوسفات 5 ملايين طن، إذ تركز الحكومة المصرية حاليا على تطوير آليات جديدة للاستغلال الأمثل للفوسفات عبر تحويله إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، بدلا من تصديره خاما فقط.
كما تحتل تونس مكانة بارزة في خريطة الفوسفات العالمية، باحتياطيات تقدر بـ2.5 مليار طن، إذ تمثل 3.38% من الاحتياطي العالمي، ما يجعلها رابع أكبر دولة على مستوى العالم، والثالثة عربيا. في حين بلغ الإنتاج خلال العام الماضي نحو 3.3 مليون طن.
ويمتد تاريخ صناعة الفوسفات في تونس إلى أكثر من قرن منذ عام 1896، مع إدارة شركة فسفاط قفصة لعدة مناجم مهمة في البلاد.
وجاءت الجزائر في المرتبة الرابعة ضمن قائمة احتياطيات الفوسفات في الدول العربية والسادسة عالميا، باحتياطيات تقدر بنحو 2.2 مليار طن، ويمثل ذلك نحو 2.97% من الاحتياطي العالمي، بينما بلغ الإنتاج عام 2024 قرابة مليوني طن.
وبدأ استغلال الفوسفات في الجزائر منذ عام 1894 بمنطقة جبل العنق، لتتوالى بعدها مراحل التطوير والتوسع.
احتياطيات الفوسفات في الأردن والسعودية وسوريا
بدأ قطاع الفوسفات في الأردن مبكرا عام 1906، ليتحول لاحقا إلى قطاع صناعي منظم عام 1936، مع تأسيس أول شركة وطنية، وتشكل احتياطيات الفوسفات الأردنية 1.35% من الاحتياطي العالمي، بواقع مليار طن، بينما وصل الإنتاج في 2024 إلى 12 مليون طن، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث "الطاقة".
ودخلت السعودية، ميدان الفوسفات عام 1983، مع اكتشاف رواسب ضخمة في منطقة حزم الجلاميد شمالي المملكة، ويعد الفوسفات اليوم من أهم الروافد الاقتصادية، إذ تمثل المملكة أيضا- 1.35% من الاحتياطي العالمي، بنحو مليار طن، في حين بلغ إنتاج 2024 قرابة 9.5 مليون طن.
في المقابل، تملك سوريا احتياطيات تقدر بـ250 مليون طن (0.34% من العالمي)، وأنتجت العام الماضي مليوني طن. وتختلف هذه التقديرات عن تقييمات سابقة في عام 2010، للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بأن احتياطيات الفوسفات في سوريا تبلغ ملياري طن. ومؤخرا، طرحت وزارة النفط مناقصات لبيع 175 ألف طن فوسفات رطب من مناجم تدمر، وسط اهتمام دولي متزايد بالخام السوري.