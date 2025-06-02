https://sarabic.ae/20250602/7-بلدان-تحتكر-81-من-المخزون-العالمي-للفوسفات--1101205100.html

7 بلدان تحتكر 81% من المخزون العالمي للفوسفات

7 بلدان تحتكر 81% من المخزون العالمي للفوسفات

سبوتنيك عربي

تكشف احتياطيات الفوسفات في الدول العربية كنزا جيولوجيا استثنائيا، جعل من المنطقة لاعبا رئيسيا في سوق عالمية لا تقل أهمية عن النفط والغاز. وتتعدى أهمية هذه... 02.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-02T08:55+0000

2025-06-02T08:55+0000

2025-06-02T08:55+0000

مناجم الفوسفات

الدول العربية

اقتصاد

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وبحسب أحدث البيانات، التي اطلعت عليها منصة "الطاقة"، تستحوذ 7 دول عربية مجتمعة على نحو 59.75 مليار طن من الاحتياطي العالمي من صخور الفوسفات، البالغ 74 مليار طن.احتياطيات الفوسفات في الدول العربية خلال 2024يظهر التقرير الصادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن المغرب يتصدر خريطة احتياطيات الفوسفات في الدول العربية والعالمية لعام 2024، كما يتضح من البيانات الآتية:فيما تحتضن دول شمال أفريقيا نحو 57.5 مليار طن من احتياطيات صخور الفوسفات، وتمثل ما يقارب 77.7% من الاحتياطي العالمي.كما يمنح الموقف الجغرافي الإستراتيجي للمغرب ميزة تصدير كبرى بفضل قربه من الأسواق الأوروبية والأفريقية والأمريكية عبر مواني الأطلسي. وخلال عام 2024، وصل إنتاج المغرب من الفوسفات إلى 30 مليون طن.خريطة احتياطيات الفوسفات في الدول العربيةتأتي مصر في المرتبة الثانية من حيث احتياطيات الفوسفات في الدول العربية، والثالثة عالميا، إذ تمتلك نحو 2.8 مليار طن من خام الفوسفات، ما يشكل نحو 3.78% من الاحتياطيات العالمية.وفي العام الماضي، بلغ إنتاج مصر من الفوسفات 5 ملايين طن، إذ تركز الحكومة المصرية حاليا على تطوير آليات جديدة للاستغلال الأمثل للفوسفات عبر تحويله إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، بدلا من تصديره خاما فقط.ويمتد تاريخ صناعة الفوسفات في تونس إلى أكثر من قرن منذ عام 1896، مع إدارة شركة فسفاط قفصة لعدة مناجم مهمة في البلاد.وبدأ استغلال الفوسفات في الجزائر منذ عام 1894 بمنطقة جبل العنق، لتتوالى بعدها مراحل التطوير والتوسع.احتياطيات الفوسفات في الأردن والسعودية وسوريابدأ قطاع الفوسفات في الأردن مبكرا عام 1906، ليتحول لاحقا إلى قطاع صناعي منظم عام 1936، مع تأسيس أول شركة وطنية، وتشكل احتياطيات الفوسفات الأردنية 1.35% من الاحتياطي العالمي، بواقع مليار طن، بينما وصل الإنتاج في 2024 إلى 12 مليون طن، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث "الطاقة".في المقابل، تملك سوريا احتياطيات تقدر بـ250 مليون طن (0.34% من العالمي)، وأنتجت العام الماضي مليوني طن. وتختلف هذه التقديرات عن تقييمات سابقة في عام 2010، للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بأن احتياطيات الفوسفات في سوريا تبلغ ملياري طن. ومؤخرا، طرحت وزارة النفط مناقصات لبيع 175 ألف طن فوسفات رطب من مناجم تدمر، وسط اهتمام دولي متزايد بالخام السوري.

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مناجم الفوسفات, الدول العربية, اقتصاد