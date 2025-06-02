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دولة عربية تحفر 15 بئرا استكشافية لزيادة إنتاج النفط
دولة عربية تحفر 15 بئرا استكشافية لزيادة إنتاج النفط
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة إحدى الدول العربية عن توقيع عقد لحفر أول بئر استكشافية، وتتضمن خطتها حفر 15 بئرا، بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T06:41+0000
2025-06-02T06:41+0000
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وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن العقد جرى توقيعه بين شركة الحفر العراقية وشركتي الاستكشافات النفطية ونفط الشمال، في إطار جهود الوزارة لتعزيز احتياطيات العراق من النفط والغاز ودعم موقعه بين الدول المنتجة.وأوضح أن "هذا التوقيع يمثل بداية تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئرا استكشافية باستخدام الجهد الوطني، بعد تخصيص التمويل اللازم"، مشيرا إلى أن "المشروع سيسهم في رفع المخزون الوطني من الموارد الهيدروكربونية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم خضير، أن هناك خطة لحفر آبار استكشافية في مختلف مناطق العراق، من الشمال إلى الجنوب، ضمن الرقع والحقول النفطية.وأضاف أن عمليات الحفر سيتم تنفيذها وطنيا، مع توقعات بوجود كميات من النفط الخفيف والغاز.في السياق ذاته، أشار مدير عام شركة الحفر العراقية، حسن محمد، إلى أن الحفر سيتم لصالح شركة نفط الشمال، ويهدف إلى تعزيز فرص الاكتشافات الهيدروكربونية، لافتًا إلى أن هذا أول بئر يُحفر في المنطقة المستهدفة.
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العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, سوق النفط, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد, سوق النفط, العالم العربي

دولة عربية تحفر 15 بئرا استكشافية لزيادة إنتاج النفط

06:41 GMT 02.06.2025
© Photo / Unsplash/ David Thielenالنفط
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© Photo / Unsplash/ David Thielen
تابعنا عبر
أعلنت حكومة إحدى الدول العربية عن توقيع عقد لحفر أول بئر استكشافية، وتتضمن خطتها حفر 15 بئرا، بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز.
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن العقد جرى توقيعه بين شركة الحفر العراقية وشركتي الاستكشافات النفطية ونفط الشمال، في إطار جهود الوزارة لتعزيز احتياطيات العراق من النفط والغاز ودعم موقعه بين الدول المنتجة.
وأوضح أن "هذا التوقيع يمثل بداية تنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئرا استكشافية باستخدام الجهد الوطني، بعد تخصيص التمويل اللازم"، مشيرا إلى أن "المشروع سيسهم في رفع المخزون الوطني من الموارد الهيدروكربونية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
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من جانبه، أكد وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج، باسم خضير، أن هناك خطة لحفر آبار استكشافية في مختلف مناطق العراق، من الشمال إلى الجنوب، ضمن الرقع والحقول النفطية.
وأضاف أن عمليات الحفر سيتم تنفيذها وطنيا، مع توقعات بوجود كميات من النفط الخفيف والغاز.
في السياق ذاته، أشار مدير عام شركة الحفر العراقية، حسن محمد، إلى أن الحفر سيتم لصالح شركة نفط الشمال، ويهدف إلى تعزيز فرص الاكتشافات الهيدروكربونية، لافتًا إلى أن هذا أول بئر يُحفر في المنطقة المستهدفة.
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