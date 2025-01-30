https://sarabic.ae/20250130/بينها-شركة-عربية-أكبر-10-شركات-عالمية-من-حيث-القيمة-السوقية-1097305697.html

بينها شركة عربية... أكبر 10 شركات عالمية من حيث القيمة السوقية

بينها شركة عربية... أكبر 10 شركات عالمية من حيث القيمة السوقية

سبوتنيك عربي

في عام 2025، حافظت شركة النفط العملاقة "أرامكو" السعودية على مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية. 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T10:14+0000

2025-01-30T10:14+0000

2025-01-30T10:14+0000

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ووفقًا لمنصة الطاقة المتخصصة، ومقرها واشنطن، كانت أرامكو الشركة النفطية الوحيدة في هذه القائمة التي هيمنت عليها شركات التكنولوجيا.تصدرت شركة "آبل" قائمة أكبر 10 شركات عالمية من حيث القيمة السوقية في عام 2025، حيث بلغت قيمتها السوقية 3.456 تريليون دولار، وضمت القائمة، التي تم تحديثها في 28 يناير/ كانون الثاني 2025، الشركات الآتية:1-آبلوهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بإجمالي 3.456 تريليون دولار، تأسست الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1976، ويتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة حاليًا تيم كوك.2- مايكروسوفتارتفعت قيمتها السوقية في عام 2025، إلى نحو 3.23 تريليون دولار، لتحتلّ المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر 10 شركات في العالم، وتأسست الشركة في الولايات المتحدة في عام 1975، ويعدّ ساتيا ناديلا هو الرئيس التنفيذي الحالي للشركة.3- إنفيديايبلغ إجمالي قيمتها السوقية 2.9 تريليون دولار، وتأسست الشركة في الولايات المتحدة في عام 1993، ويتولى منصب الرئيس التنفيذي الحالي جنسن هوانغ.4- أمازونارتفع إجمالي القيمة السوقية لشركة أمازون إلى 2.475 تريليون دولار، لتأتي في المرتبة الرابعة ضمن أكبر 10 شركات في العالم خلال عام 2025، وتأسست الشركة في الولايات المتحدة في عام 1994، ويتولى منصب الرئيس التنفيذي الحالي آندي جاسي.5- ألفابتجاءت شركة ألفابت في المرتبة الخامسة بقائمة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، بإجمالي 2.361 تريليون دولار، وتأسست الشركة في الولايات المتحدة في عام 2015، وسوندار بيتشاي هو الرئيس التنفيذي الحالي للشركة.6- أرامكوتأتي في المرتبة السادسة ضمن قائمة أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية في العام الجاري (2025)، بإجمالي 1.8 تريليون دولار، وتأسست الشركة في المملكة العربية السعودية في عام 1933، ويتولى أمين الناصر منصب الرئيس التنفيذي الحالي للشركة.7- منصات ميتاجاءت منصات ميتا في المرتبة السابعة ضمن قائمة أكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية، بإجمالي 1.655 تريليون دولار، وتأسست الشركة في الولايات المتحدة عام 2004، ومارك زوكربيرغ هو رئيسها التنفيذي.8- تيسلااحتلّت شركة تيسلا المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية في العام الجاري (2025)، بإجمالي 1.274 تريليون دولار، وتأسست الشركة في الولايات المتحدة في عام 2003، ويتولى إيلون ماسك منصب الرئيس التنفيذي للشركة.9- بيركشاير هاثاوايجاءت شركة بيركشاير هاثاواي في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية، بإجمالي 1.023 تريليون دولار، وتأسست الشركة في الولايات المتحدة في عام 1839، ويتولى منصب الرئيس التنفيذي الحالي وارن بافيت.10- تي إس إم سيفي المرتبة الأخيرة، جاءت شركة شركة تايوان لتصنيع الرقائق الإلكترونية(TSMC)، بإجمالي 997.42 مليار دولار، وتأسست الشركة في تايوان في عام 1987، ويتولى منصب الرئيس التنفيذي الحالي سي سي وي.وتجدر الإشارة إلى أن شركة إنفيديا شهدت انخفاضًا كبيرًا في قيمتها السوقية في يوم واحد، حيث خسرت نحو 600 مليار دولار، وذلك بسبب مخاوف بشأن المنافسة من مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك".

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