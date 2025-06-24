https://sarabic.ae/20250624/التنقيب-عن-النفط-والغاز-شرقي-المتوسط-يثير-الخلافات-بين--ليبيا-واليونان-1102011973.html
التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سفير اليونان في طرابلس، بعد إعلان أثينا فتح باب التنقيب عن النفط والغاز قرب جزيرة كريت. 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T13:59+0000
2025-06-24T13:59+0000
2025-06-24T13:59+0000
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التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
سبوتنيك عربي
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
ووصفت الخارجية الليبية القرار اليوناني بـ"الخطوات الأحادية"، لأن هذه المناطق البحرية متنازع عليها بين البلدين، مشددة على أنها مخالفة للقانون الدولي للبحار، وتشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق ليبيا السيادية.وأكدت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية باشرت باتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية لحماية حقوق ليبيا في تلك المناطق.وتعتبر منطقة شرق المتوسط كنزا من الغاز للدول المطلة عليه، مما أكسبها أهمية استراتيجية كبيرة ومحط اهتمام دولي وإقليمي، وتسهم اكتشافات الغاز فيها في تعزيز أمن الطاقة للدول المجاورة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.وتشير التقديرات والدراسات إلى وجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط في هذه المنطقة وصلت بعضها إلى نحو 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.في هذا الموضوع، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، محمد إبراهيم الرفادي، أن "السبب الرئيسي للمشكلة هو اشتراك ليبيا في الحدود البحرية مع مجموعة من الدول منها مصر واليونان وكذلك الامتداد القُطري للمسافة بالاشتراك مع الدولة التركية".وأضاف الرفادي أن "هناك إشكالية عالمية في انخفاض مستويات الإنتاج في الطاقة، لذلك يتجه العالم للبحث عن التنقيب وفتح آبار وحقول جديدة، لضخ مزيد من الكميات، وتعويض الفقدان الحاصل في مصادر الطاقة"، مشددا على "ضرورة عقد اتفاق بين الأطراف المطلة على المتوسط لإنهاء الأزمة وتقاسم الحصص".في السياق نفسه، قالت الكاتبة الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي، فيوليت غزال بلعة، إن "النزاع ليس جديدا بين اليونان وليبيا حول الحقول النفطية غير المكتشفة في المناطق الاقتصادية".ونوّهت إلى "أهمية حل الخلاف بالطرق الدبلوماسية والحوار، وليس عبر الصراعات العسكرية والحروب، وأضافت أن اليونان بحسب القانون الدولي وقوانين الأمم المتحدة زادت من مساحتها الاقتصادية بشكل يتجاوز نسبة 80%، ووسعت بالتالي مساحتها، مما آثار حفيظة ليبيا وأدى إلى هذا النزاع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار ليبيا اليوم, اليونان, аудио
مساحة حرة, أخبار ليبيا اليوم, اليونان, аудио
التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
استدعت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سفير اليونان في طرابلس، بعد إعلان أثينا فتح باب التنقيب عن النفط والغاز قرب جزيرة كريت.
ووصفت الخارجية الليبية القرار اليوناني بـ"الخطوات الأحادية"، لأن هذه المناطق البحرية متنازع عليها بين البلدين، مشددة على أنها مخالفة للقانون الدولي للبحار، وتشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق ليبيا السيادية.
وأكدت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية باشرت باتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية لحماية حقوق ليبيا في تلك المناطق.
وتعتبر منطقة شرق المتوسط كنزا من الغاز للدول المطلة عليه، مما أكسبها أهمية استراتيجية كبيرة ومحط اهتمام دولي وإقليمي، وتسهم اكتشافات الغاز فيها في تعزيز أمن الطاقة للدول المجاورة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وتشير التقديرات والدراسات إلى وجود كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والنفط في هذه المنطقة وصلت بعضها إلى نحو 300 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
في هذا الموضوع، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، محمد إبراهيم الرفادي، أن "السبب الرئيسي للمشكلة هو اشتراك ليبيا في الحدود البحرية مع مجموعة من الدول منها مصر واليونان
وكذلك الامتداد القُطري للمسافة بالاشتراك مع الدولة التركية".
ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى الخلفية السياسية والتنازع الجغرافي بين تركيا واليونان على النفط المتواجد في البحر، والذي تشترك معهم فيه ليبيا، مشيرا إلى أن "تركيا تعمل حاليا على عقد اتفاقية رسمية بخصوص التنقيب عن النفط، وفي نفس الوقت تحاول اليونان أن تعمل على عرقلة هذا الاتفاق وأن تبحث على اتفاق مع الدولة الليبية في نفس المجال".
وأضاف الرفادي أن "هناك إشكالية عالمية في انخفاض مستويات الإنتاج في الطاقة، لذلك يتجه العالم للبحث عن التنقيب وفتح آبار وحقول جديدة، لضخ مزيد من الكميات، وتعويض الفقدان الحاصل في مصادر الطاقة"، مشددا على "ضرورة عقد اتفاق بين الأطراف المطلة على المتوسط لإنهاء الأزمة وتقاسم الحصص".
في السياق نفسه، قالت الكاتبة الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي، فيوليت غزال بلعة، إن "النزاع ليس جديدا بين اليونان وليبيا حول الحقول النفطية غير المكتشفة في المناطق الاقتصادية".
وأكدت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "حوض البحر المتوسط يحتاج إلى إعادة تقسيم لكل المناطق الاقتصادية الخالصة، وبإشراف أممي، لأن معظم دول المنطقة رسمت حدودها الاقتصادية، ولكن من جانب أحادي، وهذا لم ولن يرضي الجانب الآخر، الذي هو على تماس جغرافي مباشر مع المناطق الاقتصادية التي تم رسمها".
ونوّهت إلى "أهمية حل الخلاف بالطرق الدبلوماسية والحوار، وليس عبر الصراعات العسكرية والحروب، وأضافت أن اليونان بحسب القانون الدولي وقوانين الأمم المتحدة زادت من مساحتها الاقتصادية بشكل يتجاوز نسبة 80%، ووسعت بالتالي مساحتها، مما آثار حفيظة ليبيا وأدى إلى هذا النزاع.