https://sarabic.ae/20250630/السعودية-تسجل-إنجازا-تاريخيا-في-مؤشر-اقتصادي-مهم-1102201351.html
السعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهم
السعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهم
سبوتنيك عربي
سجلت سوق العمل السعودية في الربع الأول من عام 2025، تحولا نوعيا، مع تحقيق السعوديين والسعوديات لأرقام غير مسبوقة في التوظيف. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T07:39+0000
2025-06-30T07:39+0000
2025-06-30T07:39+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1635:921_1920x0_80_0_0_1d8f93cc61ba51f33d5cf75704f02aec.jpg
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي نشرت أمس الأحد، أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض إلى 2.8% في الربع الأول من عام 2025، وهو أدنى مستوى تاريخي، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن الربع السابق.كما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3%، مسجلا مستوى قياسي منخفض، مقابل 7.6% في الربع الأول من 2024، وارتفعت نسبة المشتغلين السعوديين إلى 48%، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 51.3%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.وبالنسبة للنساء السعوديات، فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 36.3%، وبلغ معدل البطالة بينهن 10.5%، منخفضا بمقدار 1.4 نقطة مئوية.أما بين السعوديين الذكور، فقد بلغ معدل البطالة 4.0%، مع ارتفاع المشاركة إلى 66.4%.وفي الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاما، ارتفع معدل المشتغلين إلى 65.9%، فيما تراجع معدل البطالة إلى 5.4%.وتظهر النتائج أن أغلبية المتعطلين السعوديين مستعدون للعمل في القطاع الخاص، وقبول العمل لمدة 8 ساعات يوميا، مع استعداد أكثر من نصفهم للتنقل حتى ساعة واحدة للوصول إلى وظائفهم.
https://sarabic.ae/20220929/انخفاض-معدل-البطالة-بين-النساء-السعوديات-إلى-أدنى-مستوى-على-الإطلاق-1068414161.html
https://sarabic.ae/20221229/السعودية-تشهد-ارتفاعا-طفيفا-في-معدلات-البطالة-1071715231.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1e/1102200906_0:0:1453:1090_1920x0_80_0_0_250a14cd9af0e256179232d4b53c49a7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
السعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهم
سجلت سوق العمل السعودية في الربع الأول من عام 2025، تحولا نوعيا، مع تحقيق السعوديين والسعوديات لأرقام غير مسبوقة في التوظيف.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي نشرت أمس الأحد، أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض إلى 2.8% في الربع الأول من عام 2025، وهو أدنى مستوى تاريخي، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن الربع السابق.
كما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3%، مسجلا مستوى قياسي منخفض، مقابل 7.6% في الربع الأول من 2024، وارتفعت نسبة المشتغلين السعوديين إلى 48%، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 51.3%، وفقا لصحيفة
"الاقتصادية" السعودية.
29 سبتمبر 2022, 18:43 GMT
وبالنسبة للنساء السعوديات، فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 36.3%، وبلغ معدل البطالة بينهن 10.5%، منخفضا بمقدار 1.4 نقطة مئوية.
أما بين السعوديين الذكور، فقد بلغ معدل البطالة 4.0%، مع ارتفاع المشاركة إلى 66.4%.
29 ديسمبر 2022, 07:02 GMT
وفي الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاما، ارتفع معدل المشتغلين إلى 65.9%، فيما تراجع معدل البطالة إلى 5.4%.
وتظهر النتائج أن أغلبية المتعطلين السعوديين مستعدون للعمل في القطاع الخاص، وقبول العمل لمدة 8 ساعات يوميا، مع استعداد أكثر من نصفهم للتنقل حتى ساعة واحدة للوصول إلى وظائفهم.