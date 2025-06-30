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السعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهم
السعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهم
سبوتنيك عربي
سجلت سوق العمل السعودية في الربع الأول من عام 2025، تحولا نوعيا، مع تحقيق السعوديين والسعوديات لأرقام غير مسبوقة في التوظيف. 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T07:39+0000
2025-06-30T07:39+0000
السعودية
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وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي نشرت أمس الأحد، أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض إلى 2.8% في الربع الأول من عام 2025، وهو أدنى مستوى تاريخي، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن الربع السابق.كما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3%، مسجلا مستوى قياسي منخفض، مقابل 7.6% في الربع الأول من 2024، وارتفعت نسبة المشتغلين السعوديين إلى 48%، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 51.3%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.وبالنسبة للنساء السعوديات، فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 36.3%، وبلغ معدل البطالة بينهن 10.5%، منخفضا بمقدار 1.4 نقطة مئوية.أما بين السعوديين الذكور، فقد بلغ معدل البطالة 4.0%، مع ارتفاع المشاركة إلى 66.4%.وفي الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاما، ارتفع معدل المشتغلين إلى 65.9%، فيما تراجع معدل البطالة إلى 5.4%.وتظهر النتائج أن أغلبية المتعطلين السعوديين مستعدون للعمل في القطاع الخاص، وقبول العمل لمدة 8 ساعات يوميا، مع استعداد أكثر من نصفهم للتنقل حتى ساعة واحدة للوصول إلى وظائفهم.
https://sarabic.ae/20220929/انخفاض-معدل-البطالة-بين-النساء-السعوديات-إلى-أدنى-مستوى-على-الإطلاق-1068414161.html
https://sarabic.ae/20221229/السعودية-تشهد-ارتفاعا-طفيفا-في-معدلات-البطالة-1071715231.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي

السعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهم

07:39 GMT 30.06.2025
© Photo / Unsplash/ ekrem osmanogluالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Photo / Unsplash/ ekrem osmanoglu
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سجلت سوق العمل السعودية في الربع الأول من عام 2025، تحولا نوعيا، مع تحقيق السعوديين والسعوديات لأرقام غير مسبوقة في التوظيف.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي نشرت أمس الأحد، أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض إلى 2.8% في الربع الأول من عام 2025، وهو أدنى مستوى تاريخي، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن الربع السابق.
كما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3%، مسجلا مستوى قياسي منخفض، مقابل 7.6% في الربع الأول من 2024، وارتفعت نسبة المشتغلين السعوديين إلى 48%، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 51.3%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
سعوديات ياخذن صور سيلفي أثناء مشاهدتهم حفل في مدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
انخفاض معدل البطالة بين النساء السعوديات إلى أدنى مستوى على الإطلاق
29 سبتمبر 2022, 18:43 GMT
وبالنسبة للنساء السعوديات، فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 36.3%، وبلغ معدل البطالة بينهن 10.5%، منخفضا بمقدار 1.4 نقطة مئوية.
أما بين السعوديين الذكور، فقد بلغ معدل البطالة 4.0%، مع ارتفاع المشاركة إلى 66.4%.
سعوديون يمشون على شاطئ منتجع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
السعودية تشهد ارتفاعا طفيفا في معدلات البطالة
29 ديسمبر 2022, 07:02 GMT
وفي الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاما، ارتفع معدل المشتغلين إلى 65.9%، فيما تراجع معدل البطالة إلى 5.4%.
وتظهر النتائج أن أغلبية المتعطلين السعوديين مستعدون للعمل في القطاع الخاص، وقبول العمل لمدة 8 ساعات يوميا، مع استعداد أكثر من نصفهم للتنقل حتى ساعة واحدة للوصول إلى وظائفهم.
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