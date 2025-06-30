https://sarabic.ae/20250630/السعودية-تسجل-إنجازا-تاريخيا-في-مؤشر-اقتصادي-مهم-1102201351.html

السعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهم

السعودية تسجل إنجازا تاريخيا في مؤشر اقتصادي مهم

سبوتنيك عربي

سجلت سوق العمل السعودية في الربع الأول من عام 2025، تحولا نوعيا، مع تحقيق السعوديين والسعوديات لأرقام غير مسبوقة في التوظيف. 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T07:39+0000

2025-06-30T07:39+0000

2025-06-30T07:39+0000

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وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، التي نشرت أمس الأحد، أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض إلى 2.8% في الربع الأول من عام 2025، وهو أدنى مستوى تاريخي، بانخفاض 0.7 نقطة مئوية عن الربع السابق.كما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.3%، مسجلا مستوى قياسي منخفض، مقابل 7.6% في الربع الأول من 2024، وارتفعت نسبة المشتغلين السعوديين إلى 48%، فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 51.3%، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.وبالنسبة للنساء السعوديات، فقد ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 36.3%، وبلغ معدل البطالة بينهن 10.5%، منخفضا بمقدار 1.4 نقطة مئوية.أما بين السعوديين الذكور، فقد بلغ معدل البطالة 4.0%، مع ارتفاع المشاركة إلى 66.4%.وفي الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاما، ارتفع معدل المشتغلين إلى 65.9%، فيما تراجع معدل البطالة إلى 5.4%.وتظهر النتائج أن أغلبية المتعطلين السعوديين مستعدون للعمل في القطاع الخاص، وقبول العمل لمدة 8 ساعات يوميا، مع استعداد أكثر من نصفهم للتنقل حتى ساعة واحدة للوصول إلى وظائفهم.

https://sarabic.ae/20220929/انخفاض-معدل-البطالة-بين-النساء-السعوديات-إلى-أدنى-مستوى-على-الإطلاق-1068414161.html

https://sarabic.ae/20221229/السعودية-تشهد-ارتفاعا-طفيفا-في-معدلات-البطالة-1071715231.html

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