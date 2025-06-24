https://sarabic.ae/20250624/سنصبح-مثل-السعودية-دولة-عربية-تكشف-عن-خطة-لتطوير-قطاع-الغاز-باستثمارات-ضخمة-1102016919.html
"سنصبح مثل السعودية"... دولة عربية تكشف عن خطة لتطوير قطاع الغاز باستثمارات ضخمة
"سنصبح مثل السعودية"... دولة عربية تكشف عن خطة لتطوير قطاع الغاز باستثمارات ضخمة
سبوتنيك عربي
تعمل دولة عربية على تطوير شبكة الغاز الطبيعي باستثمارات تتجاوز مليار دولار، ضمن استراتيجية وطنية لتنويع مزيج الطاقة، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتسريع الانتقال... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T15:27+0000
2025-06-24T15:27+0000
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وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، إن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، وتعزيز التنافسية الصناعية، بكونه طاقة انتقالية منخفضة الكربون تسهم في إدماج الطاقة المتجددة وضمان مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية.تطوير شبكة الغازأكدت بنعلي أن المشروعات تشمل إنشاء بنية تحتية متقدمة للغاز الطبيعي المسال، مع محطة رئيسة في ميناء الناظور غرب المتوسط، وخطوط أنابيب تربطها بخط الغاز المغاربي الأوروبي، والمحطات الكهربائية، والمناطق الصناعية في الناظور، القنيطرة، والمحمدية، كما سيتم ربط الشبكة لاحقا بمحطات الغاز على الساحل الأطلسي وأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي عبر الداخلة.وأكدت بنعلي أن تكلفة تطوير شبكة الغاز في المغرب تتجاوز مليار دولار.وأشارت بنعلي إلى أن البرنامج يتضمن إنشاء محطات موانئ وخطوط أنابيب لنقل الغاز المستورد والمحلي، مع ربطها المستقبلي بأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب عبر 11 دولة وصولًا إلى أوروبا.ويستهلك المغرب سنويًا نحو مليار متر مكعب من الغاز لتوليد الكهرباء وصناعات مثل الفوسفات، مع إنتاج محلي محدود (100 مليون متر مكعب) واستيراد الباقي.الهيدروجين الأخضر... ركيزة السيادة الطاقيةأكدت بنعلي أن المغرب يمتلك إمكانات هائلة ليصبح رائدا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشابها للسعودية، بفضل موقعه الاستراتيجي، وبنيته التحتية، ووفرة الطاقات المتجددة.وأكدت أن "عرض المغرب" يوفر فرصًا كبيرة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، إذ حدد وعاء عقاري مساحته مليون هكتار، مع توفير 300 ألف هكتار لصالح المستثمرين خلال المرحلة الأولى، موضحة أن العرض يحدد الإطار التحفيزي المتعلق بالاستثمار والضرائب والجمارك لمواكبة نجاح تنفيذ هذه المشروعات.الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيادولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, السعودية
اقتصاد, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, السعودية
"سنصبح مثل السعودية"... دولة عربية تكشف عن خطة لتطوير قطاع الغاز باستثمارات ضخمة
15:27 GMT 24.06.2025 (تم التحديث: 16:45 GMT 24.06.2025)
تعمل دولة عربية على تطوير شبكة الغاز الطبيعي باستثمارات تتجاوز مليار دولار، ضمن استراتيجية وطنية لتنويع مزيج الطاقة، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، إن هذه المشروعات تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، وتعزيز التنافسية الصناعية، بكونه طاقة انتقالية منخفضة الكربون تسهم في إدماج الطاقة المتجددة وضمان مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية.
أكدت بنعلي أن المشروعات تشمل إنشاء بنية تحتية متقدمة للغاز الطبيعي المسال، مع محطة رئيسة في ميناء الناظور غرب المتوسط، وخطوط أنابيب تربطها بخط الغاز المغاربي الأوروبي، والمحطات الكهربائية، والمناطق الصناعية في الناظور، القنيطرة، والمحمدية، كما سيتم ربط الشبكة لاحقا بمحطات الغاز على الساحل الأطلسي وأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي عبر الداخلة.
وأكدت بنعلي أن تكلفة تطوير شبكة الغاز في المغرب تتجاوز مليار دولار.
وأوضحت بنعلي أن مشروع إنجاز واستغلال منصة لاستقبال الغاز المسال في مرحلة طلب إبداء الاهتمام، التي تنتهي في 23 يوليو/تموز 2025، مع تلقي ملحوظات إيجابية من المستثمرين.
وأشارت بنعلي إلى أن البرنامج يتضمن إنشاء محطات موانئ وخطوط أنابيب لنقل الغاز المستورد والمحلي، مع ربطها المستقبلي بأنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب عبر 11 دولة وصولًا إلى أوروبا.
ويستهلك المغرب سنويًا نحو مليار متر مكعب من الغاز لتوليد الكهرباء وصناعات مثل الفوسفات، مع إنتاج محلي محدود (100 مليون متر مكعب) واستيراد الباقي.
الهيدروجين الأخضر... ركيزة السيادة الطاقية
أكدت بنعلي أن المغرب يمتلك إمكانات هائلة ليصبح
رائدا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشابها للسعودية، بفضل موقعه الاستراتيجي، وبنيته التحتية، ووفرة الطاقات المتجددة.
وأكدت أن "عرض المغرب" يوفر فرصًا كبيرة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، إذ حدد وعاء عقاري مساحته مليون هكتار، مع توفير 300 ألف هكتار لصالح المستثمرين خلال المرحلة الأولى، موضحة أن العرض يحدد الإطار التحفيزي المتعلق بالاستثمار والضرائب والجمارك لمواكبة نجاح تنفيذ هذه المشروعات.