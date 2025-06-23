https://sarabic.ae/20250623/دول-عربية-تتصدر-قائمة-أقل-الدول-تكلفة-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-في-أفريقيا-1101947896.html
دول عربية تتصدر قائمة أقل الدول تكلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا
دول عربية تتصدر قائمة أقل الدول تكلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة حديثة أن 3 دول عربية تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأقل تكلفة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى معيار التكلفة الموحدة لإنتاج الهيدروجين... 23.06.2025, سبوتنيك عربي
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وجاءت في المرتبة الأولى موريتانيا تلتها الجزائر، بينما جاء المغرب في المرتبة الخامسة ضمن القائمة، التي تضمنت 31 دولة أفريقية.ووفقا للدراسة التي أعدها باحثون غربيون، ونشرتها منصة "الطاقة"، فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين في موريتانيا، بلغت 4.40 دولارا للكيلوغرام.وشمل المسح مواقع متنوعة من الصحراء إلى السواحل، واستند إلى معيار التكلفة الموحدة لإنتاج الهيدروجين، كما ضمت القائمة منخفضة التكلفة كلًا من ناميبيا، كينيا والمغرب، الذي جاء في المرتبة الخامسة بـ5.1 دولارت للكيلوغرام.وبحسب التقرير، وتذيلت ليبيريا وغينيا الإستوائية والغابون الترتيب، بسبب اعتمادها الأكبر على الطاقة الشمسية.وتؤكد الدراسة أن "زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة تمثل العامل الأهم في خفض تكاليف الإنتاج، وهو ما يعزز فرص الدول العربية في أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر الموجّه إلى أوروبا، التي تسعى لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري".
https://sarabic.ae/20250323/وزير-الاستثمار-المغربي-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-مهمة-حول-تطوير-قطاع-الهيدروجين-الأخضر-1098872365.html
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دول عربية تتصدر قائمة أقل الدول تكلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا
أظهرت دراسة حديثة أن 3 دول عربية تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأقل تكلفة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى معيار التكلفة الموحدة لإنتاج الهيدروجين (LCOH)، الذي يشمل تكلفة رأس المال والطاقة المتجددة والتخزين والنقل.
وجاءت في المرتبة الأولى موريتانيا تلتها الجزائر، بينما جاء المغرب في المرتبة الخامسة ضمن القائمة، التي تضمنت 31 دولة أفريقية.
ووفقا للدراسة التي أعدها باحثون غربيون، ونشرتها منصة "الطاقة"، فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين في موريتانيا، بلغت 4.40 دولارا للكيلوغرام.
وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية بـ4.63 دولار لكل كيلوغرام، مع اعتماد واسع على طاقة الرياح البرية، التي تبيّنت كونها الأرخص مقارنة بالطاقة الشمسية.
وشمل المسح مواقع متنوعة من الصحراء إلى السواحل، واستند إلى معيار التكلفة الموحدة لإنتاج الهيدروجين، كما ضمت القائمة منخفضة التكلفة كلًا من ناميبيا، كينيا والمغرب
، الذي جاء في المرتبة الخامسة بـ5.1 دولارت للكيلوغرام.
وبحسب التقرير، وتذيلت ليبيريا وغينيا الإستوائية والغابون الترتيب، بسبب اعتمادها الأكبر على الطاقة الشمسية.
وتؤكد الدراسة أن "زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة تمثل العامل الأهم في خفض تكاليف الإنتاج، وهو ما يعزز فرص الدول العربية في أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر
الموجّه إلى أوروبا، التي تسعى لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري".