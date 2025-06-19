https://sarabic.ae/20250619/دولة-عربية-تحتل-المرتبة-الـ9-عالميا-في-جذب-الاستثمارات-الأجنبية-المباشرة-1101842638.html

دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

سبوتنيك عربي

أعلن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الخميس، عن احتلال دولة عربية المرتبة التاسعة عالميا في... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T16:11+0000

2025-06-19T16:11+0000

2025-06-19T16:11+0000

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وأشار التقرير إلى أن "مصر احتلت ذلك المركز المتقدم بحجم تدفقات بلغ 47 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2023، متقدمة بذلك من المركز 32 إلى التاسع خلال عام واحد".جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصري، بحضور عدد من المسؤولين والصحفيين، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.وأشار التقرير إلى أن "مصر جاءت في صدارة الدول الأفريقية من حيث النمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة زيادة بلغت 373%، متفوقة على دول مثل إثيوبيا وكوت ديفوار وموزمبيق وأوغندا، في ظل ارتفاع التدفقات في القارة بنسبة 75%، لتصل إلى 97 مليار دولار".وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن "الأداء القوي لمصر في جذب الاستثمارات يعود إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة، تستهدف تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، في إطار رؤية تنموية شاملة تضع الاستثمارات والصادرات والصناعة في صدارة الأولويات".ومن جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى أن "استضافة القاهرة لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي تعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في البنية التحتية والرقمنة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار"، مشيرًا إلى أن "العام الحالي سجل أعلى معدل نمو للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد".وأكد كل من المشاط والخطيب، أن مصر ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بما يضمن تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويعزز من قدرة الدولة على المنافسة إقليميا ودوليا.

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