https://sarabic.ae/20250619/دولة-عربية-تحتل-المرتبة-الـ9-عالميا-في-جذب-الاستثمارات-الأجنبية-المباشرة-1101842638.html
دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
سبوتنيك عربي
أعلن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الخميس، عن احتلال دولة عربية المرتبة التاسعة عالميا في... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار التقرير إلى أن "مصر احتلت ذلك المركز المتقدم بحجم تدفقات بلغ 47 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2023، متقدمة بذلك من المركز 32 إلى التاسع خلال عام واحد".جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصري، بحضور عدد من المسؤولين والصحفيين، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.وأشار التقرير إلى أن "مصر جاءت في صدارة الدول الأفريقية من حيث النمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة زيادة بلغت 373%، متفوقة على دول مثل إثيوبيا وكوت ديفوار وموزمبيق وأوغندا، في ظل ارتفاع التدفقات في القارة بنسبة 75%، لتصل إلى 97 مليار دولار".وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن "الأداء القوي لمصر في جذب الاستثمارات يعود إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة، تستهدف تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، في إطار رؤية تنموية شاملة تضع الاستثمارات والصادرات والصناعة في صدارة الأولويات".ومن جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى أن "استضافة القاهرة لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي تعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في البنية التحتية والرقمنة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار"، مشيرًا إلى أن "العام الحالي سجل أعلى معدل نمو للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد".وأكد كل من المشاط والخطيب، أن مصر ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بما يضمن تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويعزز من قدرة الدولة على المنافسة إقليميا ودوليا.
https://sarabic.ae/20241127/بعد-رأس-الحكمة-مصر-تعلن-عن-مشروع-مهم-للغاية-مع-قطر-في-الساحل-الشمالي-1095263559.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دولة عربية تحتل المرتبة الـ9 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أعلن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الخميس، عن احتلال دولة عربية المرتبة التاسعة عالميا في قائمة أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن "مصر احتلت ذلك المركز المتقدم بحجم تدفقات بلغ 47 مليار دولار، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2023، متقدمة بذلك من المركز 32 إلى التاسع خلال عام واحد".
جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصري، بحضور عدد من المسؤولين والصحفيين، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وأوضح التقرير أن "القفزة الكبيرة في الاستثمارات، تعود بشكل رئيسي إلى مشروع تطوير منطقة "رأس الحكمة"، وصفقات استثمارية كبرى نفذتها الدولة، ما عزز مكانة مصر بين أكبر 10 دول في العالم جذبا للاستثمار الأجنبي، بعد كل من أمريكا وسنغافورة وهونغ كونغ والصين ولوكسمبورغ وكندا والبرازيل وأستراليا".
وأشار التقرير إلى أن "مصر جاءت في صدارة الدول الأفريقية من حيث النمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنسبة زيادة بلغت 373%، متفوقة على دول مثل إثيوبيا وكوت ديفوار وموزمبيق وأوغندا، في ظل ارتفاع التدفقات في القارة بنسبة 75%، لتصل إلى 97 مليار دولار".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أن "الأداء القوي لمصر في جذب الاستثمارات يعود إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة، تستهدف تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الإنتاجية، وخلق فرص عمل مستدامة، في إطار رؤية تنموية شاملة تضع الاستثمارات والصادرات والصناعة في صدارة الأولويات".
وأضافت المشاط أن "العام الماضي 2024، شهد تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، إلا أن مصر استطاعت الحفاظ على حضور قوي بفضل السياسات التي توازن بين الانفتاح الاقتصادي والاستقرار الكلي".
ومن جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى أن "استضافة القاهرة لإطلاق تقرير الاستثمار العالمي تعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في البنية التحتية والرقمنة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار"، مشيرًا إلى أن "العام الحالي سجل أعلى معدل نمو للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد".
وأوضح الخطيب أن "الحكومة المصرية تعمل على بناء اقتصاد تنافسي منفتح ومتكامل عالميا، يكون فيه القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو"، مؤكدا أن "الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، وعلى رأسها تطوير "رأس الحكمة"، لعبت دورا محوريا في تحقيق هذا الإنجاز".
27 نوفمبر 2024, 17:36 GMT
وبينما أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا بنسبة 11%، في 2024، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، إلا أن مصر كانت من بين الاستثناءات الإيجابية، وسط استقرار في الاستثمارات الموجهة للدول النامية وزيادة في البلدان الأقل نموا.
وأكد كل من المشاط والخطيب، أن مصر ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بما يضمن تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص ويعزز من قدرة الدولة على المنافسة إقليميا ودوليا.