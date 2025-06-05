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مشروعات عملاقة... أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي

مشروعات عملاقة... أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي

سبوتنيك عربي

كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، والتي تتصدر مشهد الصناعة التعدينية الإقليمية، وتعد روافد استراتيجية تدعم الأمن... 05.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-05T07:46+0000

2025-06-05T07:46+0000

2025-06-05T07:46+0000

مجتمع

العالم العربي

اقتصاد

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وأشار التقرير الجديد إلى أن هذه المناجم تمتلك احتياطيات ضخمة تتجاوز 7 مليارات طن، ما يجعلها محركًا أساسيًا للنمو الصناعي وتطوير البنى التحتية.وبحسب تقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، تتوزّع هذه المناجم الكبرى بين الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والسعودية، وتشترك جميعها في امتلاك موارد معدنية هائلة، إلا أنها تختلف من ناحية درجة التطوير، ومدى الاستغلال، ونوعية الخام، فضلًا عن التحديات التقنية والجغرافية التي تواجه كل منها.واستعرض التقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة، أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، وهي كالآتي:1- منجم غار جبيلاتيتصدّر منجم غار جبيلات في الجزائر قائمة أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، باحتياطي يقدر بـ3.5 مليار طن من خام الحديد، بينها 1.75 مليار طن قابلة للاستغلال المباشر.ورغم أن اكتشافه يعود إلى عام 1952، فإن استغلاله الفعلي بدأ في عام 2022، ضمن شراكة جزائرية صينية تقودها الشركة الوطنية للحديد والصلب "فيرال" وائتلاف "سي إم إتش".2- منجم وادي الشاطئيقع جنوب غربي ليبيا، ويصنف بين أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، إذ يضم احتياطيًا يقدر بنحو 1.6 مليار طن من خام الحديد.3- منجم أتوماييعد منجم أتوماي في شمال موريتانيا مشروعًا واعدًا ضمن أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، إذ يتجاوز احتياطيه 500 مليون طن، مع إمكان رفعه إلى مليار طن.ويطوّر المشروع من قبل شركة "تكامل" التي تأسّست بموجب شراكة بين الشركة السعودية للحديد "حديد" والشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".4- منجم الجديدةيقع منجم الجديدة الذي يعد أحد أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي، في قلب الواحات البحرية في صحراء مصر الغربية، وينتج المنجم نحو 3.3 مليون طن سنويًا، ويحتوي على احتياطي إستراتيجي يقدر بـ134 مليون طن، بنسبة حديد تصل إلى 54.76%.5- منجم وادي الصواوينيمثل منجم وادي الصواوين في منطقة تبوك في السعودية ركيزة أساسية ضمن أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي. ويقع منجم وادي الصواوين على بعد 120 كيلومترًا جنوب غربي مدينة تبوك، و45 كيلومترًا شمال شرقي محافظة ضباء، وتقدر مساحته الإجمالية بنحو 57.3 كيلومترًا مربعًا.ويشكل الحديد، الذي تعتمد عليه الصناعات الثقيلة والتشييد، عنصرًا محوريًا في خطط التنمية الاقتصادية، لا سيما في ظل التوجّه نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل التوريد المحلية من أجل استشراف مستقبل التعدين الإقليمي.وينتظر أن تقدم مشروعات تطوير أكبر 5 مناجم حديد في الوطن العربي دورًا محوريًا في تحولات الاقتصاد الإقليمي، لا سيما مع التوجهات الواسعة لتعزيز المحتوى المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائضدولة عربية توقع أكبر عقود بطاريات تخزين الكهرباء في العالم

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