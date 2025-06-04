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ميدينسكي يقدم تقريرا إلى بوتين حول المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول
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أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي... ثروات ضخمة
أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي... ثروات ضخمة
سبوتنيك عربي
تمثل أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي حجر الأساس في قطاع التعدين في المنطقة، نظرًا لما تضمه من احتياطيات هائلة وإنتاجية ضخمة تعزز الاقتصادات المحلية وتستقطب... 04.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-04T08:37+0000
2025-06-04T09:01+0000
مناجم
الوطن العربي
استخراج الذهب
ثروات
اقتصاد
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ورغم تفاوت المواقع الجغرافية والظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة، فإن هذه المناجم الخمسة تظل محط أنظار الأسواق العالمية، نظرا إلى ثقلها في سوق الذهب العالمية، كما تسهم في تنويع مصادر الدخل لدولها، وتوفير فرص العمل، ودعم العملة الصعبة من خلال الصادرات.منجم السكرييعد منجم السكري من أبرز أعمدة قطاع التعدين المصري، في موقعه في صحراء النوبة على مساحة 160 كيلومترا مربعا، ويحتل مركزا متقدما ضمن أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.وفي عام 2023، أنتج السكري 450 ألف أوقية بمتوسط تركيز 1.27 غرام/طن، مستعملا تقنية استخلاص الذهب بالكربون (CIL). وبلغت طاقة المصنع 12.6 مليون طن سنويا، في حين شهد الموقع توسعات كبيرة، أبرزها محطة شمسية بقدرة 36 ميغاواط.منجم تازيازتيقع منجم تازيازت شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويعد من أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي، وتديره شركة كينروس الكندية، وكان بدأ المنجم إنتاجه عام 2007، وتبلغ احتياطياته المؤكدة 220 طنا من الذهب (نحو 7.86 مليون أوقية)، وفق بيانات اطلعت عليها "الطاقة".منجم منصورة ومسرةويستعمل المنجم تقنية "الأوتوكلاف" الفريدة لاستخراج الذهب، ويتوقع أن يعالج 4 ملايين طن سنويا، باحتياطي يتجاوز 7 ملايين أوقية، كما أعلنت شركة "معادن" اكتشافا محتملا يمتد 100 كيلومتر من الموقع الحالي، ضمن برنامج الاستكشاف المكثف، ما يعزز مكانة السعودية عالميا في قطاع التعدين.منجم الدويحييبرز منجم الدويحي، الواقع في محافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ضمن أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي، وتديره شركة معادن منذ 2016، بطاقة سنوية تبلغ 180 ألف أوقية.منجم هساييعد منجم هساي، من أكبر مناجم الذهب في السودان، وكان اكتشف عام 1993، وأنتج حتى عام 2011 قرابة 2.3 مليون أوقية من 18 حفرة مفتوحة.ويقع المنجم ضمن تكوينات معقدة جيولوجيا، ما يجعله من أغنى مناطق السودان بالمعادن، ويشكل ركيزة اقتصادية في البلاد.من خلال استعراض بيانات أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي، يتضح أن المنطقة تحتضن مشروعات تعدين بمواصفات عالمية، تدعم الاقتصاد، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار المستدام والابتكار البيئي.
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https://sarabic.ae/20250530/كنوز-تحت-الأرض-أبرز-5-مناجم-في-سوريا-1101137522.html
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https://sarabic.ae/20250525/دولة-عربية-تحجز-مكانها-ضمن-أكبر-5-مصدرين-للأسمدة-في-العالم-1100955201.html
https://sarabic.ae/20250521/أضخم-5-مناجم-في-الجزائر-مليارات-الأطنان-من-الثروات-تحت-الأرض-1100806281.html
https://sarabic.ae/20250520/قلب-الصحراء-ينبض-عقيانا-أبرز-5-مناجم-ذهب-في-مصر------1100761941.html
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مناجم, الوطن العربي, استخراج الذهب, ثروات, اقتصاد
مناجم, الوطن العربي, استخراج الذهب, ثروات, اقتصاد

أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي... ثروات ضخمة

08:37 GMT 04.06.2025 (تم التحديث: 09:01 GMT 04.06.2025)
© Getty Images / VCGصورة جوية لحفارات ومركبات نقل تعمل في منجم للنحاس
صورة جوية لحفارات ومركبات نقل تعمل في منجم للنحاس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
© Getty Images / VCG
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تمثل أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي حجر الأساس في قطاع التعدين في المنطقة، نظرًا لما تضمه من احتياطيات هائلة وإنتاجية ضخمة تعزز الاقتصادات المحلية وتستقطب استثمارات دولية.
ورغم تفاوت المواقع الجغرافية والظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة، فإن هذه المناجم الخمسة تظل محط أنظار الأسواق العالمية، نظرا إلى ثقلها في سوق الذهب العالمية، كما تسهم في تنويع مصادر الدخل لدولها، وتوفير فرص العمل، ودعم العملة الصعبة من خلال الصادرات.
من مصر إلى موريتانيا والسودان مرورا بالسعودية، تعكس هذه المناجم توازنا بين التكنولوجيا الحديثة والتاريخ العريق في استخراج الذهب، مع تبني حلول صديقة للبيئة.
عمال مناجم يعملون في منجم ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
أبرز 5 مناجم في لبنان... كنوز مخفية بين التحديات والفرص
31 مايو, 08:32 GMT

ورصدت منصة "الطاقة" في تقرير لها استنادا إلى بيانات رسمية وشركات تشغيلية، الحقائق والأرقام المتعلقة بأكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي، من ناحية الإنتاج والاحتياطيات والتكلفة والتقنيات المستعملة، بالإضافة إلى أهم التوسعات المستقبلية.

منجم السكري

يعد منجم السكري من أبرز أعمدة قطاع التعدين المصري، في موقعه في صحراء النوبة على مساحة 160 كيلومترا مربعا، ويحتل مركزا متقدما ضمن أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.
منذ بدء تشغيله تجاريا عام 2010، بلغ إجمالي إنتاج المنجم 5.8 مليون أوقية حتى عام 2024، مع ذروة إنتاج عام 2016 بـ551 ألف أوقية، وانخفض الإنتاج في السنوات التالية، ثم عاود الارتفاع تدريجيا.
وفي عام 2023، أنتج السكري 450 ألف أوقية بمتوسط تركيز 1.27 غرام/طن، مستعملا تقنية استخلاص الذهب بالكربون (CIL). وبلغت طاقة المصنع 12.6 مليون طن سنويا، في حين شهد الموقع توسعات كبيرة، أبرزها محطة شمسية بقدرة 36 ميغاواط.
مناجم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
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30 مايو, 13:43 GMT

منجم تازيازت

يقع منجم تازيازت شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط، ويعد من أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي، وتديره شركة كينروس الكندية، وكان بدأ المنجم إنتاجه عام 2007، وتبلغ احتياطياته المؤكدة 220 طنا من الذهب (نحو 7.86 مليون أوقية)، وفق بيانات اطلعت عليها "الطاقة".

في عام 2020، بلغ الإنتاج 11.5 طن، إلا أنه تراجع إلى 170 ألف أوقية في 2021، يضم المشروع نحو 3500 عامل، منهم 90% موريتانيون. يتميز المنجم بتقنيات الطاقة المتجددة، إذ يجري العمل على بناء محطة شمسية بقدرة 34 ميغاواط ونظام بطارية بقدرة 18 ميغاواط، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض استهلاك الوقود بنحو 180 مليون لتر على مدى عمر المشروع.

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7 بلدان تحتكر 81% من المخزون العالمي للفوسفات
2 يونيو, 08:55 GMT

منجم منصورة ومسرة

يعد أكبر وأحدث منجم ذهب في السعودية، وقد بدأ الإنتاج التجاري من منجم منصورة ومسرة غرب السعودية مطلع عام 2024. وبلغ حجم الاستثمار أكثر من 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 250 ألف أوقية سنويا.
ويستعمل المنجم تقنية "الأوتوكلاف" الفريدة لاستخراج الذهب، ويتوقع أن يعالج 4 ملايين طن سنويا، باحتياطي يتجاوز 7 ملايين أوقية، كما أعلنت شركة "معادن" اكتشافا محتملا يمتد 100 كيلومتر من الموقع الحالي، ضمن برنامج الاستكشاف المكثف، ما يعزز مكانة السعودية عالميا في قطاع التعدين.
نقل الأسمدة من المركبة إلى مخزن مجمع البذور أثناء زراعة القمح في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
دولة عربية تحجز مكانها ضمن أكبر 5 مصدرين للأسمدة في العالم
25 مايو, 13:36 GMT

منجم الدويحي

يبرز منجم الدويحي، الواقع في محافظة الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ضمن أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي، وتديره شركة معادن منذ 2016، بطاقة سنوية تبلغ 180 ألف أوقية.
وتقدر احتياطيات المنجم بنحو 1.9 مليون أوقية من الذهب، وفي عام 2023 بلغ إنتاجه 147 ألفا و294 أوقية، ويعد أحد أكبر مشروعات الذهب في السعودية، بتكلفة تطوير 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، إذ يضم مصنع معالجة بطاقة مليوني طن سنويا.
منجم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
أضخم 5 مناجم في الجزائر.. مليارات الأطنان من الثروات تحت الأرض
21 مايو, 07:25 GMT

منجم هساي

يعد منجم هساي، من أكبر مناجم الذهب في السودان، وكان اكتشف عام 1993، وأنتج حتى عام 2011 قرابة 2.3 مليون أوقية من 18 حفرة مفتوحة.

وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة نحو 14.09 مليون طن بتركيز 2.4 غرام/طن، في حين تتجاوز الموارد المقاسة 16 مليون طن بتركيز 2.77 غرام/طن، وتدير شركة "أرياب" السودانية المشروع بالشراكة مع "لامانشا ريسورسز".

ويقع المنجم ضمن تكوينات معقدة جيولوجيا، ما يجعله من أغنى مناطق السودان بالمعادن، ويشكل ركيزة اقتصادية في البلاد.
منجم ذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
قلب الصحراء ينبض "عقيانا"... أبرز 5 مناجم ذهب في مصر
20 مايو, 07:35 GMT
من خلال استعراض بيانات أكبر 5 مناجم ذهب في الوطن العربي، يتضح أن المنطقة تحتضن مشروعات تعدين بمواصفات عالمية، تدعم الاقتصاد، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار المستدام والابتكار البيئي.
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