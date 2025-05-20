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قلب الصحراء ينبض "عقيانا"... أبرز 5 مناجم ذهب في مصر
قلب الصحراء ينبض "عقيانا"... أبرز 5 مناجم ذهب في مصر
سبوتنيك عربي
تُشكل أبرز 5 مناجم ذهب في مصر ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تبرز كمرآة للثروات المعدنية، التي تدعم بناء اقتصاد قوي يعتمد على الموارد الطبيعية... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T07:35+0000
2025-05-20T07:35+0000
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ووفقًا لبيانات قطاع التعدين المصري، تحتضن مصر عشرات المناجم التي تفيض بالـ"عقيان" (ذهب متكاثف في مناجمه، خالص مما ختلط به من الرمال والحجارة)، لكن 5 منها تتصدر المشهد بفضل احتياطياتها الكبيرة، وإنتاجها الوفير، وفي هذا المقال نستعرض معلومات عنها، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.منجم "السكري".. عملاق الذهب المصرييتربع منجم "السكري" على رأس القائمة، ويقع في صحراء النوبة قرب مرسي علم، ويمتد على مساحة 160 كيلومتر مربع. بدأ التشغيل التجاري له عام 2010، ويُعد من أكبر 10 مناجم ذهب عالميًا، حيث أنتج نحو 5.8 مليون أوقية حتى عام 2024. وسجل إنتاجًا بلغ 450 ألف أوقية عام 2023، باستخدام تقنية استخلاص الذهب بالكربون، مع طاقة معالجة سنوية تصل إلى 12.6 مليون طن. كما شهد المنجم توسعات تشمل محطة شمسية بقدرة 36 ميغاواط واستكشافات جديدة واعدة.منجم "إيقات".. مشروع وطني طموحيحتل منجم إيقات المرتبة الثانية، وهو مشروع مصري تديره شركة "شلاتين" بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية. أُعلن اكتشافه التجاري عام 2020، باحتياطي 1.2 مليون أوقية، وبدأ التشغيل الفعلي له في مارس/ آذار 2023. ومن المتوقع أن تتجاوز استثماراته مليار دولار خلال العقد المقبل، ما يعزز مكانته كجزء أساسي من استراتيجية مصر لتعظيم عوائد الذهب.منجم "أبومروات".. كشف حديث وواعديُعد منجم "أبومروات" الأحدث، حيث أُعلن عنه في يناير/ كانون الثاني 2024، باحتياطي 290 ألف طن. يقع في منطقة الدرع النوبي، وتديره شركة "أتون مايننغ" الكندية، ويتميز برواسب متداخلة من الذهب والنحاس، ما يدعم إمكانية إنشاء مجمع تعديني متكامل.منجم "حمش".. إرث فرعوني يتجدديُعد منجم "حمش" من أقدم المناجم الفرعونية، ويقع غرب مرسي علم. أُنتجت أول سبيكة ذهب منه عام 2007، بعد توقف دام 50 عامًا، ويُستخدم في المنجم تقنية رش الأكوام لاستخلاص الذهب، مع إمكانيات توسع باستخدام تقنيات حديثة تُقلل التكاليف وتزيد الإنتاج.منجم "البرامية".. ثروة جيولوجية تحت الاستغلاليقع منجم "البرامية" شرق إدفو، ويتميز باحتياطيات ضخمة من الذهب الخام لم تُستغل بالكامل بعد. وتشير الدراسات إلى إمكانات كبيرة في المنجم تجعله هدفًا للتطوير في السنوات المقبلة.مواقع واعدة أخرىإلى جانب هذه المناجم، تضم الصحراء الشرقية مواقع أخرى مثل وادي العلاقي، عتود، وأم عود، بالإضافة إلى منطقة المثلث الذهبي التي تحتوي على 94 موقعًا تنتظر التطوير، وتعكس هذه المناجم استراتيجية مصر لترسيخ مكانتها كقوة صاعدة في سوق الذهب العالمي.
https://sarabic.ae/20250505/إنتاج-الذهب-في-الصين-يسجل-مستويات-قياسية-جديدة-1100165528.html
https://sarabic.ae/20250504/علماء-يكتشفون-مصدرا-آخرا-للذهب-1100160003.html
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اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم, الأخبار
اقتصاد, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أسعار الذهب اليوم, الأخبار

قلب الصحراء ينبض "عقيانا"... أبرز 5 مناجم ذهب في مصر

07:35 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Brian Rohanمنجم ذهب في مصر
منجم ذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Brian Rohan
تابعنا عبر
تُشكل أبرز 5 مناجم ذهب في مصر ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تبرز كمرآة للثروات المعدنية، التي تدعم بناء اقتصاد قوي يعتمد على الموارد الطبيعية الواعدة.
ووفقًا لبيانات قطاع التعدين المصري، تحتضن مصر عشرات المناجم التي تفيض بالـ"عقيان" (ذهب متكاثف في مناجمه، خالص مما ختلط به من الرمال والحجارة)، لكن 5 منها تتصدر المشهد بفضل احتياطياتها الكبيرة، وإنتاجها الوفير، وفي هذا المقال نستعرض معلومات عنها، حسبما ذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.

منجم "السكري".. عملاق الذهب المصري

يتربع منجم "السكري" على رأس القائمة، ويقع في صحراء النوبة قرب مرسي علم، ويمتد على مساحة 160 كيلومتر مربع. بدأ التشغيل التجاري له عام 2010، ويُعد من أكبر 10 مناجم ذهب عالميًا، حيث أنتج نحو 5.8 مليون أوقية حتى عام 2024. وسجل إنتاجًا بلغ 450 ألف أوقية عام 2023، باستخدام تقنية استخلاص الذهب بالكربون، مع طاقة معالجة سنوية تصل إلى 12.6 مليون طن. كما شهد المنجم توسعات تشمل محطة شمسية بقدرة 36 ميغاواط واستكشافات جديدة واعدة.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
إنتاج الذهب في الصين يسجل مستويات قياسية جديدة
5 مايو, 05:57 GMT

منجم "إيقات".. مشروع وطني طموح

يحتل منجم إيقات المرتبة الثانية، وهو مشروع مصري تديره شركة "شلاتين" بالتعاون مع هيئة الثروة المعدنية. أُعلن اكتشافه التجاري عام 2020، باحتياطي 1.2 مليون أوقية، وبدأ التشغيل الفعلي له في مارس/ آذار 2023. ومن المتوقع أن تتجاوز استثماراته مليار دولار خلال العقد المقبل، ما يعزز مكانته كجزء أساسي من استراتيجية مصر لتعظيم عوائد الذهب.

منجم "أبومروات".. كشف حديث وواعد

يُعد منجم "أبومروات" الأحدث، حيث أُعلن عنه في يناير/ كانون الثاني 2024، باحتياطي 290 ألف طن. يقع في منطقة الدرع النوبي، وتديره شركة "أتون مايننغ" الكندية، ويتميز برواسب متداخلة من الذهب والنحاس، ما يدعم إمكانية إنشاء مجمع تعديني متكامل.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
مجتمع
علماء يكتشفون مصدرا آخرا للذهب
4 مايو, 18:07 GMT

منجم "حمش".. إرث فرعوني يتجدد

يُعد منجم "حمش" من أقدم المناجم الفرعونية، ويقع غرب مرسي علم. أُنتجت أول سبيكة ذهب منه عام 2007، بعد توقف دام 50 عامًا، ويُستخدم في المنجم تقنية رش الأكوام لاستخلاص الذهب، مع إمكانيات توسع باستخدام تقنيات حديثة تُقلل التكاليف وتزيد الإنتاج.

منجم "البرامية".. ثروة جيولوجية تحت الاستغلال

يقع منجم "البرامية" شرق إدفو، ويتميز باحتياطيات ضخمة من الذهب الخام لم تُستغل بالكامل بعد. وتشير الدراسات إلى إمكانات كبيرة في المنجم تجعله هدفًا للتطوير في السنوات المقبلة.

مواقع واعدة أخرى

إلى جانب هذه المناجم، تضم الصحراء الشرقية مواقع أخرى مثل وادي العلاقي، عتود، وأم عود، بالإضافة إلى منطقة المثلث الذهبي التي تحتوي على 94 موقعًا تنتظر التطوير، وتعكس هذه المناجم استراتيجية مصر لترسيخ مكانتها كقوة صاعدة في سوق الذهب العالمي.
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