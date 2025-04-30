https://sarabic.ae/20250430/بينها-مصر-انخفاض-مشتريات-الذهب-في-3-دول-عربية-1100041149.html
بينها مصر... انخفاض مشتريات الذهب في 3 دول عربية
بينها مصر... انخفاض مشتريات الذهب في 3 دول عربية
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن "إجمالي مشتريات الذهب انخفض من جانب المستهلكين في دول عربية عدة، خلال الربع الأول من 2025، وذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T11:34+0000
2025-04-30T11:34+0000
2025-04-30T11:34+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
أسعار الذهب اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093051983_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_8bb5f835bafbdeb6f787ad000f4c14f2.jpg
وبحسب تقرير حديث، اشترى المستهلكون في 4 دول عربية - السعودية والإمارات والكويت ومصر - نحو 41.8 طن في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، مقابل 42.9 طن في المدّة نفسها من 2024.وتراجعت مشتريات الذهب (تشمل الجواهر والسبائك والعملات الذهبية) في مصر والإمارات والكويت، في حين عزز السعوديون مشترياتهم.وأدّت الأسعار القياسية إلى تراجع الطلب العالمي على الجواهر الذهبية بنسبة 21%، ليصل إلى 380.3 طن، في حين زاد الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة 3%، ليبلغ 325.4 طن.وسجل الطلب العالمي على الذهب أعلى مستوى للربع الأول منذ عام 2016، بفضل ارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر جراء التوترات التجارية ومخاوف الركود الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20250422/لأول-مرة-في-التاريخ-أونصة-الذهب-تكسر-حاجز-3500-دولار-1099777779.html
مصر
الكويت
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093051983_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_fe3834b0acd42a0d0300fc90a7418a9e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أسعار الذهب اليوم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أسعار الذهب اليوم, العالم العربي
بينها مصر... انخفاض مشتريات الذهب في 3 دول عربية
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن "إجمالي مشتريات الذهب انخفض من جانب المستهلكين في دول عربية عدة، خلال الربع الأول من 2025، وذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لمستويات قياسية".
وبحسب تقرير حديث، اشترى المستهلكون في 4 دول عربية - السعودية والإمارات والكويت ومصر - نحو 41.8 طن في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، مقابل 42.9 طن في المدّة نفسها من 2024.
وتراجعت مشتريات الذهب
(تشمل الجواهر والسبائك والعملات الذهبية) في مصر والإمارات والكويت، في حين عزز السعوديون مشترياتهم.
وأدّت الأسعار القياسية إلى تراجع الطلب العالمي على الجواهر الذهبية بنسبة 21%، ليصل إلى 380.3 طن، في حين زاد الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة 3%، ليبلغ 325.4 طن.
بينما ارتفع إجمالي الطلب على الذهب، ليصل إلى 1206 أطنان في الربع الأول من 2025، مقابل 1194.2 طن في المدّة نفسها من 2024.
وسجل الطلب العالمي على الذهب أعلى مستوى للربع الأول منذ عام 2016، بفضل ارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر جراء التوترات التجارية ومخاوف الركود الاقتصادي.