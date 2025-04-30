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بينها مصر... انخفاض مشتريات الذهب في 3 دول عربية
بينها مصر... انخفاض مشتريات الذهب في 3 دول عربية
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن "إجمالي مشتريات الذهب انخفض من جانب المستهلكين في دول عربية عدة، خلال الربع الأول من 2025، وذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار... 30.04.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب تقرير حديث، اشترى المستهلكون في 4 دول عربية - السعودية والإمارات والكويت ومصر - نحو 41.8 طن في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، مقابل 42.9 طن في المدّة نفسها من 2024.وتراجعت مشتريات الذهب (تشمل الجواهر والسبائك والعملات الذهبية) في مصر والإمارات والكويت، في حين عزز السعوديون مشترياتهم.وأدّت الأسعار القياسية إلى تراجع الطلب العالمي على الجواهر الذهبية بنسبة 21%، ليصل إلى 380.3 طن، في حين زاد الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة 3%، ليبلغ 325.4 طن.وسجل الطلب العالمي على الذهب أعلى مستوى للربع الأول منذ عام 2016، بفضل ارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر جراء التوترات التجارية ومخاوف الركود الاقتصادي.
https://sarabic.ae/20250422/لأول-مرة-في-التاريخ-أونصة-الذهب-تكسر-حاجز-3500-دولار-1099777779.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أسعار الذهب اليوم, العالم العربي

بينها مصر... انخفاض مشتريات الذهب في 3 دول عربية

11:34 GMT 30.04.2025
© AP Photoالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن "إجمالي مشتريات الذهب انخفض من جانب المستهلكين في دول عربية عدة، خلال الربع الأول من 2025، وذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لمستويات قياسية".
وبحسب تقرير حديث، اشترى المستهلكون في 4 دول عربية - السعودية والإمارات والكويت ومصر - نحو 41.8 طن في الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، مقابل 42.9 طن في المدّة نفسها من 2024.
وتراجعت مشتريات الذهب (تشمل الجواهر والسبائك والعملات الذهبية) في مصر والإمارات والكويت، في حين عزز السعوديون مشترياتهم.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3500 دولار
22 أبريل, 07:44 GMT
وأدّت الأسعار القياسية إلى تراجع الطلب العالمي على الجواهر الذهبية بنسبة 21%، ليصل إلى 380.3 طن، في حين زاد الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة 3%، ليبلغ 325.4 طن.

بينما ارتفع إجمالي الطلب على الذهب، ليصل إلى 1206 أطنان في الربع الأول من 2025، مقابل 1194.2 طن في المدّة نفسها من 2024.

وسجل الطلب العالمي على الذهب أعلى مستوى للربع الأول منذ عام 2016، بفضل ارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر جراء التوترات التجارية ومخاوف الركود الاقتصادي.
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