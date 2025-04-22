https://sarabic.ae/20250422/لأول-مرة-في-التاريخ-أونصة-الذهب-تكسر-حاجز-3500-دولار-1099777779.html
لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3500 دولار
لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3500 دولار
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2%، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، في وقت سابق من صباح اليوم. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T07:44+0000
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ووفقا لبيانات التداول، فإنه وبحلول الساعة 7:52 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر يونيو /حزيران، في بورصة "كومكس" في نيويورك، بمقدار 63.9 دولار مقارنة بالإغلاق السابق، أي بنسبة 1.87%، ليصل 3489.2 دولار للأوقية.كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو /أيار، بنسبة 0.8% عند الساعة 7:52 بتوقيت موسكو لتصل إلى 32.783 دولار للأونصة.ونقلت وسائل إعلام غربية، عن المحلل لدى شركة "كالانيش إندكس سيرفيسز"، لي ليانغ لي، قوله: "إن الارتفاع السريع في أسعار الذهب هذا العام يشير إلى أن الأسواق لديها ثقة أقل في الولايات المتحدة مقارنة بأي وقت مضى".يأتي ذلك على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مئات السلع الصينية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي. وردّت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية وهو ما يلقي بظلاله حتى اليوم على الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.
https://sarabic.ae/20250416/قفزة-تتجاوز-التوقعات-لأول-مرة-في-التاريخ-أونصة-الذهب-تكسر-حاجز-3300-دولار-1099591858.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد
لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3500 دولار
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2%، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، في وقت سابق من صباح اليوم.
ووفقا لبيانات التداول، فإنه وبحلول الساعة 7:52 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر يونيو /حزيران، في بورصة "كومكس" في نيويورك، بمقدار 63.9 دولار مقارنة بالإغلاق السابق، أي بنسبة 1.87%، ليصل 3489.2 دولار للأوقية.
وفي وقت سابق من التداولات، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 3,504.12 دولار للأونصة.
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو /أيار، بنسبة 0.8% عند الساعة 7:52 بتوقيت موسكو لتصل إلى 32.783 دولار للأونصة.
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن المحلل لدى شركة "كالانيش إندكس سيرفيسز"، لي ليانغ لي، قوله: "إن الارتفاع السريع في أسعار الذهب هذا العام يشير إلى أن الأسواق لديها ثقة أقل في الولايات المتحدة مقارنة بأي وقت مضى".
يأتي ذلك على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مئات السلع الصينية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي. وردّت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية
وهو ما يلقي بظلاله حتى اليوم على الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.