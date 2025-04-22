لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3500 دولار

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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:52 GMT
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مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
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29 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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بيارق النصر
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
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خبير: إسرائيل تستغل عدم الاستقرار السياسي في سوريا
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لقاء سبوتنيك
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
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عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
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بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
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مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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https://sarabic.ae/20250422/لأول-مرة-في-التاريخ-أونصة-الذهب-تكسر-حاجز-3500-دولار-1099777779.html
لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3500 دولار
لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3500 دولار
سبوتنيك عربي
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2%، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، في وقت سابق من صباح اليوم. 22.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-22T07:44+0000
2025-04-22T07:44+0000
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ووفقا لبيانات التداول، فإنه وبحلول الساعة 7:52 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر يونيو /حزيران، في بورصة "كومكس" في نيويورك، بمقدار 63.9 دولار مقارنة بالإغلاق السابق، أي بنسبة 1.87%، ليصل 3489.2 دولار للأوقية.كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو /أيار، بنسبة 0.8% عند الساعة 7:52 بتوقيت موسكو لتصل إلى 32.783 دولار للأونصة.ونقلت وسائل إعلام غربية، عن المحلل لدى شركة "كالانيش إندكس سيرفيسز"، لي ليانغ لي، قوله: "إن الارتفاع السريع في أسعار الذهب هذا العام يشير إلى أن الأسواق لديها ثقة أقل في الولايات المتحدة مقارنة بأي وقت مضى".يأتي ذلك على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مئات السلع الصينية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي. وردّت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية وهو ما يلقي بظلاله حتى اليوم على الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.
https://sarabic.ae/20250416/قفزة-تتجاوز-التوقعات-لأول-مرة-في-التاريخ-أونصة-الذهب-تكسر-حاجز-3300-دولار-1099591858.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد

لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3500 دولار

07:44 GMT 22.04.2025
© Sputnik . Oleg Lastochkin / الانتقال إلى بنك الصورالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
© Sputnik . Oleg Lastochkin
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ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2%، اليوم الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، في وقت سابق من صباح اليوم.
ووفقا لبيانات التداول، فإنه وبحلول الساعة 7:52 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب، تسليم شهر يونيو /حزيران، في بورصة "كومكس" في نيويورك، بمقدار 63.9 دولار مقارنة بالإغلاق السابق، أي بنسبة 1.87%، ليصل 3489.2 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من التداولات، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 3,504.12 دولار للأونصة.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مايو /أيار، بنسبة 0.8% عند الساعة 7:52 بتوقيت موسكو لتصل إلى 32.783 دولار للأونصة.
صناعة الذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
قفزة تتجاوز التوقعات... لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3300 دولار
16 أبريل, 09:31 GMT
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن المحلل لدى شركة "كالانيش إندكس سيرفيسز"، لي ليانغ لي، قوله: "إن الارتفاع السريع في أسعار الذهب هذا العام يشير إلى أن الأسواق لديها ثقة أقل في الولايات المتحدة مقارنة بأي وقت مضى".
يأتي ذلك على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مئات السلع الصينية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي. وردّت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية وهو ما يلقي بظلاله حتى اليوم على الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.
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