https://sarabic.ae/20250416/قفزة-تتجاوز-التوقعات-لأول-مرة-في-التاريخ-أونصة-الذهب-تكسر-حاجز-3300-دولار-1099591858.html
قفزة تتجاوز التوقعات... لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3300 دولار
قفزة تتجاوز التوقعات... لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3300 دولار
سبوتنيك عربي
سجّل الذهب، صباح اليوم الأربعاء، قفزة قوية جديدة، ليلامس أعلى مستوياته التاريخية، في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية وضعف أداء الدولار الأمريكي، مما عزز... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T09:31+0000
2025-04-16T09:31+0000
2025-04-16T09:31+0000
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم
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وحسب بيانات التداول، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% (ما يعادل 62 دولاراً)، ليصل إلى 3290.84 دولارا للأونصة، وذلك عند الساعة 5:30 صباحا بتوقيت غرينتش.وبذلك يواصل الذهب صعوده القياسي، بعد أن أنهى تداولات أمس على ارتفاع بلغ 1.3%، ليستقر عند 3226.24 دولارا للأونصة، في حين سجلت العقود الأمريكية الآجلة إغلاقا عند 3242.50 دولارا.من جانبه، أظهر بنك "غولدمان ساكس" تفاؤلا كبيرا بمستقبل الذهب، حيث رفع توقعاته لسعر الأونصة إلى 3700 دولار بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3300 دولار في مارس.يشار إلى أن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% مقابل العملات الأخرى، مما زاد جاذبية الذهب لحاملي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتنامي مخاوف الركود العالمي، ما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.يأتي ذلك على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مئات السلع الصينية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي. وردّت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية وهو ما يُلقي بظلاله حتى اليوم على الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.
https://sarabic.ae/20250315/أيهما-أفضل-إدخار-المال-أم-الذهب-1098688309.html
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اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, الأخبار
اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, الأخبار
قفزة تتجاوز التوقعات... لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3300 دولار
سجّل الذهب، صباح اليوم الأربعاء، قفزة قوية جديدة، ليلامس أعلى مستوياته التاريخية، في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية وضعف أداء الدولار الأمريكي، مما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
وحسب بيانات التداول، ارتفع سعر الذهب
في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% (ما يعادل 62 دولاراً)، ليصل إلى 3290.84 دولارا للأونصة، وذلك عند الساعة 5:30 صباحا بتوقيت غرينتش.
كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو بنسبة 2%، لتصل إلى 3305.7 دولارا للأونصة.
وبذلك يواصل الذهب صعوده القياسي، بعد أن أنهى تداولات أمس على ارتفاع بلغ 1.3%، ليستقر عند 3226.24 دولارا للأونصة، في حين سجلت العقود الأمريكية الآجلة إغلاقا عند 3242.50 دولارا.
من جانبه، أظهر بنك "غولدمان ساكس" تفاؤلا كبيرا بمستقبل الذهب، حيث رفع توقعاته لسعر الأونصة إلى 3700 دولار بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3300 دولار في مارس.
وفي سيناريو أكثر تفاؤلاً، رجّح البنك أن يصل الذهب إلى 4500 دولار، مدعوماً بارتفاع الطلب من البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات العالمية.
يشار إلى أن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% مقابل العملات الأخرى، مما زاد جاذبية الذهب لحاملي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتنامي مخاوف الركود العالمي، ما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.
يأتي ذلك على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مئات السلع الصينية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي. وردّت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية
وهو ما يُلقي بظلاله حتى اليوم على الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.