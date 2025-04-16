قفزة تتجاوز التوقعات... لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3300 دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:20 GMT
24 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: كييف بحاجة إلى صناعة حدث إعلامي استفزازي يمكنه من التأثير على الموقف الأمريكي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
روسيا تكشف عن طبيعة الهدف في سومي الأوكرانية
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أزمة النفط مجدداً، هل ينهار الاقتصاد العراقي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
16:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250416/قفزة-تتجاوز-التوقعات-لأول-مرة-في-التاريخ-أونصة-الذهب-تكسر-حاجز-3300-دولار-1099591858.html
قفزة تتجاوز التوقعات... لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3300 دولار
قفزة تتجاوز التوقعات... لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3300 دولار
سبوتنيك عربي
سجّل الذهب، صباح اليوم الأربعاء، قفزة قوية جديدة، ليلامس أعلى مستوياته التاريخية، في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية وضعف أداء الدولار الأمريكي، مما عزز... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T09:31+0000
2025-04-16T09:31+0000
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078277482_0:25:1599:924_1920x0_80_0_0_7885ea469ebf55e9ec78a9678aa5e6c6.jpg
وحسب بيانات التداول، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% (ما يعادل 62 دولاراً)، ليصل إلى 3290.84 دولارا للأونصة، وذلك عند الساعة 5:30 صباحا بتوقيت غرينتش.وبذلك يواصل الذهب صعوده القياسي، بعد أن أنهى تداولات أمس على ارتفاع بلغ 1.3%، ليستقر عند 3226.24 دولارا للأونصة، في حين سجلت العقود الأمريكية الآجلة إغلاقا عند 3242.50 دولارا.من جانبه، أظهر بنك "غولدمان ساكس" تفاؤلا كبيرا بمستقبل الذهب، حيث رفع توقعاته لسعر الأونصة إلى 3700 دولار بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3300 دولار في مارس.يشار إلى أن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% مقابل العملات الأخرى، مما زاد جاذبية الذهب لحاملي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتنامي مخاوف الركود العالمي، ما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.يأتي ذلك على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مئات السلع الصينية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي. وردّت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية وهو ما يُلقي بظلاله حتى اليوم على الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.
https://sarabic.ae/20250315/أيهما-أفضل-إدخار-المال-أم-الذهب-1098688309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078277482_168:0:1432:948_1920x0_80_0_0_57a5a10450fea39261a306a1302dcd8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, الأخبار
اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, الأخبار

قفزة تتجاوز التوقعات... لأول مرة في التاريخ أونصة الذهب تكسر حاجز 3300 دولار

09:31 GMT 16.04.2025
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة الذهب في مصر
صناعة الذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Haitham Mahgoub
تابعنا عبر
سجّل الذهب، صباح اليوم الأربعاء، قفزة قوية جديدة، ليلامس أعلى مستوياته التاريخية، في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية وضعف أداء الدولار الأمريكي، مما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.
وحسب بيانات التداول، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% (ما يعادل 62 دولاراً)، ليصل إلى 3290.84 دولارا للأونصة، وذلك عند الساعة 5:30 صباحا بتوقيت غرينتش.

كما قفزت العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو بنسبة 2%، لتصل إلى 3305.7 دولارا للأونصة.

وبذلك يواصل الذهب صعوده القياسي، بعد أن أنهى تداولات أمس على ارتفاع بلغ 1.3%، ليستقر عند 3226.24 دولارا للأونصة، في حين سجلت العقود الأمريكية الآجلة إغلاقا عند 3242.50 دولارا.
دولار وذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
أيهما أفضل ادخار المال أم الذهب؟
15 مارس, 18:19 GMT
من جانبه، أظهر بنك "غولدمان ساكس" تفاؤلا كبيرا بمستقبل الذهب، حيث رفع توقعاته لسعر الأونصة إلى 3700 دولار بحلول نهاية العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3300 دولار في مارس.
وفي سيناريو أكثر تفاؤلاً، رجّح البنك أن يصل الذهب إلى 4500 دولار، مدعوماً بارتفاع الطلب من البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات العالمية.
يشار إلى أن تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% مقابل العملات الأخرى، مما زاد جاذبية الذهب لحاملي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتنامي مخاوف الركود العالمي، ما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول عالية المخاطر.
يأتي ذلك على خلفية التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مئات السلع الصينية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي. وردّت الصين بفرض رسوم مضادة، ما أشعل حرباً تجارية وهو ما يُلقي بظلاله حتى اليوم على الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على الذهب كأداة تحوط آمنة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала