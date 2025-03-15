https://sarabic.ae/20250315/أيهما-أفضل-إدخار-المال-أم-الذهب-1098688309.html

أيهما أفضل ادخار المال أم الذهب؟

أيهما أفضل ادخار المال أم الذهب؟

سبوتنيك عربي

يتخوف العديد من الناس من الأزمة الاقتصادية العامة التي تمر بها جميع بلاد العالم تقريبًا، ويتساءل كثيرون عن كيفية الحفاظ على قيمة الأموال التي يمتلكونها في هذه... 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T18:19+0000

2025-03-15T18:19+0000

2025-03-15T18:19+0000

المدونات

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توجد آراء متعددة بخصوص الوسيلة الأفضل للحفاظ على قيمة الأموال. فهناك من يرى الحل في امتلاك العقارات، وهناك من يركز على الدور التاريخي للذهب كملاذ آمن في مختلف الظروف. ويوجد آخرون يعتقدون بأن حيازة العملات الصعبة التي تعود للأمم ذات القوة الاقتصادية والهيبة العسكرية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، هي وسيلة مضمونة للحفاظ على المدخرات.انخفاض قيمة العملة، معدلات الفائدة السلبية، والحد الأدنى من النمو الاقتصادي، كل هذه مشاكل تظهر في مثل هذه الأوقات المضطربة.إذن يبقى السؤال الذي يتبادر في أذهان أصحاب الثروات حول حماية أرباحهم: أيهما افضل ادخار المال ام الذهب؟ أيهما أفضل شراء الذهب أم الدولار؟أين نحفظ نقودنا؟نعهد للبنوك أن تكون أمينة على ثرواتنا، بالإضافة إلى أنها تمنحنا فوائد بعد استخدام أموالنا لإقراض الأشخاص الذين يتطلعون إلى الاقتراض، وتعتبر ضرورية للتحويلات المالية التي لا مفر منها مثل الإيجار أو الرهن العقاري أو الفواتير.لماذا قد يكون الدولار أفضل ادخار للمال؟السند البنكي هو سند إذني ينقل الثروة من كيان إلى آخر. يفتقر تخزين النقد في خزنة أو قبو إلى الأمان الفوري الذي توفره البنوك، ومع ذلك فغالبًا ما يتم اختياره من قبل الأفراد الذين يتطلعون إلى حماية ثرواتهم لأنه بالرغم لن تتراكم أي فائدة عليه، إلا أنه سيكون محميا من انهيار البنك بسبب الانكماش الاقتصادي.غالبًا ما يتم استخدام النقد أيضًا بدلاً من الائتمان من قبل الأفراد الذين يتطلعون إلى تتبع إنفاقهم بشكل مباشر، على سبيل المثال، على الرغم من الإقبال الشديد على التكنولوجيا في اليابان، فان الدولة لا تزال تستخدم النقد بمستويات عالية.لماذا قد يكون الذهب أفضل ادخار للمال؟بصفته أحد الأصول المادية ذات القيمة الثابتة التي تتسلق باستمرار، يتمتع الذهب بمجموعة من الفوائد التي تجعله خيار استثمار بالنسبة للعديد من الأفراد والمؤسسات، كما سمحت ندرته ومعدل اكتشافه بأن يصبح عملة وأصلًا ماديًا مقبولاً عالميًا.سواء تم تأمينه بصفة رسمية في قبو أو في مقر خاص بك، فإن الذهب المادي هو وسيلة لحماية ثروتك، بحيث من المتوقع أن ترتفع قيمتها مع تناقص احتياطيات التعدين في جميع أنحاء العالم.علاوة على ذلك، في حالة حدوث انهيار غير متوقع للبنك أو للاقتصاد ككل، من المرجح أن تزيد قيمة الذهب كاستثمار آمن.أيهما أفضل لحفظ المال الذهب أم الدولار؟لا أحد يقترح إزالة ثروتك من النظام المصرفي كاملة ووضعها في القيمة المقابلة لها في الذهب. فحتى مع سهولة تسييل المعدن الثمين، فإن النقد والبنوك ضروريان للوصول إلى أموالك وتحويلها من أجل المعاملات اليومية.الاستثمار المادي للذهب ممتاز كجزء من محفظة متوازنة، فهو بعيد كل البعد عن التقلبات في الضرائب والتضخم وتدهور العملة، كما أنه يعد أحد الأصول الأفضل أداءً في القرن الحادي والعشرين.الفائدة والادخارفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، ثم انخفضت أكثر بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وارتفعت قليلاً في العام التالي قبل أن يتم خفضها إلى 0.1% فقط استجابة للوباء. هذا يعني أن أسعار الفائدة على وضع أموالك في البنك كانت ولا تزال منخفضة للغاية.لا يخضع الدولار المادي لمخاطر الطرف المقابل ولكنه لا يزال عرضة للتضخم. في عام 1920، كانت 20 جنيهًا إسترلينيًا تساوي أونصة واحدة من الذهب، لكن في عام 2021، يمكنك شراء نفس الكمية من الذهب مقابل أكثر من 1300 جنيه إسترليني. حافظ الذهب المادي على قوته الشرائية أفضل بكثير من الدولار، ومع التضخم الذي من المتوقع أن يرتفع، سيزداد هذا التفاوت بين الذهب والنقد.للذهب والفضة المادية سيولة مثل النقد في حساب مصرفي، ولكن مع الزيادات المطردة في سعر الذهب بسبب الندرة والطلب على الاستثمار، يعد للذهب عائدًا أفضل من الاستثمار المصرفي. هذا صحيح بشكل خاص خلال الأزمات المالية.الذهب وعلاقته بالدولار الأمريكيبصرف النظر عن دوره كمعدن أو سلعة، يعد الذهب أحد أقدم وسائل التبادل التي عرفها الجنس البشري فهو يلعب دور السلعة والعملة في ان واحد. سيطلعك هذا الشق من مقالة "أيهما أفضل لحفظ المال الذهب أم الدولار" على الذهب وعلاقته بالدولار الأمريكي.تاريخ ورمزية الذهبلطالما طمعت الحضارات في الذهب عبر التاريخ. كما أنه لا يعمل كمجرد جائزة أو رمز للثروة، بل هو أيضا استعارة. إنه لشرف كبير أن تحصل على ميدالية ذهبية، أو أن يقال لك إن لديك قلبًا من ذهب، أو أن تمتلك بطاقة ائتمان ذهبية.يستمر الذهب اليوم في الازدهار بحيث أنه يعتبر مقياسًا نفسيًا لمعنويات السوق، بالإضافة الى أنه تحتفظ الحكومات في جميع أنحاء العالم بالذهب كاحتياطي من العملات الأجنبية.الذهب مقابل الدولار الأمريكيبينما تحتفظ الحكومات بأكوام من هذا المعدن الأصفر، فإنها لا تستخدمه لدعم نقودها الورقية. عادة ما يكون الذهب مقومًا بالدولار الأمريكي، لذلك فهناك علاقة بين سعر الذهب والدولار، والتي قد تؤثر على أسعاره في بعض الأحيان.في حين أن العلاقة بين قيمة الدولار الأمريكي والذهب مهمة، إلا أن الدولار ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على سعر هذا المعدن الثمين، بل هناك العديد من العوامل الأخرى مثل أسعار الفائدة، والتضخم، والسياسة النقدية، والعرض والطلب.قد تبدو أسعار الذهب والدولار متعارضة في كثير من الأحيان بسبب مشاعر المستثمرين والعوامل الاقتصادية، ولكن لا توجد علاقة محددة أو رسمية بين الاثنين.الذهب أصل، أي أن له قيمة جوهرية، لكن دائما ما تكون هناك احتمالية أن تتقلب هذه القيمة بمرور الوقت. كقاعدة عامة، عندما تزداد قيمة الدولار بالنسبة للعملات الأخرى في جميع أنحاء العالم، يميل سعر الذهب إلى الانخفاض من حيث الدولار الأمريكي، ويصبح أكثر تكلفة من حيث العملات الأخرى.مع ارتفاع سعر أي سلعة، ينخفض عدد المشترين ويتراجع الطلب. على عكس ذلك، مع انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، يميل الذهب إلى الارتفاع بحيث يصبح أرخص في العملات الأخرى، مما يدفع الطلب الى الأعلى مرة أخرى.إليك طريقة أخرى للنظر إلى هذه العلاقة: هناك ما يقرب من 330 مليون شخص في الولايات المتحدة، بينما يبلغ إجمالي سكان العالم حوالي 7.7 مليار نسمة. هذا يعني أنه يعيش أقل من 5٪ من سكان العالم في دولة حيث الدولار الأمريكي هو العملة الوطنية.دور الذهبدور الذهب كعملة منتشر في كل مكان حول العالم، فعلى مر التاريخ، كان الذهب هو المال. كتب الفيلسوف القديم أرسطو أن النقود يجب أن تكون دائمة وقابلة للقسمة ومتسقة وملائمة ويجب أن تمتلك قيمة في حد ذاتها. كل هذه الخصائص موجودة في الذهب.خلال أوقات الخوف أو الاضطرابات الجيوسياسية، يميل سعر هذا المعدن التاريخي إلى الارتفاع مع انخفاض الثقة في الحكومات، وفي أوقات الهدوء، يميل إلى الانخفاض.ما هي دوافع الادخار بالذهب؟يتميز الوقت الراهن بالتقلبات السياسية والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مما يجعل من ادخار الذهب أمراً مفضلاً، فالعالم يشهد إقبالاً متزايداً على شراء واقتناء الذهب. فالمصارف المركزية في الدول الصاعدة اقتصادياً لا تكف عن شراء المزيد من الذهب، كما أن حاجة الصناعة للمعدن الثمين تنمو باضطراد. هذا مع العلم بأن مناجم الذهب محدودة الإمكانيات، وندرة الذهب تزداد وضوحاً. الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى المزيد من الارتفاع في سعر المعدن الأصفر بناء على مبدأ العرض والطلب.أيضاً من الدوافع لادخار الذهب بقاء الثروة في متناول اليد وتحت السيطرة التامة لصاحبها بعيداً عن تأثير الآخرين، وعدم تأثره بالعوامل الطبيعية. وصلاحيته الدائمة التي لا تتأثر بمرور الزمن .وفي الخلاصة نجد أن السيولة مهمة للمستثمرين الذين يرغبون في إدارة محفظة وإجراء تغييرات على الأصول وخارجها بسرعة عند ظهور فرصة جيدة. يتيح الاحتفاظ بالنقد، للمستثمرين هذا الخيار للتحكم في استثماراتهم مع تغير الظروف.ولكن مع ارتفاع معدل التضخم، فلن تتمكن النقود من الحفاظ على قيمتها لفترة طويلة جدًا مهما كان نوعها. أي محاولة لجعل أسعار الفائدة تعمل على معادلة التضخم ستكون غير فعالة، كما أنه سيكون هناك خطر ضئيل ولكن محتمل لانهيار البنك.لا يدفع الذهب فائدة ولكنه احتفظ بقيمته على مدى عدة قرون، حيث يرتفع جنبًا إلى جنب مع أسعار السلع وأحيانًا يرتفع إلى الأمام في أوقات عدم اليقين والتقلب. يعتبر الذهب أيضًا أحد الأصول عالية السيولة ويمكن تحويله إلى نقد في غضون فترة زمنية قصيرة جدًا. قد لا تكون قادرًا على إنفاق عملاتك الذهبية في السوبر ماركت المحلي، لكنها أصول مرنة جدا بالإضافة الى أنها تمنحك ميزة إضافية تتمثل في التحوط من التضخم.

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