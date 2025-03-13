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https://sarabic.ae/20250313/ابتكار-روسي-يغير-قواعد-استخراج-النفط-عبر-نظام-انزلاقي-متطور-1098618288.html
ابتكار روسي يغير قواعد استخراج النفط عبر "نظام انزلاقي" متطور
ابتكار روسي يغير قواعد استخراج النفط عبر "نظام انزلاقي" متطور
سبوتنيك عربي
قام علماء من المدرسة العليا للنفط التابعة لجامعة أستراخان الروسية الحكومية للتكنولوجيا، بتطوير نموذج ثلاثي الأبعاد ووثائق تصميم لنظام حركة منصة الحفر "إم بي... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T07:09+0000
2025-03-13T07:09+0000
مجتمع
علوم
روسيا
علماء
علماء روس
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ويُطلق على حفر آبار عدة في موقع واحد اسم الحفر العنقودي، كما أنه يقلل من كمية أعمال البناء والتركيب المطلوبة، ويقلل أيضًا من الحاجة إلى المرافق الإضافية، مثل الطرق وخطوط الأنابيب وخطوط الكهرباء، لتطوير الحقل. ولكن حتى في هذه الحالة، هناك فرصة لخفض التكاليف.باحثون من المدرسة العليا للنفط قاموا بتطوير نظام من النوع المنزلق لتحريك منصة الحفر "إم بي يو- 3000/170" بناءً على طلب شركة "تات نفت"، إذ يهدف التطوير إلى نقل منصة الحفر دون تفكيكها.يقول رسلان تالبولين، رئيس مجموعة تطوير وثائق التصميم العملي في مكتب التصميم والتكنولوجيا الخاص بالمدرسة العليا لعلوم النفط والغاز بجامعة أستراخان التقنية الحكومية: "يتيح التصميم الجديد، عند حفر الآبار على منصة، تحريك منصة الحفر أمتارا عدة على نظام منزلق في نصف يوم دون الحاجة إلى تفكيك المنصة. تنزلق المنصة على سطح معدني خاص مُشحم بمادة مضادة للاحتكاك، كما هو الحال في الزلاجات. يتميز التصميم المُطور بأنه أخف وزنًا وأكثر قدرة على الحركة من نظائره، ما يُتيح تحريك منصة الحفر بشكل أسرع".وأشار تالبولين إلى أن التطوير يسمح بخفض كبير في تكاليف الوقت والموارد اللازمة لأعمال النقل والتركيب والتفكيك.وبحسب رئيس المدرسة العليا للنفط، ألكسندر دياكونوف، فإن إحدى مهام الجامعة الحديثة هي أن تكون في تقاطع العلوم المتقدمة والتعليم العملي وهذا يسمح للجامعة بإنشاء حلول هندسية مطلوبة بالفعل في الإنتاج الحقيقي. ويعد تطوير نظام منزلق لتحريك منصة الحفر مثالاً على هذا التفاعل.إسفنجة تنظف القطب الشمالي... علماء روس يبتكرون مادة رائعة علماء روس ينتجون وقودا اصطناعيا من البلاستيك
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https://sarabic.ae/20241216/علماء-روس-يبتكرون-نظاما-حاسوبيا-فريدا-لتطوير-قطاع-النفط-والغاز-1095831230.html
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علوم, روسيا, علماء, علماء روس
علوم, روسيا, علماء, علماء روس

ابتكار روسي يغير قواعد استخراج النفط عبر "نظام انزلاقي" متطور

07:09 GMT 13.03.2025
© Photo / Unsplash/ David Thielenالنفط
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Photo / Unsplash/ David Thielen
تابعنا عبر
قام علماء من المدرسة العليا للنفط التابعة لجامعة أستراخان الروسية الحكومية للتكنولوجيا، بتطوير نموذج ثلاثي الأبعاد ووثائق تصميم لنظام حركة منصة الحفر "إم بي يو- 3000/170"، وبحسب العلماء فإن هذا التطوير سيسمح بإنتاج للنفط أكثر كفاءة.
ويُطلق على حفر آبار عدة في موقع واحد اسم الحفر العنقودي، كما أنه يقلل من كمية أعمال البناء والتركيب المطلوبة، ويقلل أيضًا من الحاجة إلى المرافق الإضافية، مثل الطرق وخطوط الأنابيب وخطوط الكهرباء، لتطوير الحقل. ولكن حتى في هذه الحالة، هناك فرصة لخفض التكاليف.
باحثون من المدرسة العليا للنفط قاموا بتطوير نظام من النوع المنزلق لتحريك منصة الحفر "إم بي يو- 3000/170" بناءً على طلب شركة "تات نفت"، إذ يهدف التطوير إلى نقل منصة الحفر دون تفكيكها.
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في السابق، بعد حفر بئر واحد، كان يتم تفكيك منصة الحفر ونقلها باستخدام معدات الرفع وإعادة تجميعها في موقع جديد. ونتيجة لذلك، كانت هناك فجوة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام بين الانتهاء من حفر بئر واحد والبدء في حفر بئر آخر.

يقول رسلان تالبولين، رئيس مجموعة تطوير وثائق التصميم العملي في مكتب التصميم والتكنولوجيا الخاص بالمدرسة العليا لعلوم النفط والغاز بجامعة أستراخان التقنية الحكومية: "يتيح التصميم الجديد، عند حفر الآبار على منصة، تحريك منصة الحفر أمتارا عدة على نظام منزلق في نصف يوم دون الحاجة إلى تفكيك المنصة. تنزلق المنصة على سطح معدني خاص مُشحم بمادة مضادة للاحتكاك، كما هو الحال في الزلاجات. يتميز التصميم المُطور بأنه أخف وزنًا وأكثر قدرة على الحركة من نظائره، ما يُتيح تحريك منصة الحفر بشكل أسرع".
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وأشار تالبولين إلى أن التطوير يسمح بخفض كبير في تكاليف الوقت والموارد اللازمة لأعمال النقل والتركيب والتفكيك.
وبحسب رئيس المدرسة العليا للنفط، ألكسندر دياكونوف، فإن إحدى مهام الجامعة الحديثة هي أن تكون في تقاطع العلوم المتقدمة والتعليم العملي وهذا يسمح للجامعة بإنشاء حلول هندسية مطلوبة بالفعل في الإنتاج الحقيقي. ويعد تطوير نظام منزلق لتحريك منصة الحفر مثالاً على هذا التفاعل.
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