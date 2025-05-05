https://sarabic.ae/20250505/إنتاج-الذهب-في-الصين-يسجل-مستويات-قياسية-جديدة-1100165528.html

إنتاج الذهب في الصين يسجل مستويات قياسية جديدة

إنتاج الذهب في الصين يسجل مستويات قياسية جديدة

سبوتنيك عربي

سجلت معدلات إنتاج الصين من الذهب خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، مستويات قياسية جديدة بتجاوزه 87 طن، في ذات الوقت الذي تراجعت فيه معدلات الاستهلاك. 05.05.2025, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك وفقا للبيانات التي أصدرتها جمعية الذهب الصينية، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، التي أشارت إلى أن نسبة الزيادة في الإنتاج بلغت نحو 1.5 في المئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وقدرت كمية الزيادة في الإنتاج بنحو 1.3 طن، بينما انخفض معدل الاستهلاك إلى نحو 290 طن خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة انخفاض تقدر بـ 5.9 في المئة.وتشير الإحصائيات إلى أن استهلاك الصين من الذهب يتضمن المشغولات الذهبية التي بلغ إجمالي استهلاكها نحو 134 طنا، إضافة إلى العملات والسبائك الذهبية التي ارتفع استهلاكها نحو 30 % خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 138 طن تقريبا.أما فيما يتعلق باستخدام الذهب للأغراض الصناعية، فقد استهلكت الصين نحو 18 طنا خلال أول 3 أشهر من 2025، متراجعا 3.8 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.وأشارت جمعية الذهب الصينية إلى أن السبب في تراجع استهلاك الصينيين من المشغولات الذهبية هو ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إقبال الناس على شراء السبائك والعملات باعتبارها ملاذات آمنة لادخار الأموال في الوقت الحالي، الذي يواجه في العالم وضعا اقتصاديا معقدا.

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