الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قصف صاروخي إيراني يستهدف منشآت استراتيجية في إسرائيل وطهران تتوعد واشنطن إذا دخلت الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
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الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا
الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا
سبوتنيك عربي
تشهد القارة الأفريقية في عام 2025 زخماً متزايداً في عمليات التنقيب عن النفط والغاز البري، حيث تسعى الدول الأفريقية الغنية بالهيدروكربونات إلى تعزيز النمو... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T15:42+0000
2025-06-21T15:42+0000
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وتستهدف حملات الحفر البري استخراج 125 مليار برميل من النفط الخام و632 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مما يعزز المحتوى المحلي وتطوير البنية التحتية.الجزائر.. مناقصة دولية تستهدف احتياطيات ضخمةأطلقت الجزائر مناقصة دولية ناجحة بعنوان "ألجيريا بيد راوند 2024"، استهدفت تطوير 700 مليار متر مكعب من الغاز و560 مليون برميل من النفط الخام.ليبيا.. طموح لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياتسعى ليبيا لرفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميا من خلال مشروعات برية، وبدأت شركة "أو إم في" النمساوية الحفر في حوض "سرت"، بينما استأنفت "ريبسول" الإسبانية عملياتها في حوض معمل "نصر".جنوب أفريقيا.. تقدم في استكشاف الغازجمعت شركة "كينيتيكو إنرجي" الأسترالية 2.2 مليون دولار في يونيو/حزيران 2025 لدعم حملة الحفر في موقع براكفونتين، تستهدف استخراج 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي عبر اختبار 5 آبار وآبار استكشافية إضافية.أنغولا.. استكشاف بري طويل الأمدوقّعت شركة "إيتو إنرجياس" مع "سونانغول" و"جيسبروكون" عقد خدمة مخاطر للمربع "كون 4" في مايو 2025، يمتد لـ5 سنوات مع أفق إنتاجي لـ20 عاماً، تماشياً مع خطة التنمية الوطنية (2023-2027). كما أطلقت "كورسيل" و"سنتانا إنرجي" مشروعاً مشتركاً لاستكشاف المربع "كون-16"، بينما تخطط "إيه سي آر إي بي" لبدء الاستكشاف في مربع كابيندا نورتي في النصف الثاني من 2025.أوغندا.. السعي للاكتشاف الأول في 2026تعزز أوغندا جهودها لاكتشاف النفط لأول مرة بحلول 2026، من خلال برامج استكشاف برية تهدف إلى زيادة احتياطيات الهيدروكربونات.ناميبيا.. استثمارات عالمية في الحفرتواصل ناميبيا جذب استثمارات عالمية عبر جهود "ريكون أفريكا" لحفر آبار قرب حقول "ناينغوبو" و"كافانغو" و"يست 1 إكس"، بدعم من طرح أسهم بقيمة 7.3 مليون دولار، إلى جانب مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد مخطط له في النصف الثاني من 2025.زيمبابوي.. طموحات نفطية وغازيةتستعد "إنفيكتوس إنرجي" لحفر بئر "موسوما 1" في النصف الثاني من 2025، مستهدفة 1.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز و73 مليون برميل من المكثفات، مع تمديد رخصتها "إس جي 4571" لمدة 3 سنوات لجمع بيانات زلزالية إضافية.وتؤكد هذه التطورات مكانة أفريقيا كمركز حيوي لاستكشاف النفط والغاز، مع تركيز متزايد على تعزيز البنية التحتية والمحتوى المحلي.مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغازدولة عربية تستورد أول شحنة غاز مسال في تاريخها
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اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أفريقيا, الجزائر
اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أفريقيا, الجزائر

الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا

15:42 GMT 21.06.2025
© AFP 2023 / Sergey Bobokإحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© AFP 2023 / Sergey Bobok
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تشهد القارة الأفريقية في عام 2025 زخماً متزايداً في عمليات التنقيب عن النفط والغاز البري، حيث تسعى الدول الأفريقية الغنية بالهيدروكربونات إلى تعزيز النمو الاقتصادي، توسيع الوصول إلى الطاقة، ودعم أمن الطاقة العالمي.
وتستهدف حملات الحفر البري استخراج 125 مليار برميل من النفط الخام و632 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مما يعزز المحتوى المحلي وتطوير البنية التحتية.
الجزائر.. مناقصة دولية تستهدف احتياطيات ضخمة
أطلقت الجزائر مناقصة دولية ناجحة بعنوان "ألجيريا بيد راوند 2024"، استهدفت تطوير 700 مليار متر مكعب من الغاز و560 مليون برميل من النفط الخام.

وأشارت مديرة تسيير الموارد المنجمية والمحروقات بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط"، سامية شاريخي، إلى أن المناقصة حققت نتائج مميزة، مما يعزز مكانة الجزائر كمصدر عالمي موثوق للطاقة.

منصة نفطية بحرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
ليبيا تحتج رسميا على خطوات يونانية للتنقيب عن ثروات باطنية في مناطق بحرية متنازع عليها
19 يونيو, 14:56 GMT
ليبيا.. طموح لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا
تسعى ليبيا لرفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميا من خلال مشروعات برية، وبدأت شركة "أو إم في" النمساوية الحفر في حوض "سرت"، بينما استأنفت "ريبسول" الإسبانية عملياتها في حوض معمل "نصر".

وأعلنت شركتا الطاقة العملاقتان "إيني" و"توتال إنرجي" خطط استكشاف جديدة في حوضي "سرت" و"مرزق" خلال منتدى ليبيا للطاقة والاقتصاد في يناير/كانون الثاني 2025.

جنوب أفريقيا.. تقدم في استكشاف الغاز
جمعت شركة "كينيتيكو إنرجي" الأسترالية 2.2 مليون دولار في يونيو/حزيران 2025 لدعم حملة الحفر في موقع براكفونتين، تستهدف استخراج 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي عبر اختبار 5 آبار وآبار استكشافية إضافية.
أنغولا.. استكشاف بري طويل الأمد
وقّعت شركة "إيتو إنرجياس" مع "سونانغول" و"جيسبروكون" عقد خدمة مخاطر للمربع "كون 4" في مايو 2025، يمتد لـ5 سنوات مع أفق إنتاجي لـ20 عاماً، تماشياً مع خطة التنمية الوطنية (2023-2027). كما أطلقت "كورسيل" و"سنتانا إنرجي" مشروعاً مشتركاً لاستكشاف المربع "كون-16"، بينما تخطط "إيه سي آر إي بي" لبدء الاستكشاف في مربع كابيندا نورتي في النصف الثاني من 2025.
حقول النفط في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
3 دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في "أوبك بلس"
19 يونيو, 07:50 GMT
أوغندا.. السعي للاكتشاف الأول في 2026
تعزز أوغندا جهودها لاكتشاف النفط لأول مرة بحلول 2026، من خلال برامج استكشاف برية تهدف إلى زيادة احتياطيات الهيدروكربونات.
ناميبيا.. استثمارات عالمية في الحفر
تواصل ناميبيا جذب استثمارات عالمية عبر جهود "ريكون أفريكا" لحفر آبار قرب حقول "ناينغوبو" و"كافانغو" و"يست 1 إكس"، بدعم من طرح أسهم بقيمة 7.3 مليون دولار، إلى جانب مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد مخطط له في النصف الثاني من 2025.
زيمبابوي.. طموحات نفطية وغازية
تستعد "إنفيكتوس إنرجي" لحفر بئر "موسوما 1" في النصف الثاني من 2025، مستهدفة 1.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز و73 مليون برميل من المكثفات، مع تمديد رخصتها "إس جي 4571" لمدة 3 سنوات لجمع بيانات زلزالية إضافية.
وتؤكد هذه التطورات مكانة أفريقيا كمركز حيوي لاستكشاف النفط والغاز، مع تركيز متزايد على تعزيز البنية التحتية والمحتوى المحلي.
مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغاز
دولة عربية تستورد أول شحنة غاز مسال في تاريخها
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
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