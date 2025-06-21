https://sarabic.ae/20250621/الجزائر-وليبيا-في-المقدمة-شركات-تضع-عينها-على-النفط-والغاز-البري-في-أفريقيا----1101912169.html

الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا

الجزائر وليبيا في المقدمة... شركات "تضع عينها" على النفط والغاز البري في أفريقيا

سبوتنيك عربي

تشهد القارة الأفريقية في عام 2025 زخماً متزايداً في عمليات التنقيب عن النفط والغاز البري، حيث تسعى الدول الأفريقية الغنية بالهيدروكربونات إلى تعزيز النمو... 21.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-21T15:42+0000

2025-06-21T15:42+0000

2025-06-21T15:42+0000

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وتستهدف حملات الحفر البري استخراج 125 مليار برميل من النفط الخام و632 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، مما يعزز المحتوى المحلي وتطوير البنية التحتية.الجزائر.. مناقصة دولية تستهدف احتياطيات ضخمةأطلقت الجزائر مناقصة دولية ناجحة بعنوان "ألجيريا بيد راوند 2024"، استهدفت تطوير 700 مليار متر مكعب من الغاز و560 مليون برميل من النفط الخام.ليبيا.. طموح لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياتسعى ليبيا لرفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميا من خلال مشروعات برية، وبدأت شركة "أو إم في" النمساوية الحفر في حوض "سرت"، بينما استأنفت "ريبسول" الإسبانية عملياتها في حوض معمل "نصر".جنوب أفريقيا.. تقدم في استكشاف الغازجمعت شركة "كينيتيكو إنرجي" الأسترالية 2.2 مليون دولار في يونيو/حزيران 2025 لدعم حملة الحفر في موقع براكفونتين، تستهدف استخراج 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي عبر اختبار 5 آبار وآبار استكشافية إضافية.أنغولا.. استكشاف بري طويل الأمدوقّعت شركة "إيتو إنرجياس" مع "سونانغول" و"جيسبروكون" عقد خدمة مخاطر للمربع "كون 4" في مايو 2025، يمتد لـ5 سنوات مع أفق إنتاجي لـ20 عاماً، تماشياً مع خطة التنمية الوطنية (2023-2027). كما أطلقت "كورسيل" و"سنتانا إنرجي" مشروعاً مشتركاً لاستكشاف المربع "كون-16"، بينما تخطط "إيه سي آر إي بي" لبدء الاستكشاف في مربع كابيندا نورتي في النصف الثاني من 2025.أوغندا.. السعي للاكتشاف الأول في 2026تعزز أوغندا جهودها لاكتشاف النفط لأول مرة بحلول 2026، من خلال برامج استكشاف برية تهدف إلى زيادة احتياطيات الهيدروكربونات.ناميبيا.. استثمارات عالمية في الحفرتواصل ناميبيا جذب استثمارات عالمية عبر جهود "ريكون أفريكا" لحفر آبار قرب حقول "ناينغوبو" و"كافانغو" و"يست 1 إكس"، بدعم من طرح أسهم بقيمة 7.3 مليون دولار، إلى جانب مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد مخطط له في النصف الثاني من 2025.زيمبابوي.. طموحات نفطية وغازيةتستعد "إنفيكتوس إنرجي" لحفر بئر "موسوما 1" في النصف الثاني من 2025، مستهدفة 1.2 تريليون قدم مكعبة من الغاز و73 مليون برميل من المكثفات، مع تمديد رخصتها "إس جي 4571" لمدة 3 سنوات لجمع بيانات زلزالية إضافية.وتؤكد هذه التطورات مكانة أفريقيا كمركز حيوي لاستكشاف النفط والغاز، مع تركيز متزايد على تعزيز البنية التحتية والمحتوى المحلي.مصر تعلن عن اكتشاف جديد للنفط والغازدولة عربية تستورد أول شحنة غاز مسال في تاريخها

https://sarabic.ae/20250619/ليبيا-تحتج-رسميا-على-خطوات-يونانية-للتنقيب-عن-ثروات-باطنية-في-مناطق-بحرية-متنازع-عليها-1101838943.html

https://sarabic.ae/20250619/3-دول-عربية-تقود-خطط-زيادة-الطاقة-الإنتاجية-للنفط-في-أوبك-بلس---1101814689.html

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اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أفريقيا, الجزائر