https://sarabic.ae/20250619/ليبيا-تحتج-رسميا-على-خطوات-يونانية-للتنقيب-عن-ثروات-باطنية-في-مناطق-بحرية-متنازع-عليها-1101838943.html
ليبيا تحتج رسميا على خطوات يونانية للتنقيب عن ثروات باطنية في مناطق بحرية متنازع عليها
ليبيا تحتج رسميا على خطوات يونانية للتنقيب عن ثروات باطنية في مناطق بحرية متنازع عليها
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن قلقها الشديد إزاء إعلان السلطات اليونانية فتح باب التراخيص للتنقيب واستغلال... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T14:56+0000
2025-06-19T14:56+0000
2025-06-19T14:56+0000
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وأكدت الوزارة، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه مساء اليوم الخميس، أن "هذه الخطوات تمثل انتهاكا صريحا للحقوق السيادية الليبية، وأن ليبيا تسجل تحفظها الكامل وتعترض على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في تلك المناطق دون اتفاق قانوني مسبق".وجددت الخارجية الليبية تأكيدها على التزام البلاد بالسلم والتعاون في حوض البحر المتوسط، داعية الجانب اليوناني إلى تغليب الحوار والتفاوض، والتوصل إلى حلول عادلة تحفظ مصالح الطرفين، استنادا إلى القانون الدولي.
https://sarabic.ae/20250421/تركيا-بصدد-توقيع-اتفاقيات-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-مع-بلغاريا-وليبيا---1099742300.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, اليونان
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار ليبيا اليوم, اليونان
ليبيا تحتج رسميا على خطوات يونانية للتنقيب عن ثروات باطنية في مناطق بحرية متنازع عليها
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن قلقها الشديد إزاء إعلان السلطات اليونانية فتح باب التراخيص للتنقيب واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية قرب جزيرة "كريت"، بعضها يقع ضمن مناطق متنازع عليها مع ليبيا.
وأكدت الوزارة، في بيان وصل "سبوتنيك
" نسخة منه مساء اليوم الخميس، أن "هذه الخطوات تمثل انتهاكا صريحا للحقوق السيادية الليبية، وأن ليبيا تسجل تحفظها الكامل وتعترض على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في تلك المناطق دون اتفاق قانوني مسبق".
وجددت الخارجية الليبية
تأكيدها على التزام البلاد بالسلم والتعاون في حوض البحر المتوسط، داعية الجانب اليوناني إلى تغليب الحوار والتفاوض، والتوصل إلى حلول عادلة تحفظ مصالح الطرفين، استنادا إلى القانون الدولي.