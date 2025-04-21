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تركيا بصدد توقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز مع بلغاريا وليبيا
تركيا بصدد توقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز مع بلغاريا وليبيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي مع كل من بلغاريا وليبيا. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T09:02+0000
2025-04-21T09:02+0000
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جاء ذلك خلال تصريحات صحفية يوم الجمعة الماضي، مع فرض حظر على نشر التفاصيل حتى صباح اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وأوضح الوزير أن شركة "تركيش بتروليوم" الحكومية ستوقع عقداً مع شركة أجنبية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية البلغارية، كما أنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن الاتفاقية مع ليبيا في القريب العاجل.يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية تركيا لتوسيع نطاق عمليات التنقيب عن الطاقة، حيث تُظهر أنقرة اهتماماً ملحوظاً بمناطق أذربيجان وحوض بحر قزوين، بالإضافة إلى حقول العراق ومناطق جنوب الخليج العربي، كما تبحث تركيا عن فرص تعاون جديدة في مجال إنتاج الطاقة مع تركمانستان.يذكر أنه وفي خطوة مفاجئة حملت دلالات سياسية وعسكرية لافتة، استقبلت تركيا، يوم 4 أبريل/ نيسان الجاري، الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في زيارة رسمية نادرة من نوعها.التقى فيها الفريق صدام بوزير الدفاع في الحكومة التركية، يشار غولر، بحضور قائد القوات البرية التركية، الفريق أول سلجوق بيراكتار أوغلو، تباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتفتح هذه الزيارة الرسمية الباب أمام تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت أنقرة تعيد ترتيب أولوياتها في الملف الليبي، ومدى استعدادها لفتح قنوات تنسيق مباشر مع قيادة الجيش في الشرق، كما يثير اللقاء علامات استفهام حول مستقبل دعم تركيا للتشكيلات المسلحة في غرب البلاد، واحتمالات حدوث تحوّل استراتيجي في خارطة التحالفات الإقليمية، في ظل حراك دبلوماسي متسارع يهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الليبي.
https://sarabic.ae/20250420/تركيا-توقف-حركة-السفن-في-مضيق-الدردنيل-مؤقتا-1099719131.html
https://sarabic.ae/20250420/سفينة-حربية-أمريكية-ترسو-في-طرابلس-ومسؤولون-كبار-يبحثون-دعم-الأمن-ووحدة-ليبيا-صور-1099721526.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

تركيا بصدد توقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز مع بلغاريا وليبيا

09:02 GMT 21.04.2025
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2025
© Sputnik . Andrey Stenin
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أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تستعد لتوقيع اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي مع كل من بلغاريا وليبيا.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية يوم الجمعة الماضي، مع فرض حظر على نشر التفاصيل حتى صباح اليوم الإثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأوضح الوزير أن شركة "تركيش بتروليوم" الحكومية ستوقع عقداً مع شركة أجنبية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية البلغارية، كما أنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن الاتفاقية مع ليبيا في القريب العاجل.
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يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية تركيا لتوسيع نطاق عمليات التنقيب عن الطاقة، حيث تُظهر أنقرة اهتماماً ملحوظاً بمناطق أذربيجان وحوض بحر قزوين، بالإضافة إلى حقول العراق ومناطق جنوب الخليج العربي، كما تبحث تركيا عن فرص تعاون جديدة في مجال إنتاج الطاقة مع تركمانستان.
يذكر أنه وفي خطوة مفاجئة حملت دلالات سياسية وعسكرية لافتة، استقبلت تركيا، يوم 4 أبريل/ نيسان الجاري، الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في زيارة رسمية نادرة من نوعها.
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سفينة حربية أمريكية ترسو في طرابلس ومسؤولون كبار يبحثون دعم الأمن ووحدة ليبيا.. صور
أمس, 11:46 GMT
التقى فيها الفريق صدام بوزير الدفاع في الحكومة التركية، يشار غولر، بحضور قائد القوات البرية التركية، الفريق أول سلجوق بيراكتار أوغلو، تباحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتفتح هذه الزيارة الرسمية الباب أمام تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت أنقرة تعيد ترتيب أولوياتها في الملف الليبي، ومدى استعدادها لفتح قنوات تنسيق مباشر مع قيادة الجيش في الشرق، كما يثير اللقاء علامات استفهام حول مستقبل دعم تركيا للتشكيلات المسلحة في غرب البلاد، واحتمالات حدوث تحوّل استراتيجي في خارطة التحالفات الإقليمية، في ظل حراك دبلوماسي متسارع يهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الليبي.
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