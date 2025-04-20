سفينة حربية أمريكية ترسو في طرابلس ومسؤولون كبار يبحثون دعم الأمن ووحدة ليبيا.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250420/سفينة-حربية-أمريكية-ترسو-في-طرابلس-ومسؤولون-كبار-يبحثون-دعم-الأمن-ووحدة-ليبيا-صور-1099721526.html
سفينة حربية أمريكية ترسو في طرابلس ومسؤولون كبار يبحثون دعم الأمن ووحدة ليبيا.. صور
سفينة حربية أمريكية ترسو في طرابلس ومسؤولون كبار يبحثون دعم الأمن ووحدة ليبيا.. صور
سبوتنيك عربي
استقبل ميناء العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، السفينة الحربية "يو إس إس ماونت ويتني"، وذلك بعد توقف سابق في تونس. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T11:46+0000
2025-04-20T11:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096977509_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b96ec431bd788f35c9ecd9af62f026f.jpg
وأفاد بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، بأن نائب الأدميرال جيه تي أندرسون، قائد الأسطول السادس، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال جيريمي برنت، سيزورون طرابلس وبنغازي لـ"بحث سبل التعاون الأمني وتعزيز الأمن الإقليمي، وتأكيد دعم واشنطن لوحدة ليبيا".يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لقائد "أفريكوم"، الجنرال مايكل لانغلي، الذي شدد على "أهمية دعم الليبيين لبناء جيش موحد خاضع للسيطرة المدنية، يحفظ السيادة ويواجه التحديات الأمنية".وأشار لانغلي إلى أن "التنافس بين الجهات الأمنية شرقا وغربا يعرقل استقرار ليبيا، ويؤثر أحيانا في أسواق الطاقة العالمية"، مؤكدًا أن "إعادة التوحيد يجب أن تنبع من إرادة الليبيين أنفسهم".وأكد أن "أفريكوم" مستعدة، من خلال خطوات محدودة ومدروسة، لدعم جهود التكامل الأمني في ليبيا، بما يعزز مصالح أمريكا في المنطقة.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096977509_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_497c93b231e7513b9f44c2b206434214.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

سفينة حربية أمريكية ترسو في طرابلس ومسؤولون كبار يبحثون دعم الأمن ووحدة ليبيا.. صور

11:46 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 11:56 GMT 20.04.2025)
© AP Photoسفينة حربية أمريكية
سفينة حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
استقبل ميناء العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، السفينة الحربية "يو إس إس ماونت ويتني"، وذلك بعد توقف سابق في تونس.
وأفاد بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، بأن نائب الأدميرال جيه تي أندرسون، قائد الأسطول السادس، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال جيريمي برنت، سيزورون طرابلس وبنغازي لـ"بحث سبل التعاون الأمني وتعزيز الأمن الإقليمي، وتأكيد دعم واشنطن لوحدة ليبيا".
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لقائد "أفريكوم"، الجنرال مايكل لانغلي، الذي شدد على "أهمية دعم الليبيين لبناء جيش موحد خاضع للسيطرة المدنية، يحفظ السيادة ويواجه التحديات الأمنية".
وأشار لانغلي إلى أن "التنافس بين الجهات الأمنية شرقا وغربا يعرقل استقرار ليبيا، ويؤثر أحيانا في أسواق الطاقة العالمية"، مؤكدًا أن "إعادة التوحيد يجب أن تنبع من إرادة الليبيين أنفسهم".
وأكد أن "أفريكوم" مستعدة، من خلال خطوات محدودة ومدروسة، لدعم جهود التكامل الأمني في ليبيا، بما يعزز مصالح أمريكا في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала