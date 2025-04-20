https://sarabic.ae/20250420/سفينة-حربية-أمريكية-ترسو-في-طرابلس-ومسؤولون-كبار-يبحثون-دعم-الأمن-ووحدة-ليبيا-صور-1099721526.html
سفينة حربية أمريكية ترسو في طرابلس ومسؤولون كبار يبحثون دعم الأمن ووحدة ليبيا.. صور
سفينة حربية أمريكية ترسو في طرابلس ومسؤولون كبار يبحثون دعم الأمن ووحدة ليبيا.. صور
سبوتنيك عربي
استقبل ميناء العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، السفينة الحربية "يو إس إس ماونت ويتني"، وذلك بعد توقف سابق في تونس. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T11:46+0000
2025-04-20T11:46+0000
2025-04-20T11:56+0000
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وأفاد بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، بأن نائب الأدميرال جيه تي أندرسون، قائد الأسطول السادس، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال جيريمي برنت، سيزورون طرابلس وبنغازي لـ"بحث سبل التعاون الأمني وتعزيز الأمن الإقليمي، وتأكيد دعم واشنطن لوحدة ليبيا".يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لقائد "أفريكوم"، الجنرال مايكل لانغلي، الذي شدد على "أهمية دعم الليبيين لبناء جيش موحد خاضع للسيطرة المدنية، يحفظ السيادة ويواجه التحديات الأمنية".وأشار لانغلي إلى أن "التنافس بين الجهات الأمنية شرقا وغربا يعرقل استقرار ليبيا، ويؤثر أحيانا في أسواق الطاقة العالمية"، مؤكدًا أن "إعادة التوحيد يجب أن تنبع من إرادة الليبيين أنفسهم".وأكد أن "أفريكوم" مستعدة، من خلال خطوات محدودة ومدروسة، لدعم جهود التكامل الأمني في ليبيا، بما يعزز مصالح أمريكا في المنطقة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
سفينة حربية أمريكية ترسو في طرابلس ومسؤولون كبار يبحثون دعم الأمن ووحدة ليبيا.. صور
11:46 GMT 20.04.2025 (تم التحديث: 11:56 GMT 20.04.2025)
استقبل ميناء العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، السفينة الحربية "يو إس إس ماونت ويتني"، وذلك بعد توقف سابق في تونس.
وأفاد بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، بأن نائب الأدميرال جيه تي أندرسون، قائد الأسطول السادس، والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال جيريمي برنت، سيزورون طرابلس وبنغازي لـ"بحث سبل التعاون الأمني وتعزيز الأمن الإقليمي، وتأكيد دعم واشنطن لوحدة ليبيا".
يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لقائد "أفريكوم"، الجنرال مايكل لانغلي، الذي شدد على "أهمية دعم الليبيين لبناء جيش موحد خاضع للسيطرة المدنية، يحفظ السيادة ويواجه التحديات الأمنية".
وأشار لانغلي إلى أن "التنافس بين الجهات الأمنية شرقا وغربا يعرقل استقرار ليبيا، ويؤثر أحيانا في أسواق الطاقة العالمية"، مؤكدًا أن "إعادة التوحيد يجب أن تنبع من إرادة الليبيين أنفسهم".
وأكد أن "أفريكوم" مستعدة، من خلال خطوات محدودة ومدروسة، لدعم جهود التكامل الأمني في ليبيا، بما يعزز مصالح أمريكا في المنطقة.