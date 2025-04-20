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تركيا توقف حركة السفن في مضيق "الدردنيل" مؤقتا
تركيا توقف حركة السفن في مضيق "الدردنيل" مؤقتا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات البحرية التركية، تعليقًا مؤقتًا لحركة عبور السفن في مضيق "جناق قلعة" (مضيق الدردنيل)، صباح اليوم الأحد، بسبب تدني مستوى الرؤية الناجم عن الضباب... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T08:57+0000
2025-04-20T08:57+0000
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ونقل موقع "تركيا الآن"، بيانا صادر عن مديرية خدمات حركة السفن في المضيق، أفاد بأن القرار دخل حيّز التنفيذ الساعة 08:00 صباحًا، حيث تم إبلاغ جميع السفن عبر أجهزة اللاسلكي بوقف العبور المزدوج حتى تحسن الظروف الجوية. وأوضح البيان أن الحركة الملاحية ستستأنف فور زوال الضباب وتحسن الرؤية.من جهة أخرى، استمرت حركة العبارات في خطوط الجزر والمضيق بشكل طبيعي، باستثناء بعض التعديلات المؤقتة المرتبطة بفعالية "نصف ماراثون طروادة جناق قلعة - Saucony"، التي تقام اليوم.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وكالة شحن بحري أن حركة الملاحة في مضيق البوسفور، الذي يمر عبر مدينة إسطنبول التركية، تعطلت.وقال وكالة "تريبيكا" للشحن البحري، إن السبب في ذلك سفينة ترفع علم بنما، توقفت في المضيق بعد تعطل محركها أثناء الإبحار باتجاه الجنوب، بحسب صحيفة "شفق نيوز" التركية.وبحسب الوكالة، فإن السفينة تعطلت بالقرب من منطقة كانليكا، مشيرة إلى أنه تم إرسال سفينة مساعدة للتعامل مع الوضع، حيث يمثل مضيق البوسفور أحد أهم الممرات المائية في تركيا لأنه يربط بين آسيا وأوروبا وتمر عبره خطوط ملاحية مهمة.
https://sarabic.ae/20250416/طريق-يتحول-إلى-حلبة-تزلج-للسيارت-في-تركيا-فيديو-1099596364.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

تركيا توقف حركة السفن في مضيق "الدردنيل" مؤقتا

08:57 GMT 20.04.2025
© AP Photo / Burak Gezenمضيق جناق قلعة (مضيق الدردنيل) في تركيا
مضيق جناق قلعة (مضيق الدردنيل) في تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Burak Gezen
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أعلنت السلطات البحرية التركية، تعليقًا مؤقتًا لحركة عبور السفن في مضيق "جناق قلعة" (مضيق الدردنيل)، صباح اليوم الأحد، بسبب تدني مستوى الرؤية الناجم عن الضباب الكثيف.
ونقل موقع "تركيا الآن"، بيانا صادر عن مديرية خدمات حركة السفن في المضيق، أفاد بأن القرار دخل حيّز التنفيذ الساعة 08:00 صباحًا، حيث تم إبلاغ جميع السفن عبر أجهزة اللاسلكي بوقف العبور المزدوج حتى تحسن الظروف الجوية.
وأوضح البيان أن الحركة الملاحية ستستأنف فور زوال الضباب وتحسن الرؤية.
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من جهة أخرى، استمرت حركة العبارات في خطوط الجزر والمضيق بشكل طبيعي، باستثناء بعض التعديلات المؤقتة المرتبطة بفعالية "نصف ماراثون طروادة جناق قلعة - Saucony"، التي تقام اليوم.
يذكر أن المضيق يشهد أحياناً مثل هذه الإجراءات المؤقتة بسبب الظروف الجوية أو الفعاليات الخاصة، مع التأكيد على أولوية السلامة البحرية في جميع القرارات.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وكالة شحن بحري أن حركة الملاحة في مضيق البوسفور، الذي يمر عبر مدينة إسطنبول التركية، تعطلت.
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وقال وكالة "تريبيكا" للشحن البحري، إن السبب في ذلك سفينة ترفع علم بنما، توقفت في المضيق بعد تعطل محركها أثناء الإبحار باتجاه الجنوب، بحسب صحيفة "شفق نيوز" التركية.
وبحسب الوكالة، فإن السفينة تعطلت بالقرب من منطقة كانليكا، مشيرة إلى أنه تم إرسال سفينة مساعدة للتعامل مع الوضع، حيث يمثل مضيق البوسفور أحد أهم الممرات المائية في تركيا لأنه يربط بين آسيا وأوروبا وتمر عبره خطوط ملاحية مهمة.
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