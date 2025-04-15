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لقاء سبوتنيك
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10:03 GMT
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هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
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عرب بوينت بودكاست
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سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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https://sarabic.ae/20250415/تركيا-تتوقع-تقدما-في-تصدير-المنتجات-الزراعية-الروسية-بعد-المبادرة-الأمريكية-1099556248.html
تركيا تتوقع تقدما في تصدير المنتجات الزراعية الروسية بعد المبادرة الأمريكية
تركيا تتوقع تقدما في تصدير المنتجات الزراعية الروسية بعد المبادرة الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تتوقع أن تكون المقترحات الأمريكية بشأن مبادرة البحر الأسود فعالة، بما في ذلك التقدم في قضية تصدير المنتجات... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T09:10+0000
2025-04-15T09:11+0000
روسيا
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وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بالطبع، نتوقع أن تكون هذه المبادرات من الجانب الأمريكي فعّالة، وكذلك مبادرة الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن روسيا قدمت مقترحات محددة للتطبيق العملي لمبادرة البحر الأسود. وبحسب قوله، فإن مثل هذه المقترحات ضرورية للغاية لتجنب تكرار التجربة الحزينة لمبادرة الحبوب الأصلية في البحر الأسود، التي تمت الموافقة عليها في يوليو/تموز 2022 واقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وينص على أنه بموجب الاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ مبادرة البحر الأسود، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة عن طريق تفتيش هذه السفن، لكن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عدد من الشروط، أحدها رفع قيود العقوبات عن بنك "روسيلخوز".الدفاع التركية تعلن عقد اجتماع لمسؤولين عسكريين لمناقشة أمن البحر الأسود
https://sarabic.ae/20250326/خبير-بالشأن-الروسي-لـسبوتنيك-اتفاقية-البحر-الأسود-بداية-متفائلة-1098972898.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

تركيا تتوقع تقدما في تصدير المنتجات الزراعية الروسية بعد المبادرة الأمريكية

09:10 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 09:11 GMT 15.04.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي.
مبنى القنصلية العامة الروسية في إسطنبول، حيث ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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صرح مصدر في الرئاسة التركية لـ"سبوتنيك"، أن بلاده تتوقع أن تكون المقترحات الأمريكية بشأن مبادرة البحر الأسود فعالة، بما في ذلك التقدم في قضية تصدير المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسود.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "بالطبع، نتوقع أن تكون هذه المبادرات من الجانب الأمريكي فعّالة، وكذلك مبادرة الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان)".

وأضاف: "سيتم إزالة العقبات، بما في ذلك تلك المتعلقة بدخول المنتجات الروسية إلى الأسواق، لضمان نجاح الآلية، آمالنا في هذا الاتجاه".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن روسيا قدمت مقترحات محددة للتطبيق العملي لمبادرة البحر الأسود. وبحسب قوله، فإن مثل هذه المقترحات ضرورية للغاية لتجنب تكرار التجربة الحزينة لمبادرة الحبوب الأصلية في البحر الأسود، التي تمت الموافقة عليها في يوليو/تموز 2022 واقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
مراكب في البحر الأسود في بالاكلافا، القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2025
خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": اتفاقية البحر الأسود بداية متفائلة
26 مارس, 13:31 GMT
في 25 مارس/آذار، نشر موقع الكرملين بياناً عقب اجتماع مجموعات الخبراء الروسية والأمريكية في الرياض.
وينص على أنه بموجب الاتفاق بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، اتفق الجانبان الروسي والأمريكي على ضمان تنفيذ مبادرة البحر الأسود، والتي تشمل ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية مع تنظيم تدابير الرقابة المناسبة عن طريق تفتيش هذه السفن، لكن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عدد من الشروط، أحدها رفع قيود العقوبات عن بنك "روسيلخوز".
الدفاع التركية تعلن عقد اجتماع لمسؤولين عسكريين لمناقشة أمن البحر الأسود
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