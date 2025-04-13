https://sarabic.ae/20250413/الدفاع-التركية-تعلن-عقد-اجتماع-لمسؤولين-عسكريين-لمناقشة-أمن-البحر-الأسود-1099507048.html
الدفاع التركية تعلن عقد اجتماع لمسؤولين عسكريين لمناقشة أمن البحر الأسود
الدفاع التركية تعلن عقد اجتماع لمسؤولين عسكريين لمناقشة أمن البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، اعتزامها عقد اجتماع يضم مسؤولين عسكريين يمثلون تركيا ودولاً أجنبية يومي 15 و16 أبريل/ نيسان، وذلك لمناقشة أمن البحر... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T13:36+0000
2025-04-13T13:36+0000
2025-04-13T13:36+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن الاجتماع سيُعقد اجتماع في 15 و16 أبريل في مقر القوات البحرية بشأن أمن البحر الأسود بعد وقف إطلاق نار محتمل بين روسيا وأوكرانيا، وأضافت أن ممثلين عن تركيا ودول أجنبية سيحضرون الاجتماع دون تحديد تلك الدول.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي، عن تقييمه للتقدم المحرز في الحوار مع الولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع الأوكراني.وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مفصلة مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتبادل الرئيس الروسي تقييماته لتقدم الحوار مع الولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع الأوكراني، وتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية، وتم التنويه للطبيعة البناءة للاتصالات على أعلى المستويات والمستويات الأخرى".وناقش الرئيسان، على وجه الخصوص، نتائج المشاورات الأخيرة بين مجموعات الخبراء الروسية والأمريكية في الرياض، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا، لمدة 30 يومًا، بدءًا من 18 مارس.يشار إلى أن الرئيس الروسي، لفت الانتباه إلى محاولات كييف المستمرة لمهاجمة البنية التحتية للطاقة الروسية.
https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-إسقاط-7-مسيرات-أوكرانية-فوق-مناطق-روسية-ومياه-البحر-الأسود---عاجل-1099354497.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع التركية تعلن عقد اجتماع لمسؤولين عسكريين لمناقشة أمن البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، اعتزامها عقد اجتماع يضم مسؤولين عسكريين يمثلون تركيا ودولاً أجنبية يومي 15 و16 أبريل/ نيسان، وذلك لمناقشة أمن البحر الأسود بعد الموافقة على وقف إطلاق نار محتمل بين أوكرانيا وروسيا.
ونقلت صحيفة
"الشرق الأوسط" عن الوزارة بيانا قالت فيه إن الاجتماع سيُعقد اجتماع في 15 و16 أبريل في مقر القوات البحرية بشأن أمن البحر الأسود بعد وقف إطلاق نار محتمل بين روسيا وأوكرانيا، وأضافت أن ممثلين عن تركيا ودول أجنبية سيحضرون الاجتماع دون تحديد تلك الدول.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب خلال محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مارس/ آذار الماضي، عن تقييمه للتقدم المحرز في الحوار مع الولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع الأوكراني.
وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان: "أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مفصلة مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وتبادل الرئيس الروسي تقييماته لتقدم الحوار مع الولايات المتحدة لإيجاد حل سلمي للصراع الأوكراني، وتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية، وتم التنويه للطبيعة البناءة للاتصالات على أعلى المستويات والمستويات الأخرى".
وناقش الرئيسان، على وجه الخصوص، نتائج المشاورات الأخيرة بين مجموعات الخبراء الروسية والأمريكية في الرياض، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف الهجمات على منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا، لمدة 30 يومًا، بدءًا من 18 مارس.
يشار إلى أن الرئيس الروسي، لفت الانتباه إلى محاولات كييف المستمرة لمهاجمة البنية التحتية للطاقة الروسية.