https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-إسقاط-7-مسيرات-أوكرانية-فوق-مناطق-روسية-ومياه-البحر-الأسود---عاجل-1099354497.html
الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود
الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 7 طائرات مسيّرة أوكرانية، وذلك خلال محاولتها استهداف مناطق داخل الأراضي... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T17:22+0000
2025-04-08T17:22+0000
2025-04-08T17:31+0000
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وفي بيان رسمي، ذكرت الدفاع الروسية أن عملية التصدي تمت خلال الفترة من الساعة 17:15 حتى 19:15 بتوقيت موسكو.وأكدت الوزارة أن جميع الأهداف الجوية تم تدميرها بنجاح بواسطة وسائل الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهجمات.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-مرتين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099337039.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود
17:22 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 17:31 GMT 08.04.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 7 طائرات مسيّرة أوكرانية، وذلك خلال محاولتها استهداف مناطق داخل الأراضي الروسية، بالإضافة إلى المياه الإقليمية قرب شبه جزيرة القرم الروسية.
وفي بيان رسمي، ذكرت
الدفاع الروسية أن عملية التصدي تمت خلال الفترة من الساعة 17:15 حتى 19:15 بتوقيت موسكو.
وأوضحت أنه تم إسقاط 3 مسيرات فوق مقاطعة فورونيج، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، فيما تم اعتراض مسيّرتين أخريين فوق المجال الجوي للبحر الأسود قبالة سواحل القرم.
وأكدت الوزارة أن جميع الأهداف الجوية تم تدميرها بنجاح بواسطة وسائل الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهجمات.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.