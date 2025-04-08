الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود

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26 د
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
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29 د
نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
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بلا قيود
خبير: مذكرة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل هي قنبلة قد تنفجر فينا جميعا إذا أسأنا فهمها
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
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أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
حرب الشعب
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نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-إسقاط-7-مسيرات-أوكرانية-فوق-مناطق-روسية-ومياه-البحر-الأسود---عاجل-1099354497.html
الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود
الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 7 طائرات مسيّرة أوكرانية، وذلك خلال محاولتها استهداف مناطق داخل الأراضي... 08.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-08T17:22+0000
2025-04-08T17:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
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وفي بيان رسمي، ذكرت الدفاع الروسية أن عملية التصدي تمت خلال الفترة من الساعة 17:15 حتى 19:15 بتوقيت موسكو.وأكدت الوزارة أن جميع الأهداف الجوية تم تدميرها بنجاح بواسطة وسائل الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهجمات.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250408/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-مرتين-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099337039.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري

الدفاع الروسية: إسقاط 7 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود

17:22 GMT 08.04.2025 (تم التحديث: 17:31 GMT 08.04.2025)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 7 طائرات مسيّرة أوكرانية، وذلك خلال محاولتها استهداف مناطق داخل الأراضي الروسية، بالإضافة إلى المياه الإقليمية قرب شبه جزيرة القرم الروسية.
وفي بيان رسمي، ذكرت الدفاع الروسية أن عملية التصدي تمت خلال الفترة من الساعة 17:15 حتى 19:15 بتوقيت موسكو.
وأوضحت أنه تم إسقاط 3 مسيرات فوق مقاطعة فورونيج، واثنتان فوق مقاطعة بيلغورود، فيما تم اعتراض مسيّرتين أخريين فوق المجال الجوي للبحر الأسود قبالة سواحل القرم.
وأكدت الوزارة أن جميع الأهداف الجوية تم تدميرها بنجاح بواسطة وسائل الدفاع الجوي الروسية المناوبة، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهجمات.
تدمير دبابة ليوبارد على حدود مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2025
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشآت الطاقة الروسية مرتين خلال الـ24 الساعة الماضية
11:55 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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