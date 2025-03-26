https://sarabic.ae/20250326/خبير-بالشأن-الروسي-لـسبوتنيك-اتفاقية-البحر-الأسود-بداية-متفائلة-1098972898.html

خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": اتفاقية البحر الأسود بداية متفائلة

خبير بالشأن الروسي لـ"سبوتنيك": اتفاقية البحر الأسود بداية متفائلة

سبوتنيك عربي

تعليقاً على اتفاق الأمن البحري في البحر الأسود، حذّر الخبير في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر كفوري، من "قيام الغرب وأوكرانيا بإحداث خرق في الاتفاقية التي نتجت... 26.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-26T13:31+0000

2025-03-26T13:31+0000

2025-03-26T13:31+0000

روسيا

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103405/52/1034055265_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_08034cc0199d6adbefc61357c707958f.jpg

وقال كفوري لوكالة "سبوتنيك": "اتفاقية البحر الأسود بداية متفائلة، ولكن يبقى الأهم تنفيذ هذه التعهدات، مقدماً مثالاً على ذلك كيف أن أوكرانيا لم تلتزم باتفاقية عدم استهداف محطات التكرير والطاقة والنفط، وقامت باستهداف محطة كراسنودار ومحطة أخرى في كورسك رغم أنها محطة تزود أوروبا بالغاز".أما عن إمكانية تفيذ الاتفاقية، فقد أوضح الدكتور كفوري أنه "في حال كانت هناك نية أميركية قوية للتنفيذ فهذا يكفي لتطبيق المبادرة، وأمر الرئيس غير الشرعي فلاديمير زيلينسكي بالالتزام بالاتفاقية، إضافة إلى وضع حد واشنطن للدول الأوروبية التي تتلاعب بالدمية زيلينسكي".وعن التقارب الروسي الأمريكي، أشار الدكتور كفوري إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحاجة إلى روسيا لتمرير عدد من المشاريع التي يطمح إلى تنفيذها ومن بينها ملف غرينلاند، لافتاً إلى أن الرئيس بوتين تمكن من فرض شروطه وترامب كان مرغماً على السير بها".وإوضح أن ترامب وسياسته نقيض العولمة ويعمل ضدها، ولذلك التقى مع الرئيس بوتين على أساس القومية في مواجهة العولمة، ويريد الاستثمار في الرأسمال الوطني، مؤكداً أن إعادة فتح السفارات بين واشنطن وموسكو تعكس التحسن في العلاقات.ترامب: أمريكا تدرس جميع شروط روسيا لوقف الضربات في البحر الأسودالكرملين يكشف عن جوهر مبادرة البحر الأسود

https://sarabic.ae/20250326/لافروف-الحوار-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-ضروري-واستئنافه-عودة-إلى-الوضع-الطبيعي-1098951999.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك