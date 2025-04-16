https://sarabic.ae/20250416/طريق-يتحول-إلى-حلبة-تزلج-للسيارت-في-تركيا-فيديو-1099596364.html
طريق يتحول إلى حلبة تزلج للسيارت في تركيا... فيديو
طريق يتحول إلى حلبة تزلج للسيارت في تركيا... فيديو
سبوتنيك عربي
خلّف تساقط الثلوج الكثيف في مدينة قيصري وسط تركيا، مشهدا خلابا بديعا، إلا أن تكدس الثلوج أدى إلى حالة مرورية صعبة، وطرق غير سالكة وخطرة. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T11:51+0000
2025-04-16T11:51+0000
2025-04-16T11:51+0000
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وتحولت إحدى طرق المدينة إلى ما يشبه حلبة تزلج، بعد تساقط كثيف للثلوج، ما تسبب في سلسلة من الحوادث المتتالية.ونشر رواد شبكات التواصل الاجتماعي، لقطات لحوادث مرورية، إثر صعوبة القيادة في الشوارع الزلقة.بنفق عبر الجدار... لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولاركاتي بيري... أول مغنية تسبح في الفضاء... فيديو
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
طريق يتحول إلى حلبة تزلج للسيارت في تركيا... فيديو
خلّف تساقط الثلوج الكثيف في مدينة قيصري وسط تركيا، مشهدا خلابا بديعا، إلا أن تكدس الثلوج أدى إلى حالة مرورية صعبة، وطرق غير سالكة وخطرة.
وتحولت إحدى طرق المدينة إلى ما يشبه حلبة تزلج، بعد تساقط كثيف للثلوج، ما تسبب في سلسلة من الحوادث المتتالية.
ونشر رواد شبكات التواصل الاجتماعي، لقطات لحوادث مرورية، إثر صعوبة القيادة في الشوارع الزلقة.