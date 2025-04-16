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https://sarabic.ae/20250416/بنفق-عبر-الجدار-لصوص-يسرقون-مجوهرات-بقيمة-10-ملايين-دولار--1099591792.html
بنفق عبر الجدار... لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار
بنفق عبر الجدار... لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار
سبوتنيك عربي
قامت مجموعة من اللصوص في الولايات المتحدة بحفر نفق عبر الجدار للوصول إلى متجر مجوهرات، وسرقة ما لا يقل عن 10 ملايين دولار. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T09:35+0000
2025-04-16T09:35+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
سرقة
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حادثة السرقة أثارت ضجة في الشارع الأمريكي، حيث تمكن اللصوص من حفر نفق عبر جدار خرساني للوصول إلى متجر مجوهرات في لوس أنجلوس، وسرقوا ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الساعات والقلائد وسلاسل الذهب والبضائع الأخرى.وأفادت الشرطة الأمريكية بأن عملية السرقة وقعت حوالي الساعة 09:30 مساء الأحد الماضي، في متجر "لاف جويلز" الواقع في شارع برودواي في قلب حي المجوهرات وسط مدينة لوس أنجلوس.وذكرت الشرطة أن المحققين يراجعون لقطات كاميرات المراقبة التي تُظهر المشتبه بهم وهم يدخلون المتجر من خلال فتحة كبيرة قاموا بحفرها من العقار المجاور. وأضافت الشرطة: "لقد حفروا عبر عدة طبقات من الخرسانة للوصول إلى الموقع المستهدف".وأوضحت أن عددا غير معلوم من المشتبه بهم فروا عبر الفتحة نفسها واستقلوا شاحنة حديثة. ولم تُكتشف عملية السرقة حتى وصل الموظفون إلى العمل، صباح يوم الاثنين.لصوص يقتحمون متجر مجوهرات بسيارتهم في كندا... فيديوسرقة مهاجم نابولي تحت تهديد السلاح خلال مغادرته الملعب... فيديو
https://sarabic.ae/20241226/أعياد-الميلاد-لم-تمنعهم-سرقة-مجوهرات-فاخرة-بقيمة-300-ألف-يورو-في-إحدى-الدول-1096224730.html
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, سرقة
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, سرقة

بنفق عبر الجدار... لصوص يسرقون مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار

09:35 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Mark Lennihanمتجر مجوهرات
متجر مجوهرات - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
تابعنا عبر
قامت مجموعة من اللصوص في الولايات المتحدة بحفر نفق عبر الجدار للوصول إلى متجر مجوهرات، وسرقة ما لا يقل عن 10 ملايين دولار.
حادثة السرقة أثارت ضجة في الشارع الأمريكي، حيث تمكن اللصوص من حفر نفق عبر جدار خرساني للوصول إلى متجر مجوهرات في لوس أنجلوس، وسرقوا ما لا يقل عن 10 ملايين دولار من الساعات والقلائد وسلاسل الذهب والبضائع الأخرى.
وأفادت الشرطة الأمريكية بأن عملية السرقة وقعت حوالي الساعة 09:30 مساء الأحد الماضي، في متجر "لاف جويلز" الواقع في شارع برودواي في قلب حي المجوهرات وسط مدينة لوس أنجلوس.
مجوهرات - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
مجتمع
أعياد الميلاد لم تمنعهم... سرقة مجوهرات فاخرة بقيمة 300 ألف يورو في إحدى الدول
26 ديسمبر 2024, 17:01 GMT
وذكرت الشرطة أن المحققين يراجعون لقطات كاميرات المراقبة التي تُظهر المشتبه بهم وهم يدخلون المتجر من خلال فتحة كبيرة قاموا بحفرها من العقار المجاور. وأضافت الشرطة: "لقد حفروا عبر عدة طبقات من الخرسانة للوصول إلى الموقع المستهدف".
وأوضحت أن عددا غير معلوم من المشتبه بهم فروا عبر الفتحة نفسها واستقلوا شاحنة حديثة. ولم تُكتشف عملية السرقة حتى وصل الموظفون إلى العمل، صباح يوم الاثنين.
لصوص يقتحمون متجر مجوهرات بسيارتهم في كندا... فيديو
سرقة مهاجم نابولي تحت تهديد السلاح خلال مغادرته الملعب... فيديو
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