https://sarabic.ae/20240725/أحداث-غريبة-رياضيون-يتعرضون-للسرقة-في-فرنسا-1091125805.html
"أحداث غريبة"... رياضيون يتعرضون للسرقة في فرنسا
"أحداث غريبة"... رياضيون يتعرضون للسرقة في فرنسا
سبوتنيك عربي
شهدت فرنسا أحداثا غريبة قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، كان أبرزها وقائع السرقة التي طالت لاعب كرة قدم أرجنتيني، فقد مجوهرات تقدر قيمتها بـ50 ألف... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T14:40+0000
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تم الإبلاغ عن واقعة السرقة في أعقاب مباراة فريق الأرجنتين ضد المغرب، أمس الأربعاء، عندما كشف عنها مدرب المنتخب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي أوضح أن أحد أفراد فريقه تعرض للسرقة، في اليوم السابق للمباراة.ولفت إلى أن عملية السرقة وقعت في غرفة خلع الملابس في منطقة سانت إتيان، التي استضافت المباراة، وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن هذا الأمر قد وقع بالفعل، نقلا عن مصادر قضائية.وبحسب ما تم نشره عن الواقعة، فإن لا وجود لأي كسر أو دخول غير مصرح به في موقع السرقة.وفي واقعة أخرى، تعرض لوجان مارتين، أحد أعضاء فريق الدراجات الأسترالي المشارك في الأولمبياد للسرقة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، خلال توجهه إلى باريس، حيث تم تحطيم زجاج الشاحنة التي كانت تقل الفريق.كما شهدت فرنسا أحداثا أخرى، منها استخدام أحد أعضاء المنتخب الكندي للسيدات بكرة القدم طائرة مسيرة لمراقبة تمارين منتخب السيدات النيوزيلندي، قبل المباراة المشتركة بينهما.
https://sarabic.ae/20240719/الخلل-العالمي-في-أنظمة-المعلومات-يؤثر-على-استعدادات-أولمبياد-باريس-1090944569.html
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رياضة, أخبار فرنسا , أستراليا, أخبار العالم الآن
رياضة, أخبار فرنسا , أستراليا, أخبار العالم الآن
"أحداث غريبة"... رياضيون يتعرضون للسرقة في فرنسا
شهدت فرنسا أحداثا غريبة قبيل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس، كان أبرزها وقائع السرقة التي طالت لاعب كرة قدم أرجنتيني، فقد مجوهرات تقدر قيمتها بـ50 ألف يورو.
تم الإبلاغ عن واقعة السرقة في أعقاب مباراة
فريق الأرجنتين ضد المغرب، أمس الأربعاء، عندما كشف عنها مدرب المنتخب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، الذي أوضح أن أحد أفراد فريقه تعرض للسرقة، في اليوم السابق للمباراة.
ولفت إلى أن عملية السرقة وقعت في غرفة خلع الملابس في منطقة سانت إتيان، التي استضافت المباراة، وأشارت وسائل إعلا
م فرنسية إلى أن هذا الأمر قد وقع بالفعل، نقلا عن مصادر قضائية.
وبحسب ما تم نشره عن الواقعة، فإن لا وجود لأي كسر أو دخول غير مصرح به في موقع السرقة.
وفي واقعة أخرى، تعرض لوجان مارتين، أحد أعضاء فريق الدراجات الأسترالي المشارك في الأولمبياد
للسرقة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، خلال توجهه إلى باريس، حيث تم تحطيم زجاج الشاحنة التي كانت تقل الفريق.
كما شهدت فرنسا أحداثا أخرى، منها استخدام أحد أعضاء المنتخب الكندي للسيدات بكرة القدم طائرة مسيرة لمراقبة تمارين منتخب السيدات النيوزيلندي، قبل المباراة المشتركة بينهما.