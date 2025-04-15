كاتي بيري... أول مغنية تسبح في الفضاء... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
09:03 GMT
57 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:48 GMT
7 د
بيارق النصر
صمود ليننغراد في مواجهة الحصار الأكثر إجراما في التاريخ
12:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: وقف إطلاق النار في غزة هو قرار أمريكي أكثر منه قرار إسرائيلي
17:00 GMT
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مساحة حرة
هل أوقفت مباحثات إيران والولايات المتحدة طبول الحرب
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
استمرار معاناة دارفور مع احتدام المعارك بين الجيش والدعم السريعة ومقتل العشرات خلال يومين
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
10:03 GMT
57 د
من الملعب
هل يحقق ريال مدريد ريمونتادا تاريخية؟ وبرشلونة ينتظر الإنتر أو بايرن وميونخ
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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كاتي بيري... أول مغنية تسبح في الفضاء... فيديو
كاتي بيري... أول مغنية تسبح في الفضاء... فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت نجمة البوب الأمريكية، كاتي بيري، إلى الفضاء في رحلة سياحية مع عدد من نجوم هوليوود، على متن صاروخ تابع لشركة "بلو أوريغن" التي يمتلكها الملياردير جيف... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T08:02+0000
2025-04-15T08:19+0000
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وغادرت كاتي بيري في رحلة سياحية إلى الفضاء مع خطيبة الملياردير جيف بيزوس، لورين سانشيز، ومقدمة البرامج غايل كينغ، وعالمة الصواريخ السابقة عائشة بو، والناشطة أماندا نجوين، وصانعة الأفلام كيريان فلين.الجدير بالذكر أن هذه الرحلة تمثل أحدث موجة في مجال السياحة الفضائية، حيث يمكن للمزيد من الشخصيات الثرية والمشاهير أو سعداء الحظ ومن لديهم صلات جيدة الدخول إلى عالم انعدام الجاذبية الذي يهيمن عليه عادة رواد الفضاء المحترفون.وانطلق الصاروخ "نيو شيبرد" في الرحلة من غرب تكساس، وحظي المشاهير بفرصة تجربة حالة انعدام الوزن لمدة 4 دقائق فقط بعد عبورهم "خط كارمان"، وهو حدّ ارتفاعه 62 ميلا، مُعترف به دوليا على أنه الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.ورفضت شركة "بلو أوريغن" الإفصاح عن تكلفة الرحلة أو من دفع ثمنها. وكانت هذه الرحلة الفضائية رقم 11 للشركة التي تتخذ من ولاية واشنطن مقرا لها، والتي أسسها بيزوس، في عام 2000، بعد أن حقق ثروة مع شركة "أمازون".شاب كيني يتعلق بمروحية لحظة إقلاعها في حفل زفاف... فيديوحادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديو
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الفيديو

كاتي بيري... أول مغنية تسبح في الفضاء... فيديو

08:02 GMT 15.04.2025 (تم التحديث: 08:19 GMT 15.04.2025)
© Photo / Xالنجمة الأمريكية كاتي بيري في رحلة سياحية إلى الفضاء
النجمة الأمريكية كاتي بيري في رحلة سياحية إلى الفضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انطلقت نجمة البوب الأمريكية، كاتي بيري، إلى الفضاء في رحلة سياحية مع عدد من نجوم هوليوود، على متن صاروخ تابع لشركة "بلو أوريغن" التي يمتلكها الملياردير جيف بيزوس.
وغادرت كاتي بيري في رحلة سياحية إلى الفضاء مع خطيبة الملياردير جيف بيزوس، لورين سانشيز، ومقدمة البرامج غايل كينغ، وعالمة الصواريخ السابقة عائشة بو، والناشطة أماندا نجوين، وصانعة الأفلام كيريان فلين.
الجدير بالذكر أن هذه الرحلة تمثل أحدث موجة في مجال السياحة الفضائية، حيث يمكن للمزيد من الشخصيات الثرية والمشاهير أو سعداء الحظ ومن لديهم صلات جيدة الدخول إلى عالم انعدام الجاذبية الذي يهيمن عليه عادة رواد الفضاء المحترفون.

وقالت بيري إنها لم تستطع مقاومة غناء "يا له من عالم رائع" وهي في الفضاء، بعد تأثرها بشكل الأرض من الفضاء.

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وانطلق الصاروخ "نيو شيبرد" في الرحلة من غرب تكساس، وحظي المشاهير بفرصة تجربة حالة انعدام الوزن لمدة 4 دقائق فقط بعد عبورهم "خط كارمان"، وهو حدّ ارتفاعه 62 ميلا، مُعترف به دوليا على أنه الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.
ورفضت شركة "بلو أوريغن" الإفصاح عن تكلفة الرحلة أو من دفع ثمنها. وكانت هذه الرحلة الفضائية رقم 11 للشركة التي تتخذ من ولاية واشنطن مقرا لها، والتي أسسها بيزوس، في عام 2000، بعد أن حقق ثروة مع شركة "أمازون".
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