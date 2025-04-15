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كاتي بيري... أول مغنية تسبح في الفضاء... فيديو

كاتي بيري... أول مغنية تسبح في الفضاء... فيديو

سبوتنيك عربي

انطلقت نجمة البوب الأمريكية، كاتي بيري، إلى الفضاء في رحلة سياحية مع عدد من نجوم هوليوود، على متن صاروخ تابع لشركة "بلو أوريغن" التي يمتلكها الملياردير جيف... 15.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-15T08:02+0000

2025-04-15T08:02+0000

2025-04-15T08:19+0000

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وغادرت كاتي بيري في رحلة سياحية إلى الفضاء مع خطيبة الملياردير جيف بيزوس، لورين سانشيز، ومقدمة البرامج غايل كينغ، وعالمة الصواريخ السابقة عائشة بو، والناشطة أماندا نجوين، وصانعة الأفلام كيريان فلين.الجدير بالذكر أن هذه الرحلة تمثل أحدث موجة في مجال السياحة الفضائية، حيث يمكن للمزيد من الشخصيات الثرية والمشاهير أو سعداء الحظ ومن لديهم صلات جيدة الدخول إلى عالم انعدام الجاذبية الذي يهيمن عليه عادة رواد الفضاء المحترفون.وانطلق الصاروخ "نيو شيبرد" في الرحلة من غرب تكساس، وحظي المشاهير بفرصة تجربة حالة انعدام الوزن لمدة 4 دقائق فقط بعد عبورهم "خط كارمان"، وهو حدّ ارتفاعه 62 ميلا، مُعترف به دوليا على أنه الفاصل بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء الخارجي.ورفضت شركة "بلو أوريغن" الإفصاح عن تكلفة الرحلة أو من دفع ثمنها. وكانت هذه الرحلة الفضائية رقم 11 للشركة التي تتخذ من ولاية واشنطن مقرا لها، والتي أسسها بيزوس، في عام 2000، بعد أن حقق ثروة مع شركة "أمازون".شاب كيني يتعلق بمروحية لحظة إقلاعها في حفل زفاف... فيديوحادث غريب يثبت أن الله قد يمنح الإنسان "حياة جديدة"... فيديو

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