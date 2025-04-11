https://sarabic.ae/20250411/رونالدو-يقتحم-عالم-السينما-بثلاثة-أفلام-1099446757.html

رونالدو يقتحم عالم السينما بثلاثة أفلام

رونالدو يقتحم عالم السينما بثلاثة أفلام

سبوتنيك عربي

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الدخول إلى عالم السينما، بإطلاق ستديو أفلام مشترك مع المخرج البريطاني ماثيو فون، ويحمل اسم... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T11:15+0000

2025-04-11T11:15+0000

2025-04-11T11:15+0000

مجتمع

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

نادي النصر السعودي

رياضة

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ونشر رونالدو مقطع فيديو ترويجي للاستديو، على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، معلنًا اقتحامه عالم السينما واستوديو الأفلام الجديد الخاص به مع ماثيو فون.ويهدف نجم النصر السعودي إلى دمج التكنولوجيا الحديثة بسرد القصص بأسلوب مبتكر، من خلال الاستديو الجديد، وفقا لما أعلنه في بيان رسمي.فيما أعلن استوديو (UR•MARV) السينمائي المستقل أن الشريكين رونالدو وفون مولا أنتجا فيلمي أكشن معا، وهما على وشك البدء في إنتاج فيلم ثالث ضمن السلسلة نفسها، بانتظار الكشف عن تفاصيل الفيلم الأول قريبا.يذكر أن إعلان رونالدو يأتي في أول دخول لنجم كرة القدم البرتغالي إلى عالم صناعة الأفلام، وفي توسع ملحوظ لاستثماراته الكبيرة التي تستهدف افتتاح المطاعم، إلى جانب شراء العقارات، وكذلك دخوله عالم المال والأعمال في الساحرة المستديرة، وإطلاق شركة لتصنيع الخزف، وشركة إعلامية أخرى في البرتغال، وسط استحواذه مؤخرًا على ناد للتنس والبادل في لشبونة الإسبانية.يأتي استثمار رونالدو الجديد في الوقت الذي تعزز فيه منصات البث على غرار ديزني ونتفليكس، دور منتجي الأفلام المستقلين، عبر عرض أفلامهم وتوزيعها على شريحة واسعة من الجماهير التي تنتشر في مختلف دول العالم.كان النجم الرتغالي قد قال في تصريحات سابقة: "أتطلع إلى مشاريع جديدة في مجال الأعمال"، وهي الكلمات التي تؤكد أن مهاجم النصر السعودي بات يفكر بصورة عملية في حقبة ما بعد اعتزال كرة القدم، خاصة بعد تجاوزه حاجز الأربعين عامًا.

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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي, رياضة