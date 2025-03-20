https://sarabic.ae/20250320/رد-فعل-رونالدو-على-طفل-بكى-لالتقاط-سيلفي-فيديو-1098799293.html
رد فعل رونالدو على طفل بكى لالتقاط سيلفي معه... فيديو
رد فعل رونالدو على طفل بكى لالتقاط سيلفي معه... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، محاطا بعدد كبير من المشجعين الذين تجمعوا خارج مقر إقامة بعثة المنتخب،... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T08:17+0000
2025-03-20T08:17+0000
2025-03-20T08:18+0000
مجتمع
أخبار كرة القدم
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منتخب البرتغال الوطني
الأخبار
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وأكد الموقع الإلكتروني "أبولا"، مساء الأربعاء، أن المئات من المشجعين تجمعوا أمام الفندق في محاولة لالتقاط الصور مع النجم الدولي رونالدو.وأوضح الموقع البرتغالي أن أحد الأطفال نادى رونالدو، من أجل التقاط صورة تذكارية معه، وظهر في بداية مقطع فيديو أن النجم البرتغالي لم ينتبه إلى هذا الطفل.لكن سرعان ما تدارك رونالدو الأمر متوجها إلى المكان الذي يقف فيه الطفل، وقام بتلبية طلبه بالتقاط الصور معه، وفي الوقت الذي جاءت فيه الكاميرا على وجه الطفل، ظهر وهو يبكي، متأثرا بالموقف الذي حدث بينه ونجم نادي النصر السعودي.ويشار إلى أن منتخب البرتغال يستعد لمواجهة نظيره الدنمارك، في مواجهتين ناريتين، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.يحل منتخب البرتغال في المباراة الأولى ضيفا على منتخب الدنمارك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.على أن يستضيف المباراة الثانية في 23 من الشهر الجاري على أرضه ووسط جماهيره، نظيره الدنماركي، في مباراة الإياب من دور ربع النهائي.
https://sarabic.ae/20250208/رونالدو-يشعل-المدرجات-برقصة-العرضة-السعودية-احتفالا-بهدفه-فيديو-1097584357.html
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أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني, الأخبار
أخبار كرة القدم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منتخب البرتغال الوطني, الأخبار
رد فعل رونالدو على طفل بكى لالتقاط سيلفي معه... فيديو
08:17 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 08:18 GMT 20.03.2025)
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، محاطا بعدد كبير من المشجعين الذين تجمعوا خارج مقر إقامة بعثة المنتخب، استعدادا لمواجهة الدنمارك، في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.
وأكد الموقع
الإلكتروني "أبولا"، مساء الأربعاء، أن المئات من المشجعين تجمعوا أمام الفندق في محاولة لالتقاط الصور مع النجم الدولي رونالدو.
وأوضح الموقع البرتغالي أن أحد الأطفال نادى رونالدو، من أجل التقاط صورة تذكارية معه، وظهر في بداية مقطع فيديو أن النجم البرتغالي لم ينتبه إلى هذا الطفل.
لكن سرعان ما تدارك رونالدو
الأمر متوجها إلى المكان الذي يقف فيه الطفل، وقام بتلبية طلبه بالتقاط الصور معه، وفي الوقت الذي جاءت فيه الكاميرا على وجه الطفل، ظهر وهو يبكي، متأثرا بالموقف الذي حدث بينه ونجم نادي النصر السعودي.
ويشار إلى أن منتخب البرتغال يستعد لمواجهة نظيره الدنمارك، في مواجهتين ناريتين، ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
يحل منتخب البرتغال
في المباراة الأولى ضيفا على منتخب الدنمارك، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.
على أن يستضيف المباراة الثانية في 23 من الشهر الجاري على أرضه ووسط جماهيره، نظيره الدنماركي، في مباراة الإياب من دور ربع النهائي.