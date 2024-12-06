استعدادا لمونديال 2030.. البنك الأفريقي للتنمية يعتزم تمويل المغرب بـ 650 مليون يورو

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26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:44 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
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الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
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30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خبير: هذا الوقت المناسب للاتصال بين أردوغان والأسد دون وسطاء
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ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
بعد الهجمات الإرهابية في سوريا، هل هناك فرصة للمسار السياسي؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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استعدادا لمونديال 2030.. البنك الأفريقي للتنمية يعتزم تمويل المغرب بـ 650 مليون يورو
استعدادا لمونديال 2030.. البنك الأفريقي للتنمية يعتزم تمويل المغرب بـ 650 مليون يورو
سبوتنيك عربي
يعتزم البنك الأفريقي للتنمية دعم استعدادات المغرب لكأس العالم 2030 من خلال تقديم تمويل بقيمة 650 مليون يورو. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T13:49+0000
2024-12-06T13:49+0000
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ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء أمس الخميس، عن أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية متعددة الأطراف، دعم مؤسسته للمغرب بمشروع تمويل قدره 650 مليون يورو لتطوير البنيات التحتية للسكك الحديدية والمطارات، ما يعزز تنافسية المملكة في هذا المجال.وجاءت تصريحات أكينوومي أديسينا عقب اجتماعه برئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مجددا تأكيد دعم البنك المستمر للإصلاحات الهيكلية للمغرب.وأشار أكينوومي إلى أن "المملكة المغربية تعد الشريك الرئيسي للمؤسسة، بمحفظة مشاريع نشطة تضم 37 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 3,6 مليار دولار، تشمل قطاعات استراتيجية على غرار البنيات التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي والقطاع الخاص".وكان البنك الأفريقي قد صادق هذه السنة على تمويل بقيمة 1,5 مليار دولار لفائدة المملكة.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن أن "كأس العالم 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستكون هذه أول نسخة من البطولة التي تقام في ثلاث قارات وست دول".وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن "أول ثلاث مباريات من كأس العالم 2030، ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة".يذكر أن الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، يعتبر الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة، ووافق مجلس "فيفا" بالإجماع على هذا الملف، ما يعني تأهل منتخبات البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات بوصفها الدول المضيفة.
https://sarabic.ae/20231021/المغرب-يستعد-لكأس-العالم-ببناء-استاد-جديد-يتسع-لـ113-ألف-متفرج-1082268777.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

استعدادا لمونديال 2030.. البنك الأفريقي للتنمية يعتزم تمويل المغرب بـ 650 مليون يورو

13:49 GMT 06.12.2024
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© AP Photo / Luca Bruno
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يعتزم البنك الأفريقي للتنمية دعم استعدادات المغرب لكأس العالم 2030 من خلال تقديم تمويل بقيمة 650 مليون يورو.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء أمس الخميس، عن أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية متعددة الأطراف، دعم مؤسسته للمغرب بمشروع تمويل قدره 650 مليون يورو لتطوير البنيات التحتية للسكك الحديدية والمطارات، ما يعزز تنافسية المملكة في هذا المجال.
مشجعون من المغرب في موسكو، كأس العالم 2018، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
مجتمع
المغرب يستعد لكأس العالم ببناء استاد جديد يتسع لـ113 ألف متفرج
21 أكتوبر 2023, 05:47 GMT
وجاءت تصريحات أكينوومي أديسينا عقب اجتماعه برئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مجددا تأكيد دعم البنك المستمر للإصلاحات الهيكلية للمغرب.
وأشار أكينوومي إلى أن "المملكة المغربية تعد الشريك الرئيسي للمؤسسة، بمحفظة مشاريع نشطة تضم 37 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 3,6 مليار دولار، تشمل قطاعات استراتيجية على غرار البنيات التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي والقطاع الخاص".
وكان البنك الأفريقي قد صادق هذه السنة على تمويل بقيمة 1,5 مليار دولار لفائدة المملكة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن أن "كأس العالم 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستكون هذه أول نسخة من البطولة التي تقام في ثلاث قارات وست دول".
وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن "أول ثلاث مباريات من كأس العالم 2030، ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة".
يذكر أن الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، يعتبر الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة، ووافق مجلس "فيفا" بالإجماع على هذا الملف، ما يعني تأهل منتخبات البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات بوصفها الدول المضيفة.
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