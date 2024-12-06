https://sarabic.ae/20241206/استعدادا-لمونديال-2030-البنك-الأفريقي-للتنمية-يعتزم-تمويل-المغرب-بـ-650-مليون-يورو-1095552684.html
استعدادا لمونديال 2030.. البنك الأفريقي للتنمية يعتزم تمويل المغرب بـ 650 مليون يورو
استعدادا لمونديال 2030.. البنك الأفريقي للتنمية يعتزم تمويل المغرب بـ 650 مليون يورو
سبوتنيك عربي
يعتزم البنك الأفريقي للتنمية دعم استعدادات المغرب لكأس العالم 2030 من خلال تقديم تمويل بقيمة 650 مليون يورو. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T13:49+0000
2024-12-06T13:49+0000
2024-12-06T13:49+0000
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ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء أمس الخميس، عن أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية متعددة الأطراف، دعم مؤسسته للمغرب بمشروع تمويل قدره 650 مليون يورو لتطوير البنيات التحتية للسكك الحديدية والمطارات، ما يعزز تنافسية المملكة في هذا المجال.وجاءت تصريحات أكينوومي أديسينا عقب اجتماعه برئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مجددا تأكيد دعم البنك المستمر للإصلاحات الهيكلية للمغرب.وأشار أكينوومي إلى أن "المملكة المغربية تعد الشريك الرئيسي للمؤسسة، بمحفظة مشاريع نشطة تضم 37 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 3,6 مليار دولار، تشمل قطاعات استراتيجية على غرار البنيات التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي والقطاع الخاص".وكان البنك الأفريقي قد صادق هذه السنة على تمويل بقيمة 1,5 مليار دولار لفائدة المملكة.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن أن "كأس العالم 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستكون هذه أول نسخة من البطولة التي تقام في ثلاث قارات وست دول".وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن "أول ثلاث مباريات من كأس العالم 2030، ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة".يذكر أن الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، يعتبر الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة، ووافق مجلس "فيفا" بالإجماع على هذا الملف، ما يعني تأهل منتخبات البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات بوصفها الدول المضيفة.
https://sarabic.ae/20231021/المغرب-يستعد-لكأس-العالم-ببناء-استاد-جديد-يتسع-لـ113-ألف-متفرج-1082268777.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
استعدادا لمونديال 2030.. البنك الأفريقي للتنمية يعتزم تمويل المغرب بـ 650 مليون يورو
يعتزم البنك الأفريقي للتنمية دعم استعدادات المغرب لكأس العالم 2030 من خلال تقديم تمويل بقيمة 650 مليون يورو.
ونقلت وكالة
المغرب العربي للأنباء، مساء أمس الخميس، عن أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الإفريقي للتنمية متعددة الأطراف، دعم مؤسسته للمغرب بمشروع تمويل قدره 650 مليون يورو لتطوير البنيات التحتية للسكك الحديدية والمطارات، ما يعزز تنافسية المملكة في هذا المجال.
21 أكتوبر 2023, 05:47 GMT
وجاءت تصريحات أكينوومي أديسينا عقب اجتماعه برئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مجددا تأكيد دعم البنك المستمر للإصلاحات الهيكلية للمغرب.
وأشار أكينوومي إلى أن "المملكة المغربية
تعد الشريك الرئيسي للمؤسسة، بمحفظة مشاريع نشطة تضم 37 مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 3,6 مليار دولار، تشمل قطاعات استراتيجية على غرار البنيات التحتية والطاقة والمياه والصرف الصحي والقطاع الخاص".
وكان البنك الأفريقي قد صادق هذه السنة على تمويل بقيمة 1,5 مليار دولار لفائدة المملكة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن أن "كأس العالم 2030
ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستكون هذه أول نسخة من البطولة التي تقام في ثلاث قارات وست دول".
وذكرت صحيفة
"هسبريس" المغربية، أن "أول ثلاث مباريات من كأس العالم 2030، ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة".
يذكر أن الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، يعتبر الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة، ووافق مجلس "فيفا" بالإجماع على هذا الملف، ما يعني تأهل منتخبات البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات بوصفها الدول المضيفة.