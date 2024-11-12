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https://sarabic.ae/20241112/المدير-الفني-للمنتخب-المغربي-يكشف-السبب-وراء-عدم-استدعاء-زياش-1094742782.html
المدير الفني للمنتخب المغربي يكشف السبب وراء عدم استدعاء زياش
المدير الفني للمنتخب المغربي يكشف السبب وراء عدم استدعاء زياش
سبوتنيك عربي
كشف المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، وليد الركراكي، اليوم الثلاثاء، السبب وراء عدم استدعاء نجم المنتخب، حكيم زياش لمعسكر الفريق في الفترة... 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T21:36+0000
2024-11-12T21:36+0000
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ونقلت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الثلاثاء، عن الركراكي أن زياش ليس جاهزا بدرجة كافية لاستدعائه للمنتخب المغربي، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا بلاعبه الدولي معتبرا أن ليس هناك بينهما أية مشاكل.وأكد مدرب المنتخب المغربي أنه "على زياش أن يسترجع لياقته الكاملة لكي يعود إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي"، متابعا "لقد أخبرت زياش أنه عليه الاشتغال لكي يسترجع مستواه وباب المنتخب مفتوح له، وليس عندي أي مشكل شخصي معه".وشدد المدير الفني للمنتخب المغربي على أن استبعاد زياش جاء بقرار تقني.ويشار إلى أن وليد الركراكي لم يستدع حكيم زياش لمواجهتي المنتخب المغربي المقبلتين، وهما أمام منتخبي الغابون وليسوتو، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب.وكان النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي، حكيم زياش، قد أثار جدلا كبيرا حينما نشر تدوينة هاجم فيها الحكومة المغربية لأنه اعتبرها تدعم "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.ونشر زياش تدوينة نارية هاجم فيها الحكومة المغربية، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، معتبرًا إياها "داعمة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، لكنه سحب لاحقا التدوينة لأسباب مجهولة.وقال النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي: "اللعنة على إسرائيل وكل دولة تدعم هذا السلوك"، معلنًا تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني.وسحب حكيم زياش لاحقا المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون ربما توصل بتنبيه من جهة رسمية ما، تطلب منه تفادي هذه المواقف ضد حكومة بلاده".ويشار إلى أن حكيم زياش من أكبر مناصري القضية الفلسطينية، ودائما ما يحمل معه علم فلسطين في مباريات الدوري التركي.
https://sarabic.ae/20241108/ما-السبب-وراء-استبعاد-حكيم-زياش-من-المنتخب-المغربي؟-1094609808.html
https://sarabic.ae/20220313/حكيم-زياش-يجدد-رفضه-الانضمام-للمنتخب-المغربي-1059859779.html
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الأخبار, رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار كرة القدم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, رياضة, أخبار المغرب اليوم, أخبار كرة القدم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

المدير الفني للمنتخب المغربي يكشف السبب وراء عدم استدعاء زياش

21:36 GMT 12.11.2024
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo / Luca Bruno
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كشف المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، وليد الركراكي، اليوم الثلاثاء، السبب وراء عدم استدعاء نجم المنتخب، حكيم زياش لمعسكر الفريق في الفترة المقبلة.
ونقلت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الثلاثاء، عن الركراكي أن زياش ليس جاهزا بدرجة كافية لاستدعائه للمنتخب المغربي، وأنه أجرى اتصالا هاتفيا بلاعبه الدولي معتبرا أن ليس هناك بينهما أية مشاكل.
اللاعب المغربي حكيم زياش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
مجتمع
ما السبب وراء استبعاد حكيم زياش من المنتخب المغربي؟
8 نوفمبر, 12:56 GMT
وأكد مدرب المنتخب المغربي أنه "على زياش أن يسترجع لياقته الكاملة لكي يعود إلى صفوف المنتخب الوطني المغربي"، متابعا "لقد أخبرت زياش أنه عليه الاشتغال لكي يسترجع مستواه وباب المنتخب مفتوح له، وليس عندي أي مشكل شخصي معه".
وشدد المدير الفني للمنتخب المغربي على أن استبعاد زياش جاء بقرار تقني.
ويشار إلى أن وليد الركراكي لم يستدع حكيم زياش لمواجهتي المنتخب المغربي المقبلتين، وهما أمام منتخبي الغابون وليسوتو، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة في المغرب.
وكان النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي، حكيم زياش، قد أثار جدلا كبيرا حينما نشر تدوينة هاجم فيها الحكومة المغربية لأنه اعتبرها تدعم "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.
ونشر زياش تدوينة نارية هاجم فيها الحكومة المغربية، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، معتبرًا إياها "داعمة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، لكنه سحب لاحقا التدوينة لأسباب مجهولة.
حكيم زياش بزي المنتخب المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2022
مجتمع
حكيم زياش يجدد رفضه الانضمام للمنتخب المغربي
13 مارس 2022, 18:55 GMT
وقال النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي: "اللعنة على إسرائيل وكل دولة تدعم هذا السلوك"، معلنًا تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني.
وسحب حكيم زياش لاحقا المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون ربما توصل بتنبيه من جهة رسمية ما، تطلب منه تفادي هذه المواقف ضد حكومة بلاده".
ويشار إلى أن حكيم زياش من أكبر مناصري القضية الفلسطينية، ودائما ما يحمل معه علم فلسطين في مباريات الدوري التركي.
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