https://sarabic.ae/20241108/ما-السبب-وراء-استبعاد-حكيم-زياش-من-المنتخب-المغربي؟-1094609808.html

ما السبب وراء استبعاد حكيم زياش من المنتخب المغربي؟

ما السبب وراء استبعاد حكيم زياش من المنتخب المغربي؟

سبوتنيك عربي

كشف مصدر داخل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أسباب استبعاد النجم الدولي حكيم زياش من القائمة النهائية للمنتخب لمواجهتي الغابون وليسوتو. 08.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-08T12:56+0000

2024-11-08T12:56+0000

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ونقلت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الجمعة، عن مصدر داخل المنتخب المغربي، أن المدرب وليد الركراكي وضع زياش ضمن القائمة الموسعة استعدادا للتجمع المقبل، تحضيرا لمواجهتي الغابون وليسوتو، لكن استبعده من القائمة النهائية التي أُعلن عنها اليوم.وأفاد المصدر بأن قرار استبعاد زياش يعود لأسباب رياضية بحتة، خاصة وأن اللاعب بعيد عن المنافسة منذ فترة على خلفية إصابة تعرّض لها مع المنتخب الوطني، مع قلة فترات اللعب مع فريقه الحالي غلطة سراي التركي.أثار النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي، حكيم زياش، جدلا كبيرا حينما نشر تدوينة هاجم فيها الحكومة المغربية لأنه اعتبرها تدعم "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.وكان زياش قد نشر تدوينة نارية هاجم فيها الحكومة المغربية، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، معتبرًا إياها "داعمة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، لكنه سحب لاحقا التدوينة لأسباب مجهولة.وأشار الموقع إلى أن تدوينة اللاعب المغربي الدولي جاءت على خلفية انتشار فيديو يظهر جنودا إسرائيليين وهم ينكلون بجثث القتلى الفلسطينيين في بلدة قباطية في جنين. وأعرب حكيم زياش عن "استنكاره الشديد للأفعال الإجرامية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين".وقال النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي: "اللعنة على إسرائيل وكل دولة تدعم هذا السلوك"، معلنًا تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني.ولفت إلى أن "حكيم زياش سحب لاحقا المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون ربما توصل بتنبيه من جهة رسمية ما، تطلب منه تفادي هذه المواقف ضد حكومة بلاده".ويشار إلى أن حكيم زياش من أكبر مناصري القضية الفلسطينية، ودائما ما يحمل معه علم فلسطين في مباريات الدوري التركي.

https://sarabic.ae/20230820/حكيم-زياش-ينضم-إلى-صفوف-نادي-غلطة-سراي-التركي-فيديو-1080262670.html

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