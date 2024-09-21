https://sarabic.ae/20240921/اللاعب-المغربي-حكيم-زياش-يثير-جدلا-بعد-اتهامه-حكومة-بلاده-بـدعم-إبادة-الفلسطينيين-1092966856.html
اللاعب المغربي حكيم زياش يثير جدلا بعد اتهامه حكومة بلاده بـ"دعم إبادة الفلسطينيين"
اللاعب المغربي حكيم زياش يثير جدلا بعد اتهامه حكومة بلاده بـ"دعم إبادة الفلسطينيين"
سبوتنيك عربي
اللاعب المغربي حكيم زياش
2024-09-21T13:09+0000
2024-09-21T13:09+0000
2024-09-21T13:49+0000
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وأكد الموقع الإلكتروني "أخبارنا"، اليوم السبت، أن زياش نشر تدوينة نارية هاجم فيها الحكومة المغربية معتبرا إياها "داعمة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، لكنه سحب لاحقا التدوينة لأسباب مجهولة.وأشار الموقع إلى أن تدوينة اللاعب المغربي الدولي جاءت على خلفية انتشار فيديو يظهر جنودا إسرائيليين وهم ينكلون بجثث القتلى الفلسطينيين في بلدة قباطية بجنين.وأعرب حكيم زياش عن "استنكاره الشديد للأفعال الإجرامية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين".وقال النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي: "اللعنة على إسرائيل وكل دولة تدعم هذا السلوك"، معلنا تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني.وأوضح الموقع الإلكتروني أن زياش نشر منشورا جديدا على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، قال فيه: "كان الأمر المنشور السابق موجها لحكومة بلدنا (مع وضع علم المغرب) التي تدعم الإبادة الجماعية وكل الدول الأخرى التي تدعم ذلك.. عيب عليك.. كفى كفى".ولفت إلى أن "حكيم زياش سحب لاحقا المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون ربما توصل بتنبيه من جهة رسمية ما، تطلب منه تفادي هذه المواقف ضد حكومة بلاده".ويشار إلى أن حكيم زياش من أكبر مناصري القضية الفلسطينية، ودائما ما يحمل معه علم فلسطين في مباريات الدوري التركي.
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حكيم زياش
اللاعب المغربي حكيم زياش يثير جدلا بعد اتهامه حكومة بلاده بـ"دعم إبادة الفلسطينيين"
13:09 GMT 21.09.2024 (تم التحديث: 13:49 GMT 21.09.2024)
أثار النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي، حكيم زياش، جدلا كبيرا حينما نشر تدوينه هاجم فيها الحكومة المغربية لأنه اعتبرها تدعم "الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الموقع
الإلكتروني "أخبارنا"، اليوم السبت، أن زياش نشر تدوينة نارية هاجم فيها الحكومة المغربية معتبرا إياها "داعمة للإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، لكنه سحب لاحقا التدوينة لأسباب مجهولة.
وأشار الموقع إلى أن تدوينة اللاعب المغربي الدولي جاءت على خلفية انتشار فيديو يظهر جنودا إسرائيليين وهم ينكلون بجثث القتلى الفلسطينيين في بلدة قباطية بجنين.
وأعرب حكيم زياش عن "استنكاره الشديد للأفعال الإجرامية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين".
وقال النجم المغربي الدولي ولاعب فريق غلطة سراي التركي
: "اللعنة على إسرائيل وكل دولة تدعم هذا السلوك"، معلنا تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني.
وأوضح الموقع الإلكتروني أن زياش نشر منشورا جديدا على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها أنشطة متطرفة)، قال فيه: "كان الأمر المنشور السابق موجها لحكومة بلدنا (مع وضع علم المغرب) التي تدعم الإبادة الجماعية وكل الدول الأخرى التي تدعم ذلك.. عيب عليك.. كفى كفى".
ولفت إلى أن "حكيم زياش
سحب لاحقا المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يكون ربما توصل بتنبيه من جهة رسمية ما، تطلب منه تفادي هذه المواقف ضد حكومة بلاده".
ويشار إلى أن حكيم زياش من أكبر مناصري القضية الفلسطينية، ودائما ما يحمل معه علم فلسطين في مباريات الدوري التركي.