https://sarabic.ae/20250307/رونالدو-يثير-تفاعلا-واسعا-بما-قاله-لمشجع-يشبهه-في-المدرجات-فيديو-1098483908.html
رونالدو يثير تفاعلا واسعا بما قاله لمشجع يشبهه في المدرجات... فيديو
رونالدو يثير تفاعلا واسعا بما قاله لمشجع يشبهه في المدرجات... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، تفاعلا بين مستخدمي منصة "إكس"، بعد تداول مقطع فيديو لكريستيانو، وهو يلتقي بشبيهه خلال مباراة... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T20:45+0000
2025-03-07T20:45+0000
2025-03-07T20:45+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منوعات
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وقبل بداية المباراة، وخلال عمليات الإحماء، لاحظ رونالدو شخصًا يشبهه يرتدي قميص منتخب البرتغال، ويتواجد في مدرجات ملعب "الأول بارك"، وبدافع الدعابة، قال رونالدو لشبيهه: "أنت لا تشبهني، لا تشبهني، أنت قبيح"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على المنصات الاجتماعية.يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، سجل 17 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة خاضها مع نادي النصر في دوري "روشن" السعودي حتى الآن.وفي وقت سابق، نشر رونالدو، صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبّر فيها عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية.وتفاعل مستخدمو المنصة مع صورة النجم البرتغالي مع ولي العهد السعودي، التي لاقت رواجًا واسعًا وتم تداولها على نطاق واسع.
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رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات
رونالدو يثير تفاعلا واسعا بما قاله لمشجع يشبهه في المدرجات... فيديو
أثار النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، تفاعلا بين مستخدمي منصة "إكس"، بعد تداول مقطع فيديو لكريستيانو، وهو يلتقي بشبيهه خلال مباراة فريقه أمام نادي الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.
وقبل بداية المباراة، وخلال عمليات الإحماء، لاحظ رونالدو شخصًا يشبهه يرتدي قميص منتخب البرتغال، ويتواجد في مدرجات ملعب "الأول بارك"، وبدافع الدعابة، قال رونالدو لشبيهه: "أنت لا تشبهني، لا تشبهني، أنت قبيح"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على المنصات الاجتماعية.
يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، سجل 17 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة خاضها مع نادي النصر في دوري "روشن" السعودي حتى الآن.
وفي وقت سابق، نشر رونالدو، صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبّر فيها عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية.
الصورة تم التقاطها خلال حضور ولي العهد السعودي،
سباق "كأس السعودية للخيول" في العاصمة الرياض، حسبما ذكر رونالدو في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وتفاعل مستخدمو المنصة مع صورة النجم البرتغالي
مع ولي العهد السعودي، التي لاقت رواجًا واسعًا وتم تداولها على نطاق واسع.