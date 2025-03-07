رونالدو يثير تفاعلا واسعا بما قاله لمشجع يشبهه في المدرجات... فيديو

عربي
كلمة عاجلة لأحمد الشرع بعد الأحداث الدامية في منطقة الساحل السوري
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
14:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
15:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
16:00 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
خبير: تصريحات ماكرون بشأن حماية أوروبا نوويا هي محاولة للمشاركة في حصة أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
10:03 GMT
24 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:28 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب القلق الإسرائيلي من أول مباحثات أمريكية مباشرة مع حركة حماس؟
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
15:00 GMT
24 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:54 GMT
6 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:46 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا تعتبر خطاب ماكرون عداء لموسكو.. والرئيس بوتين يؤكد على خيار سلام في أوكرانيا يضمن الأمن المستدام
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250307/رونالدو-يثير-تفاعلا-واسعا-بما-قاله-لمشجع-يشبهه-في-المدرجات-فيديو-1098483908.html
رونالدو يثير تفاعلا واسعا بما قاله لمشجع يشبهه في المدرجات... فيديو
رونالدو يثير تفاعلا واسعا بما قاله لمشجع يشبهه في المدرجات... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، تفاعلا بين مستخدمي منصة "إكس"، بعد تداول مقطع فيديو لكريستيانو، وهو يلتقي بشبيهه خلال مباراة... 07.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-07T20:45+0000
2025-03-07T20:45+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345963_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d2d1f33bcf5210485d64fcce797fae7.jpg
وقبل بداية المباراة، وخلال عمليات الإحماء، لاحظ رونالدو شخصًا يشبهه يرتدي قميص منتخب البرتغال، ويتواجد في مدرجات ملعب "الأول بارك"، وبدافع الدعابة، قال رونالدو لشبيهه: "أنت لا تشبهني، لا تشبهني، أنت قبيح"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على المنصات الاجتماعية.يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، سجل 17 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة خاضها مع نادي النصر في دوري "روشن" السعودي حتى الآن.وفي وقت سابق، نشر رونالدو، صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبّر فيها عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية.وتفاعل مستخدمو المنصة مع صورة النجم البرتغالي مع ولي العهد السعودي، التي لاقت رواجًا واسعًا وتم تداولها على نطاق واسع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69961cc3acba86d9de5ed2df475241c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات

رونالدو يثير تفاعلا واسعا بما قاله لمشجع يشبهه في المدرجات... فيديو

20:45 GMT 07.03.2025
© AP Photo / Strالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
أثار النجم العالمي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، تفاعلا بين مستخدمي منصة "إكس"، بعد تداول مقطع فيديو لكريستيانو، وهو يلتقي بشبيهه خلال مباراة فريقه أمام نادي الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين.
وقبل بداية المباراة، وخلال عمليات الإحماء، لاحظ رونالدو شخصًا يشبهه يرتدي قميص منتخب البرتغال، ويتواجد في مدرجات ملعب "الأول بارك"، وبدافع الدعابة، قال رونالدو لشبيهه: "أنت لا تشبهني، لا تشبهني، أنت قبيح"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجماهير على المنصات الاجتماعية.
يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، سجل 17 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة خاضها مع نادي النصر في دوري "روشن" السعودي حتى الآن.
وفي وقت سابق، نشر رونالدو، صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبّر فيها عن سعادته بمشاركته في الاحتفال بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية.
الصورة تم التقاطها خلال حضور ولي العهد السعودي، سباق "كأس السعودية للخيول" في العاصمة الرياض، حسبما ذكر رونالدو في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
وتفاعل مستخدمو المنصة مع صورة النجم البرتغالي مع ولي العهد السعودي، التي لاقت رواجًا واسعًا وتم تداولها على نطاق واسع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала