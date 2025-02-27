https://sarabic.ae/20250227/محللون-زيارة-حفتر-إلى-باريس-دلالات-استراتيجية-في-المشهد-الليبي-والدولي-1098218888.html

محللون: زيارة حفتر إلى باريس.. دلالات استراتيجية في المشهد الليبي والدولي

محللون: زيارة حفتر إلى باريس.. دلالات استراتيجية في المشهد الليبي والدولي

سبوتنيك عربي

وصل القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة أبو القاسم حفتر، أمس الأربعاء، إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل... 27.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-27T09:29+0000

2025-02-27T09:29+0000

2025-02-27T09:29+0000

حصري

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

الأخبار

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065033687_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_0208ae2643cfd0ec725dfe6b38a422d4.jpg

وخلال الزيارة، عُقد اجتماع موسع لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وسبل دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية، كما بحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.اهتمام فرنسي وبحث عن المصالحأكد المحلل السياسي، إدريس احميد، أن الزيارة التي قام بها القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى باريس تمثل حدثًا مهمًا في مسار الأزمة الليبية، خاصة أنها جاءت في إطار استقبال رسمي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأوضح أن هذه الزيارة تعكس اهتمام فرنسا بالملف الليبي، كونها دولة منخرطة في الشأن الليبي ولها مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.وأضاف احميد في حديثه لـ"سبوتنيك" أن فرنسا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، تبحث عن شراكات لتعزيز علاقاتها وتأمين مصالحها، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول عدة ملفات محورية، أبرزها دعم العملية السياسية في ليبيا، والدور الذي تلعبه القيادة العامة للجيش الليبي في ترسيخ الأمن والاستقرار، لا سيما في المناطق الجنوبية المحاذية لتشاد والنيجر والسودان والجزائر.أهمية الدور العسكري في دعم العملية السياسيةوأشار المحلل السياسي الليبي إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا، حيث تسعى فرنسا للعب دور فاعل في تحقيق الاستقرار، نظرًا لما يمثله استقرار ليبيا من أهمية استراتيجية بالنسبة لها، سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية.وشدد احميد على أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في توطيد العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل المصالح الاقتصادية المشتركة، حيث تتابع فرنسا تطورات الإعمار في ليبيا، وتدرك أن البلاد تملك إمكانات واعدة تحتاج إلى استثمارها بعد تحقيق الاستقرار.كما تطرقت المباحثات إلى سبل دعم العملية الانتخابية الليبية، حيث يمكن لفرنسا أن تلعب دورًا بارزًا في هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بمسألة انتشار السلاح خارج سلطة الدولة، ودعم المؤسسة العسكرية الليبية ولجنة 5+5 الأمنية.وأضاف أن الاهتمام الدولي المتزايد بالمؤسسة العسكرية الليبية في شرق البلاد، من خلال زيارات مسؤولين كبار من "أفريكوم" والعديد من الدول الأوروبية، يعكس الاعتراف المتزايد بدورها في تأمين ليبيا والمنطقة.وأشار احميد إلى أن المؤسسة العسكرية الليبية لعبت دورًا مهمًا في محاربة الإرهاب وحماية الحدود، وهو ما انعكس على استقرار ليبيا ودول الجوار وحتى أوروبا، كما كان لها دور بارز في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مما جعلها شريكًا رئيسيًا في الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الظواهر.كما لفت إلى أن فرنسا، التي تواجه تحديات استراتيجية بعد تراجع نفوذها في أفريقيا، تبحث عن تعزيز مصالحها في المنطقة من خلال شراكات استراتيجية مع ليبيا، لا سيما في ظل النهضة التنموية التي تشهدها مناطق الشرق والجنوب الليبي.وأكد احميد أن المؤسسة العسكرية الليبية أثبتت نفسها كقوة وطنية قادرة على فرض الأمن والاستقرار وفق سياسة "الند بالند"، كما أنها تتبع منهجية واضحة تحافظ على السيادة الليبية وتعمل على تعزيز الاستقرار الداخلي.وأشار إلى أن الدول الكبرى باتت تراقب التطورات في ليبيا، وتدرك أهمية الجهود التي تبذلها القيادة العامة في تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، مما دفعها إلى إعادة تقييم مواقفها تجاه ليبيا.وأوضح أن هذه الإنجازات العسكرية والأمنية والتنموية أسهمت في تغيير النظرة الدولية تجاه ليبيا، وعززت من مكانة المؤسسة العسكرية على الساحة الإقليمية والدولية.وأكد على أن تكرار الزيارات الدولية إلى القيادة العامة للجيش الليبي يعكس اعترافًا متزايدًا بالدور المحوري الذي تلعبه في إعادة الاستقرار إلى البلاد، ويؤكد أن ليبيا أصبحت لاعبًا أساسيًا في المعادلة الإقليمية، وليس مجرد ساحة نفوذ للقوى الدولية.تحولات المشهديرى المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، أن لقاء المشير خليفة حفتر بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكس تحولات مهمة في المشهد السياسي الليبي والدولي، إذ لم يقتصر على مناقشة العملية السياسية في ليبيا، بل امتد ليشمل ترتيبات إقليمية ودولية، خصوصًا في ظل تكليف المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا، هنا تيتيه.وأشار العبدلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إلى أن ما دار في الكواليس، بعيدًا عن التصريحات الرسمية، يكشف أن حفتر أصبح لاعبًا رئيسيًا في المفاوضات الدولية بشأن ليبيا، وهو ما يؤكده استقباله الرسمي من رئيس دولة كبرى مثل فرنسا.وأضاف أن الشرعية التي يتمتع بها حفتر ليست مستمدة من الخارج، كما هو حال بعض الشخصيات السياسية التي تعتمد على الدعم الدولي، بل فرضها من خلال تأسيس جيش وطني منظم، قادر على بسط الأمن والسيطرة على الأرض.وأوضح أن الفرق الجوهري بين حفتر وغيره من الفاعلين السياسيين في ليبيا يكمن في استقلاليته، فهو لا يعتمد على الاتفاقات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، بل يرتكز على قوة جيشه وتنظيمه وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.وأضاف العبدلي أن الاستقبال الرسمي لحفتر من قبل رؤساء الدول الكبرى ليس مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل هو اعتراف عملي بدوره الفاعل في المشهد الليبي.وأشار إلى أنه في غضون أسبوع واحد فقط، استقبله الرئيس البيلاروسي في مينسك، ثم جاء لقاؤه بالرئيس الفرنسي، وهو ما يعكس اهتمام القوى الكبرى بعلاقاته وشراكاته، رغم اختلاف توجهاتها.وأشار إلى أن حفتر نجح، من موقعه كقائد عسكري، في أن يكون صانعًا للسياسة الليبية، خاصة في ظل التدخلات الخارجية في البلاد، وأضاف أن ما يميزه هو قدرته على إدارة التوازنات الدولية، حيث تتعامل معه الدول الكبرى كطرف مستقل وليس كحليف تابع لها، مما يمنحه مساحة أكبر للمناورة السياسية.وأوضح العبدلي أن لقاء حفتر مع ماكرون يأتي في سياق أوسع يشمل مساعي باريس لاستعادة نفوذها في أفريقيا، بعد أن فقدت وجودها في دول الساحل مثل النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حيث أطاحت الانقلابات المتتالية بحلفائها هناك.ولفت إلى أن فرنسا، التي عجزت عن إقناع دول غرب أفريقيا بالتدخل عسكريًا في النيجر، وجدت في حفتر وسيطًا محوريًا يمكنه إعادة فتح قنوات التواصل مع هذه الدول، نظرًا لعلاقاته الجيدة معها.وأضاف أن حتى تشاد، التي يقودها محمد إدريس ديبي، الحليف التقليدي لفرنسا، بدأت تتراجع عن دعم باريس، مما زاد من عزلتها في القارة الأفريقية. وباتت فرنسا، التي فقدت نفوذها العسكري هناك، مضطرة إلى تبني "السياسة الناعمة" لاستعادة موقعها، وهو ما يفسر محاولتها التقرب من حفتر في هذا التوقيت.وأكد العبدلي أن فرنسا تسعى إلى تعزيز مصالحها في ليبيا، خاصة أنها تمتلك إحدى أكبر شركات النفط العاملة هناك، كما أنها لاحظت التحركات الأمريكية الأخيرة باتجاه التحالف مع حفتر، سواء عبر دعم "أفريكوم" أو من خلال التعاون السياسي والاقتصادي مع شرق ليبيا.وأشار إلى أن هذه التطورات دفعت باريس إلى اتخاذ خطوة جريئة بلقاء حفتر، في محاولة للحفاظ على نفوذها، وربما التمهيد للقاء المباشر الذي تم بينه وبين ماكرون في باريس.وشدد العبدلي على أن جميع القوى الكبرى باتت تدرك أهمية الجيش الوطني الليبي، حتى تركيا، التي تعد الحليف الاستراتيجي لحكومة الغرب الليبي، لديها اليوم علاقات قوية مع الجيش الوطني، وهو ما ظهر خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أركان القوات البرية التركية إلى ليبيا.وأكد على أن حفتر بات يحظى باهتمام جميع الأطراف الدولية، ليس لأنه تابع لأي منها، بل لأنه نجح في فرض نفسه كرقم صعب في المعادلة الليبية، وكرجل قوي قادر على فرض الاستقرار وتأمين المصالح الإقليمية والدولية في البلاد.

https://sarabic.ae/20250226/لبحث-إنهاء-الانقسام-السياسي-عقيلة-صالح-يلتقي-رئيسة-بعثة-الأمم-المتحدة-للدعم-في-ليبيا-1098206509.html

https://sarabic.ae/20250118/السيسي-يستقبل-حفتر-ما-سر-الزيارة-في-هذا-التوقيت-1096904877.html

https://sarabic.ae/20250223/برلماني-ليبي-لقاء-القاهرة-يسعى-لإيجاد-توافقات-تدعم-الاستقرار-السياسي-في-ليبيا-1098102637.html

https://sarabic.ae/20250222/انطلاق-القمة-العالمية-للمرأة-والاستثمار-في-ليبيا-بمشاركة-دولية-واسعة-صور-1098058738.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, تقارير سبوتنيك