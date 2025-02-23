https://sarabic.ae/20250223/برلماني-ليبي-لقاء-القاهرة-يسعى-لإيجاد-توافقات-تدعم-الاستقرار-السياسي-في-ليبيا-1098102637.html
برلماني ليبي: لقاء القاهرة يسعى لإيجاد توافقات تدعم الاستقرار السياسي في ليبيا
برلماني ليبي: لقاء القاهرة يسعى لإيجاد توافقات تدعم الاستقرار السياسي في ليبيا
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، إن لقاء القاهرة الذي جمع بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة جاء استكمالًا لسلسلة اجتماعات سابقة، بهدف... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف الأبلق، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن النقاش تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها المناصب السيادية والتحديات الأمنية، إلى جانب المسار الاقتصادي وقضايا الحكم المحلي، مشيرا إلى أن هذه الملفات تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.وأكد البرلماني الليبي أن الاجتماعات ركزت على إيجاد آليات فعالة لتنفيذ التفاهمات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تجاوز العقبات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة.فيما يرى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المشهد السياسي في ليبيا يتمثل في التدخلات الدولية السلبية، إلى جانب تأثير الأطراف الفاعلة على الأرض والدعم الإقليمي الذي تتلقاه.وأضاف: "أن المشكلة لا تقتصر فقط على العوامل الخارجية، بل تمتد أيضًا إلى البنية الثقافية للمجتمع الليبي، حيث تترسخ ثقافة الغنيمة والمغالبة، بالإضافة إلى هيمنة مبدأ الثنائيات، وهو ما يعمّق الانقسامات ويعرقل جهود التوافق الوطني".
https://sarabic.ae/20250222/ليبيا-حكومة-الدبيبة-ترفض-تصريحات-عقيلة-وتصفها-بـالجهوية-1098071489.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, أخبار ليبيا اليوم, مصر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري, أخبار ليبيا اليوم, مصر
برلماني ليبي: لقاء القاهرة يسعى لإيجاد توافقات تدعم الاستقرار السياسي في ليبيا
حصري
قال عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، إن لقاء القاهرة الذي جمع بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة جاء استكمالًا لسلسلة اجتماعات سابقة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار السياسي.
وأضاف الأبلق، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك
" أن النقاش تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها المناصب السيادية والتحديات الأمنية، إلى جانب المسار الاقتصادي وقضايا الحكم المحلي، مشيرا إلى أن هذه الملفات تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
وأكد البرلماني الليبي أن الاجتماعات ركزت على إيجاد آليات فعالة لتنفيذ التفاهمات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تجاوز العقبات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة.
فيما يرى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المشهد السياسي
في ليبيا يتمثل في التدخلات الدولية السلبية، إلى جانب تأثير الأطراف الفاعلة على الأرض والدعم الإقليمي الذي تتلقاه.
وأضاف: "أن المشكلة لا تقتصر فقط على العوامل الخارجية، بل تمتد أيضًا إلى البنية الثقافية للمجتمع الليبي، حيث تترسخ ثقافة الغنيمة والمغالبة، بالإضافة إلى هيمنة مبدأ الثنائيات، وهو ما يعمّق الانقسامات
ويعرقل جهود التوافق الوطني".