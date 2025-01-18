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السيسي يستقبل حفتر... ما سر الزيارة في هذا التوقيت؟
السيسي يستقبل حفتر... ما سر الزيارة في هذا التوقيت؟
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الاجتماع شهد تأكيدا على خصوصية العلاقات المصرية الليبية"، مشيرة إلى أن "استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقاً مع الأمن القومي المصري".وأوضح السيسي أن "مصر تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساعي لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، واستعادة مسار التنمية بها"، مؤكدًا دعم مصر للمبادرات كافة الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.وأبدى الرئيس السيسي، "حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية"، مؤكدًا "أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وعلى ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية".من جهته، أكد حفتر، تقديره العميق للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استعادة الاستقرار في ليبيا، والجهود الحثيثة التي تبذلها لدعم ومساندة الليبيين منذ اندلاع الأزمة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.وأشاد بالدور المصري الحيوي في نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا المجال، مشددًا على استمرار الجهود الرامية لحلحلة الأوضاع في ليبيا، بما يسهم في استعادة مقدرات الشعب الليبي وفتح آفاق الاستقرار والازدهار والرخاء.وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد جددت التأكيد على ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، في مدى زمني محدد.ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن "تلك الجهود تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.
https://sarabic.ae/20241211/توقيع-اتفاق-لدراسة-طريق-يربط-بين-مصر-وليبيا-وتشاد-1095698495.html
https://sarabic.ae/20240917/عقيلة-صالح-التقارب-المصري-التركي-يساهم-في-حل-الأزمة-الليبية-ويسهل-سحب-أي-قوات-أجنبية-من-ليبيا-1092803351.html
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أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السيسي يستقبل حفتر... ما سر الزيارة في هذا التوقيت؟

12:18 GMT 18.01.2025
© Photo / Presidency of Egyptالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Photo / Presidency of Egypt
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الاجتماع شهد تأكيدا على خصوصية العلاقات المصرية الليبية"، مشيرة إلى أن "استقرار ليبيا يرتبط ارتباطا وثيقاً مع الأمن القومي المصري".
وأوضح السيسي أن "مصر تبذل كل ما في وسعها من جهود ومساعي لضمان الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، واستعادة مسار التنمية بها"، مؤكدًا دعم مصر للمبادرات كافة الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.
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وأبدى الرئيس السيسي، "حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية"، مؤكدًا "أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وعلى ضرورة منع التدخلات الخارجية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية".
وأعرب الرئيس المصري عن "تقدير مصر للدور الوطني الذي قام به الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب، والذي أسفر عن القضاء على التنظيمات الإرهابية في شرق ليبيا".
من جهته، أكد حفتر، تقديره العميق للدور المحوري الذي تلعبه مصر في استعادة الاستقرار في ليبيا، والجهود الحثيثة التي تبذلها لدعم ومساندة الليبيين منذ اندلاع الأزمة، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.
وأشاد بالدور المصري الحيوي في نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرات وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا المجال، مشددًا على استمرار الجهود الرامية لحلحلة الأوضاع في ليبيا، بما يسهم في استعادة مقدرات الشعب الليبي وفتح آفاق الاستقرار والازدهار والرخاء.
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وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد جددت التأكيد على ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، في مدى زمني محدد.
ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن "تلك الجهود تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين".
يشار إلى أنه في عام 2019، اندلعت اشتباكات بين التبو وأهالي مدينة مرزق في ليبيا، استمرت 8 أشهر، ما تسبب في مقتل العشرات ونزوح وتهجير مئات العائلات، فيما أعلنت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، وقتها، مدينة مرزق منكوبة بعد حرقها وتهجير سكانها من العرب.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.
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