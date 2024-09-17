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عقيلة صالح: التقارب المصري التركي يسهم في حل الأزمة الليبية ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا
عقيلة صالح: التقارب المصري التركي يسهم في حل الأزمة الليبية ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا
سبوتنيك عربي
اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن التقارب المصري التركي يسهم في حل الأزمة الليبية ويسهل عملية سحب القوات الأجنبية من أراضيها. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T04:27+0000
2024-09-17T05:33+0000
عقيلة صالح
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بنغازي - سبوتنيك. وقال صالح، في تصريحات لـ "سبوتنيك": "التقارب بين دولتين كبيرتين مثل مصر وتركيا أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، وأيضا هذا التقارب يؤدي إلى مصلحة الدولتين الكبيرتين مما ينعكس ويسهم في حل الأزمة الليبية".وأضاف: "بالتالي هذا التقارب سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا، ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا، ويؤدي أيضا إلى مساعدتنا مع المجتمع الدولي لتقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية حتى نتوصل إلى حل الأزمة الليبية".وأكد صالح: "نحن نطالب وطالبنا من قبل بخروج القوات الأجنبية جميعها، ولا نرضى أن تكون هناك قوات أجنبية في بلادنا"، موضحا: "هناك بعض المجموعات التركية التي أذنت لها حكومة السراج سابقا، وهذه الحكومة بالتأكيد انتهت ولايتها وانتهت مدتها، ولكن الأمر يتطلب وجود حكومة معترف بها دوليا حتى نتمكن من إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية وغير المعتمدة من السلطة التشريعية".وفي وقت سابق، من هذا الشهر، قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيارة تاريخية لتركيا "تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين"، بحسب الرئاسة المصرية.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد زار مصر في فبراير/ شباط الماضي، في أولى زياراته للبلاد منذ تولي السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.كما التقى الرئيسان، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في العاصمة الهندية نيودلهي، واستعرضا العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.وكانت مصر، قد أعلنت في 4 يوليو/ تموز 2023، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة السفراء، وذلك في إطار تحسن العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت سنوات، ورشحت السفير عمرو الحمامي سفيرا لها لدى أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين سفيرا لها لدى القاهرة، وفق بيان الخارجية المصرية.وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا، فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، إذ اعتبرت تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين لمرسي، ما حدث "انقلابا على الشرعية".
https://sarabic.ae/20240904/السيسي-ما-تعيشه-المنطقة-من-أزمات-يؤكد-أهمية-التنسيق-والتعاون-بين-مصر-وتركيا-1092393418.html
https://sarabic.ae/20240904/السيسي-ما-تعيشه-المنطقة-من-أزمات-يؤكد-أهمية-التنسيق-والتعاون-بين-مصر-وتركيا-1092393418.html
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عقيلة صالح, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
عقيلة صالح, أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن

عقيلة صالح: التقارب المصري التركي يسهم في حل الأزمة الليبية ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا

04:27 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 05:33 GMT 17.09.2024)
© AP Photoرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© AP Photo
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اعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن التقارب المصري التركي يسهم في حل الأزمة الليبية ويسهل عملية سحب القوات الأجنبية من أراضيها.
بنغازي - سبوتنيك. وقال صالح، في تصريحات لـ "سبوتنيك": "التقارب بين دولتين كبيرتين مثل مصر وتركيا أمر مهم جدا لاستقرار السلام في المنطقة، وأيضا هذا التقارب يؤدي إلى مصلحة الدولتين الكبيرتين مما ينعكس ويسهم في حل الأزمة الليبية".
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وأضاف: "بالتالي هذا التقارب سيساعد على عدم قيام حرب في ليبيا، ويسهل سحب أي قوات أجنبية من ليبيا، ويؤدي أيضا إلى مساعدتنا مع المجتمع الدولي لتقارب وجهات النظر بين الأطراف الليبية حتى نتوصل إلى حل الأزمة الليبية".
وأكد صالح: "نحن نطالب وطالبنا من قبل بخروج القوات الأجنبية جميعها، ولا نرضى أن تكون هناك قوات أجنبية في بلادنا"، موضحا: "هناك بعض المجموعات التركية التي أذنت لها حكومة السراج سابقا، وهذه الحكومة بالتأكيد انتهت ولايتها وانتهت مدتها، ولكن الأمر يتطلب وجود حكومة معترف بها دوليا حتى نتمكن من إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات غير القانونية وغير المعتمدة من السلطة التشريعية".
وفي وقت سابق، من هذا الشهر، قام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بزيارة تاريخية لتركيا "تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين"، بحسب الرئاسة المصرية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
السيسي: ما تعيشه المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا
4 سبتمبر, 15:10 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد زار مصر في فبراير/ شباط الماضي، في أولى زياراته للبلاد منذ تولي السيسي الحكم، والتي تعد تتويجا لمسيرة تطبيع العلاقات بين البلدين.
كما التقى الرئيسان، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في العاصمة الهندية نيودلهي، واستعرضا العلاقات الثنائية والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
وكانت مصر، قد أعلنت في 4 يوليو/ تموز 2023، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا إلى درجة السفراء، وذلك في إطار تحسن العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دامت سنوات، ورشحت السفير عمرو الحمامي سفيرا لها لدى أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين سفيرا لها لدى القاهرة، وفق بيان الخارجية المصرية.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا، فترة غلب عليها الفتور والتوتر، بعد ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، التي أطاحت بالرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، إذ اعتبرت تركيا، التي كانت من أبرز الداعمين لمرسي، ما حدث "انقلابا على الشرعية".
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