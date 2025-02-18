https://sarabic.ae/20250218/المشير-حفتر-يصل-إلى-بيلاروسيا-في-زيارة-غير-معلنة-مسبقًا-فما-دلالتها-1097900861.html

حفتر يصل إلى بيلاروسيا في زيارة غير معلنة مسبقا.. فما دلالتها؟

حفتر يصل إلى بيلاروسيا في زيارة غير معلنة مسبقا.. فما دلالتها؟

سبوتنيك عربي

وصل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، إلى بيلاروسيا، في زيارة لم يُعلن عنها مسبقًا، دون الكشف عن تفاصيل جدول أعمالها حتى الآن. 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T08:17+0000

2025-02-18T08:17+0000

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وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين القيادة العامة للجيش الليبي وحكومة بيلاروسيا، وسط توقعات بمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالات عدة.ورغم عدم الإفصاح رسميًا عن أهداف الزيارة، إلا أنها تحمل دلالات على توسيع آفاق التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بيلاروسيا بعدد من القوى الدولية.في الإطار، أكد المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، أن "بيلاروسيا تُعدّ من الدول المتقدمة في مجال الصناعات العسكرية والتكنولوجيا الدفاعية، حيث تمتلك خبرات واسعة في تطوير الأسلحة المتطورة والتقنيات العسكرية، فضلًا عن علاقاتها الوثيقة مع روسيا الاتحادية".وأوضح أن "هذه العوامل تجعلها شريكًا محتملاًً لدعم الجيش الليبي في مجالات التدريب، وتطوير الدفاعات العسكرية والصيانة والدعم التقني المتطور".التوجه نحو شركاء جددوأضاف امطيريد، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة المشير خليفة حفتر، إلى بيلاروسيا تأتي في توقيت مهم واستراتيجي، وتهدف إلى تعزيز الشراكات في الصناعات العسكرية المتطورة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية ومحاولات كسر النفوذ الغربي في شمال أفريقيا"، كما أشار إلى أن "بيلاروسيا تسعى إلى توسيع مصالحها في المنطقة، وإقامة علاقات قوية مع دول شمال أفريقيا، وعلى رأسها ليبيا".وأوضح المحلل السياسي الليبي أن "بيلاروسيا لا تتميز فقط بالصناعات العسكرية، بل تمتلك أيضًا خبرات واسعة في الصناعات الغذائية والزراعية، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا يمكن أن يعزز من قدرات الجيش الليبي، ليس فقط على المستوى العسكري، ولكن أيضًا في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي".وأكد أن "هذا التعاون قد يخلق فرصًا جديدةً بعيدًا عن التأثير الغربي التقليدي، حيث سيمكن الجيش الليبي من تنويع مصادر دعمه العسكري والتقني، مما يعزز قدرته على تحقيق استقلالية أكبر في بناء قدراته الدفاعية".وأكد أن "هذه الخطوة قد يكون لها أثر كبير على عدة مستويات، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بيلاروسيا بروسيا، مما قد يفتح المجال أمام تعزيز الدعم الدولي للجيش الليبي، من خلال شراكات غير مباشرة مع موسكو".كما أشار الخبير الليبي إلى أن "هذه التحركات تمنح حفتر نفوذًا أوسع في المشاورات والتسويات الدولية المقبلة، حيث تعزز من حضوره السياسي والعسكري على المستوى الإقليمي والدولي، مما يساهم في توسيع دور القيادة العامة للجيش الليبي".وأشار امطيريد إلى أن "بيلاروسيا تمتلك خبرات كبيرة في مجالات الهندسة والبنية التحتية، مما يجعلها دولة مرشحة للمساهمة في إعادة إعمار المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الليبي".كما أشار إلى أن "بيلاروسيا لديها خبرة واسعة في الإصلاح الزراعي، وتُعد من الدول الرائدة في تصدير المحاصيل الزراعية، مما قد يفتح المجال أمام تعاون اقتصادي وزراعي قد يُفيد ليبيا في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي".وأردف: "هذه الزيارة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التنوع في الشراكات الدولية للجيش الليبي، خاصة في ظل التحولات العالمية"، مشيرًا إلى أن "القيادة العامة تعمل على بناء علاقات استراتيجية تعزز من قدراتها العسكرية والاقتصادية في المستقبل".دلالات استراتيجيةأكد المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، أن زيارة المشير خليفة حفتر إلى بيلاروسيا، "جاءت بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق"، مشيرًا إلى أن "هذه الزيارة سبقتها ترتيبات ثنائية قبل وصول حفتر إلى مينسك".وأشار إلى أن "بيلاروسيا تُعدّ دولة مهمة في شرق أوروبا، وهي مصدر رئيسي للمواد الغذائية والقمح، بالإضافة إلى منتجات أخرى مفيدة يمكن أن تستفيد منها ليبيا، في إطار تعزيز الأمن الغذائي".كما أوضح العبدلي إمكانية التعاون في المجال الصحي والعلاقات الاستراتيجية بين بلاده وبيلاروسيا، حيث أن "بيلاروسيا تمتلك خبرة واسعة في المجال الصحي والكفاءات الطبية، وهو ما قد يفتح المجال أمام تعاون طبي بين البلدين في المستقبل، إضافة إلى بحث فرص التعاون في قطاعات أخرى ذات منفعة مشتركة".ورغم عدم الإعلان عن تفاصيل محددة حول أهداف الزيارة الدقيقة، يرى العبدلي أن "هذه الزيارة قد تحمل فوائد كبيرة لليبيا، خاصة في ظل توجه الجيش الوطني الليبي في الشرق نحو مشاريع البناء والتنمية".وأضاف أن "بيلاروسيا قد تكون من بين الدول المستهدفة للمشاركة في إعادة الإعمار والبناء، إلى جانب دول أخرى تسعى لتعزيز وجودها في السوق الليبي، من خلال المساهمة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية".

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