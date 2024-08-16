الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عاجلة إلى مدينة غات لمواجهة السيول وبدء عمليات الإنقاذ والإغاثة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:33 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240816/الجيش-الليبي-يدفع-بتعزيزات-عاجلة-إلى-مدينة-غات-لمواجهة-السيول-وبدء-عمليات-الإنقاذ-والإغاثة-1091796371.html
الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عاجلة إلى مدينة غات لمواجهة السيول وبدء عمليات الإنقاذ والإغاثة
الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عاجلة إلى مدينة غات لمواجهة السيول وبدء عمليات الإنقاذ والإغاثة
سبوتنيك عربي
نادر الشريف. أكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العقيد خليفة العبيدي، اليوم الجمعة، أن الجيش دفع بتعزيزات طارئة إلى مدينة غات جنوبي... 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T02:56+0000
2024-08-16T02:57+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/0f/1074777791_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_468f20a89203b7a91a79e8770b8171e3.jpg
بنغازي ــ سبوتنيك. وقال العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "عندما تفاقمت الأوضاع وبدأت مناشدات المواطنين والجهات تصلنا تباعًا، اتخذنا كل الاحتياطات وسرعان ما تم توجيه وإرسال قوات الجيش الوطني الليبي إلى جنوب غرب البلاد في مدينة غات، وتحديدًا قوات اللواء طارق بن زياد المعزز."وأكد العبيدي أن "هذه القوات استجابت للنداء بسرعة ودخلت بجرافاتها وآلياتها وشاحناتها محملة بالمعونات والغطاء والمواد الغذائية والطبية وكل ما يلزم المواطنين، كما تم استخدام الجرافات لفتح الطرقات، وبدأت باقي الوحدات بالسيارات العسكرية في الانتشار بمدينة غات وتهالة لإنقاذ الناس ومساعدتهم ونقلهم من الأماكن الخطيرة والمنحدرات إلى أماكن آمنة ومؤمنة."وأشار إلى أن "هذه التحركات جاءت تلبيةً للنداءات التي وجهها الشعب"، مشيرًا إلى "تشكيل غرفة عمليات بمتابعة فورية من اللواء صدام خليفة حفتر، رئيس أركان الوحدات البرية بالجيش الوطني الليبي، من خلال غرفة عمليات القوات البرية."وأضاف "هذا كله جاء بتوجيهات من القائد العام للجيش الوطني الليبي (خليفة حفتر) بأن نكون مستعدين لأي طارئ في أي لحظة وحاليًا قواتنا متواجدة وغرفة عمليات طارق بن زياد المعزز تساند الأهالي وتقوم بمساعدتهم بكل الإمكانيات التي تم تسخيرها لإنقاذ ومساعدة أهالي مدينة غات وضواحيها جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت المدينة."وأوضح القائد العسكري الليبي أنه "حتى اللحظة، لم يتم تسجيل أي ضحايا جراء السيول في مدينة غات"، مؤكدًا أن "المشكلة الرئيسية التي نواجهها حاليًا تتمثل في انقطاع الاتصالات والكهرباء، مما اضطرنا للاعتماد على اتصالات الثريا."وفي وقت سابق، أفاد الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة علي، بمصرع 3 أطفال نتيجة السيول التي تجتاح مدينة غات جنوبي البلاد، مؤكدًا أن المدينة تواجه أوضاعًا صعبة وأن هناك توقعات بتدفق مياه السيول من الجبال الجزائرية مع ساعات الصباح الأولى.وقال علي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "السيول تجتاح حاليًا منطقة تهالة بمدينة غات، ومن المتوقع وصول سيول من الجبال الجزائرية عند ساعات الصباح الأولى"، مشيرًا إلى أن "غرفة عمليات الجنوب التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ تحركت كل الفرق تجاه المدينة."وأوضح أن "تغطية الهاتف والكهرباء هناك انقطعت تمامًا، والاعتماد الآن على الشبكة الجزائرية في الاتصالات"، موضحًا "حسب الوارد من غرفة عمليات الجنوب، تم التواصل مع مكتب إسعاف مطار غات، ولكن المطار يعتبر خارج الخدمة حاليًا بسبب انقطاع الكهرباء."وأضاف: "نخشى تدفق سيل كبير تجاه المطار مما يؤزم الأمر ويجعل وصول طائرات الدعم والإغاثة أمرًا مستحيلًا، وهذا ما لا نتمناه."وعن عمليات إخلاء السكان أكد أن "كل عمليات الإخلاء تمت بجهود أهلية، الجهود من جهاز الإسعاف حاليًا تركز على رصد مستوى المياه في الوديان كإنذار مبكر قبل وصول السيل وتوجيه فرق دعم من كل مناطق الجنوب."وأكد علي أنه "وصلني بلاغ عن وفاة ثلاثة أطفال جرفتهم السيول في مدينة غات، البلاغ وارد من غرفة عمليات الجنوب بجهاز الإسعاف، ولكن لم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول الحادثة"، لافتًا إلى أن "فرق الإسعاف تواصل جهودها في المنطقة للتعامل مع تأثيرات السيول والأوضاع الصعبة التي تمر بها المدينة."من جانب آخر، قال أحمد كليكيلي، عميد بلدية تهالة، لتلفزيون "المسار" الليبي إن "السيول جرفت المنطقة بالكامل والمياه غمرت جميع الأحياء السكنية" وإن "المياه غمرت كلا من حي الـ 50 وسط البلد وحي الـ 80 وحي الصينية والمجلس البلدي."وأوضح أن "الخسائر المادية لا يمكن حصرها في الوقت الحالي لأن المياه غمرت المنطقة بالكامل."وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الليبية المكلفة من البرلمان عن حالة الطوارئ وتوجه آليات الإنقاذ إلى مدينة غات لمواجهة السيول والفيضانات.وتواجه مدينة غات، الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية تتمثل في عواصف رملية وأمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.
https://sarabic.ae/20240815/جهاز-الاسعاف-والطوارئ-مقتل-3-أطفال-في-منطقة-تهالة-نتيجة-السيول-جنوبي-ليبيا-1091795337.html
https://sarabic.ae/20240815/الداخلية-الليبية-تعلن-حالة-الطوارئ-لمواجهة-السيول-والفيضانات-في-مدينة-غات-1091795193.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/0f/1074777791_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8239135f2e0f9771cbd96198c03cca83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عاجلة إلى مدينة غات لمواجهة السيول وبدء عمليات الإنقاذ والإغاثة

02:56 GMT 16.08.2024 (تم التحديث: 02:57 GMT 16.08.2024)
© Sputnik . Atiya Atiyaسيول الجزيرة
سيول الجزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2024
© Sputnik . Atiya Atiya
تابعنا عبر
نادر الشريف. أكد مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، العقيد خليفة العبيدي، اليوم الجمعة، أن الجيش دفع بتعزيزات طارئة إلى مدينة غات جنوبي البلاد، وذلك لبدء عمليات الإنقاذ والإغاثة لمواجهة السيول والفيضانات التي تجتاح المدينة.
بنغازي ــ سبوتنيك. وقال العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إنه "عندما تفاقمت الأوضاع وبدأت مناشدات المواطنين والجهات تصلنا تباعًا، اتخذنا كل الاحتياطات وسرعان ما تم توجيه وإرسال قوات الجيش الوطني الليبي إلى جنوب غرب البلاد في مدينة غات، وتحديدًا قوات اللواء طارق بن زياد المعزز."
السيول تهدد منازل المزارعين ومحاصيلهم شرقي سوريا.. وتجرف السواتر الحدودية مع العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
جهاز الاسعاف والطوارئ: مقتل 3 أطفال في منطقة تهالة نتيجة السيول جنوبي ليبيا
أمس, 23:47 GMT
وأكد العبيدي أن "هذه القوات استجابت للنداء بسرعة ودخلت بجرافاتها وآلياتها وشاحناتها محملة بالمعونات والغطاء والمواد الغذائية والطبية وكل ما يلزم المواطنين، كما تم استخدام الجرافات لفتح الطرقات، وبدأت باقي الوحدات بالسيارات العسكرية في الانتشار بمدينة غات وتهالة لإنقاذ الناس ومساعدتهم ونقلهم من الأماكن الخطيرة والمنحدرات إلى أماكن آمنة ومؤمنة."
وأشار إلى أن "هذه التحركات جاءت تلبيةً للنداءات التي وجهها الشعب"، مشيرًا إلى "تشكيل غرفة عمليات بمتابعة فورية من اللواء صدام خليفة حفتر، رئيس أركان الوحدات البرية بالجيش الوطني الليبي، من خلال غرفة عمليات القوات البرية."
وأضاف "هذا كله جاء بتوجيهات من القائد العام للجيش الوطني الليبي (خليفة حفتر) بأن نكون مستعدين لأي طارئ في أي لحظة وحاليًا قواتنا متواجدة وغرفة عمليات طارق بن زياد المعزز تساند الأهالي وتقوم بمساعدتهم بكل الإمكانيات التي تم تسخيرها لإنقاذ ومساعدة أهالي مدينة غات وضواحيها جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت المدينة."
وأوضح القائد العسكري الليبي أنه "حتى اللحظة، لم يتم تسجيل أي ضحايا جراء السيول في مدينة غات"، مؤكدًا أن "المشكلة الرئيسية التي نواجهها حاليًا تتمثل في انقطاع الاتصالات والكهرباء، مما اضطرنا للاعتماد على اتصالات الثريا."
وفي وقت سابق، أفاد الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة علي، بمصرع 3 أطفال نتيجة السيول التي تجتاح مدينة غات جنوبي البلاد، مؤكدًا أن المدينة تواجه أوضاعًا صعبة وأن هناك توقعات بتدفق مياه السيول من الجبال الجزائرية مع ساعات الصباح الأولى.
السيول تهدد منازل المزارعين ومحاصيلهم شرقي سوريا.. وتجرف السواتر الحدودية مع العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
الداخلية الليبية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول والفيضانات في مدينة غات
أمس, 23:33 GMT
وقال علي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "السيول تجتاح حاليًا منطقة تهالة بمدينة غات، ومن المتوقع وصول سيول من الجبال الجزائرية عند ساعات الصباح الأولى"، مشيرًا إلى أن "غرفة عمليات الجنوب التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ تحركت كل الفرق تجاه المدينة."
وأوضح أن "تغطية الهاتف والكهرباء هناك انقطعت تمامًا، والاعتماد الآن على الشبكة الجزائرية في الاتصالات"، موضحًا "حسب الوارد من غرفة عمليات الجنوب، تم التواصل مع مكتب إسعاف مطار غات، ولكن المطار يعتبر خارج الخدمة حاليًا بسبب انقطاع الكهرباء."
وأضاف: "نخشى تدفق سيل كبير تجاه المطار مما يؤزم الأمر ويجعل وصول طائرات الدعم والإغاثة أمرًا مستحيلًا، وهذا ما لا نتمناه."
وعن عمليات إخلاء السكان أكد أن "كل عمليات الإخلاء تمت بجهود أهلية، الجهود من جهاز الإسعاف حاليًا تركز على رصد مستوى المياه في الوديان كإنذار مبكر قبل وصول السيل وتوجيه فرق دعم من كل مناطق الجنوب."
وأكد علي أنه "وصلني بلاغ عن وفاة ثلاثة أطفال جرفتهم السيول في مدينة غات، البلاغ وارد من غرفة عمليات الجنوب بجهاز الإسعاف، ولكن لم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول الحادثة"، لافتًا إلى أن "فرق الإسعاف تواصل جهودها في المنطقة للتعامل مع تأثيرات السيول والأوضاع الصعبة التي تمر بها المدينة."
من جانب آخر، قال أحمد كليكيلي، عميد بلدية تهالة، لتلفزيون "المسار" الليبي إن "السيول جرفت المنطقة بالكامل والمياه غمرت جميع الأحياء السكنية" وإن "المياه غمرت كلا من حي الـ 50 وسط البلد وحي الـ 80 وحي الصينية والمجلس البلدي."
وأوضح أن "الخسائر المادية لا يمكن حصرها في الوقت الحالي لأن المياه غمرت المنطقة بالكامل."
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الليبية المكلفة من البرلمان عن حالة الطوارئ وتوجه آليات الإنقاذ إلى مدينة غات لمواجهة السيول والفيضانات.
وتواجه مدينة غات، الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية تتمثل في عواصف رملية وأمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قطر: الوسطاء يواصلون جهودهم للوصول إلى وقف إطلاق النار في غزةأمس, 21:25 GMTالبحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تقرر مصادرة ناقلات نفط تابعة للحرس الثوري الإيرانيأمس, 16:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала