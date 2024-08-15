https://sarabic.ae/20240815/جهاز-الاسعاف-والطوارئ-مقتل-3-أطفال-في-منطقة-تهالة-نتيجة-السيول-جنوبي-ليبيا-1091795337.html
جهاز الاسعاف والطوارئ: مقتل 3 أطفال في منطقة تهالة نتيجة السيول جنوبي ليبيا
جهاز الاسعاف والطوارئ: مقتل 3 أطفال في منطقة تهالة نتيجة السيول جنوبي ليبيا
سبوتنيك عربي
أعلنت غرفة عمليات الجنوب بجهاز الاسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الجمعة، عن وفاة ثلاثة أطفال نتيجة السيول التي اجتاحت منطقة تهالة. 15.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-15T23:47+0000
2024-08-15T23:47+0000
2024-08-15T23:47+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأكدت الغرفة في بيان: "تواصل فرق الإنقاذ عملها في محاولة للوصول إلى جميع المتضررين، وتقديم المساعدة اللازمة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تمر بها المنطقة".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت وزارة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان حالة الطوارئ بسبب الظروف الجوية القاسية التي تعصف بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، مشيرةً إلى توجيه آليات الدفع الرباعي نحو المدينة لتقديم الدعم الضروري.وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مركز سبها الطبي حالة الطوارئ استعدادا لأي طارئ، مع تكليف لجان طبية وإدارية بالتعامل مع الوضع. ودعت إدارة المركز جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من استمرار هطول الأمطار وتزايد منسوب المياه في الشوارع والأحياء.وتواجه مدينة غات الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية بعد نشوب عواصف رملية وهطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.
https://sarabic.ae/20240815/الداخلية-الليبية-تعلن-حالة-الطوارئ-لمواجهة-السيول-والفيضانات-في-مدينة-غات-1091795193.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
جهاز الاسعاف والطوارئ: مقتل 3 أطفال في منطقة تهالة نتيجة السيول جنوبي ليبيا
أعلنت غرفة عمليات الجنوب بجهاز الاسعاف والطوارئ في ليبيا، اليوم الجمعة، عن وفاة ثلاثة أطفال نتيجة السيول التي اجتاحت منطقة تهالة.
وأكدت الغرفة في بيان: "تواصل فرق الإنقاذ عملها في محاولة للوصول إلى جميع المتضررين، وتقديم المساعدة اللازمة في ظل الظروف الجوية القاسية التي تمر بها المنطقة".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت وزارة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان حالة الطوارئ بسبب الظروف الجوية القاسية التي تعصف بمدينة غات والمناطق المجاورة لها، مشيرةً إلى توجيه آليات الدفع الرباعي نحو المدينة لتقديم الدعم الضروري.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مركز سبها الطبي حالة الطوارئ استعدادا لأي طارئ
، مع تكليف لجان طبية وإدارية بالتعامل مع الوضع. ودعت إدارة المركز جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات الطبية للمتضررين.
وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من استمرار هطول الأمطار وتزايد منسوب المياه في الشوارع والأحياء.
وتواجه مدينة غات الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ظروفًا جوية قاسية بعد نشوب عواصف رملية وهطول أمطار غزيرة تسببت في سيول وفيضانات أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية وعزل بعض المناطق.