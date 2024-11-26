حفتر يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن داخل ليبيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي هو بسبب التوريكا
17:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد التصعيد الأخير ما مصير الوساطة الأمريكية لوقف الحرب في لبنان
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
10:03 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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خبير: التوصل لاتفاق في لبنان وغزة صعب
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هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
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حفتر يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن داخل ليبيا
حفتر يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن داخل ليبيا
سبوتنيك عربي
استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، والوفد المرافق له في مقر القيادة العامة بالبلاد. 26.11.2024, سبوتنيك عربي
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ركز اللقاء على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وبحسب القيادة العامة للجيش الليبي، فإن الوفد الروسي قد أشاد بدور القوات المسلحة الليبية في استتباب الأمن والمحافظة على وحدة ليبيا، ما يعكس اهتمام روسيا بتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة.وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للوضع الإقليمي، حيث تتزايد الجهود الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا.ويشار إلى أنه في السابع عشر من الشهر الجاري، التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين.وخلال اللقاء، تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه.كما تطرق الجانبان إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تمثل تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة، وبحثا تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.وقبل أيام، اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي الروسية، وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
https://sarabic.ae/20241117/سفير-روسيا-لدى-ليبيا-يبحث-مع-حفتر-تمهيد-الطريق-لإجراء-الانتخابات-الليبية-1094883148.html
https://sarabic.ae/20240723/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يبحث-دور-روسيا-في-دعم-الأطراف-الليبية-وصولا-للانتخابات-1091066446.html
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حصري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم
حصري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار ليبيا اليوم

حفتر يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن داخل ليبيا

16:33 GMT 26.11.2024
© Sputnik . General Command of the Libyan Armyالقيادة العامة للجيش الليبي
القيادة العامة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . General Command of the Libyan Army
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حصري
استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، والوفد المرافق له في مقر القيادة العامة بالبلاد.
ركز اللقاء على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2024
سفير روسيا لدى ليبيا يبحث مع حفتر تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الليبية
17 نوفمبر, 18:28 GMT
وبحسب القيادة العامة للجيش الليبي، فإن الوفد الروسي قد أشاد بدور القوات المسلحة الليبية في استتباب الأمن والمحافظة على وحدة ليبيا، ما يعكس اهتمام روسيا بتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للوضع الإقليمي، حيث تتزايد الجهود الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا.
© Sputnik . General Command of the Libyan Armyالقيادة العامة للجيش الليبي
القيادة العامة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . General Command of the Libyan Army
القيادة العامة للجيش الليبي
1/1
© Sputnik . General Command of the Libyan Army
القيادة العامة للجيش الليبي
ويشار إلى أنه في السابع عشر من الشهر الجاري، التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين.
وخلال اللقاء، تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه.
النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مسعود عبيد، يلتقي سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، في مقر المجلس بالعاصمة الليبية طرابلس، 23 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يبحث دور روسيا في دعم الأطراف الليبية وصولا للانتخابات
23 يوليو, 15:16 GMT
كما تطرق الجانبان إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تمثل تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة، وبحثا تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.
وقبل أيام، اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي الروسية، وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
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