حفتر يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي لبحث التعاون في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن داخل ليبيا

ركز اللقاء على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، والعمل على دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وبحسب القيادة العامة للجيش الليبي، فإن الوفد الروسي قد أشاد بدور القوات المسلحة الليبية في استتباب الأمن والمحافظة على وحدة ليبيا، ما يعكس اهتمام روسيا بتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة.وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للوضع الإقليمي، حيث تتزايد الجهود الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا.ويشار إلى أنه في السابع عشر من الشهر الجاري، التقى القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، بسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا إيدار أغانين.وخلال اللقاء، تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، بحسب بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه.كما تطرق الجانبان إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تمثل تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة، وبحثا تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.وقبل أيام، اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي الروسية، وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.
وبحسب القيادة العامة للجيش الليبي، فإن الوفد الروسي قد أشاد بدور القوات المسلحة الليبية في استتباب الأمن والمحافظة على وحدة ليبيا، ما يعكس اهتمام روسيا بتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس بالنسبة للوضع الإقليمي، حيث تتزايد الجهود الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا.
كما تطرق الجانبان إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التي تمثل تطلعات الشعب الليبي نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة، وبحثا تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين.
وقبل أيام، اجتمع الطاهر الباعور، المكلف بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مدينة سوتشي الروسية، وشدد الطرفان على أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.