الاتحاد الأوروبي لحفتر: من المهم الوصول لمؤسسات موحدة وشرعية في ليبيا

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كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
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ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداده لقاء ترامب للحديث حول جميع القضايا التي تهم موسكو وواشنطن، إسرائيل تؤجل إنسحاب قواتها من جنوب لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
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07:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل يتفاوض ترامب مع إيران على اتفاق نووي جديد؟
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
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عرب بوينت بودكاست
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الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
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تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250126/الاتحاد-الأوروبي-لحفتر-من-المهم-الوصول-لمؤسسات-موحدة-وشرعية-في-ليبيا-1097184388.html
الاتحاد الأوروبي لحفتر: من المهم الوصول لمؤسسات موحدة وشرعية في ليبيا
الاتحاد الأوروبي لحفتر: من المهم الوصول لمؤسسات موحدة وشرعية في ليبيا
سبوتنيك عربي
أجرى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الأحد، محادثات مع قائد قوات "القيادة العامة" الليبية، المشير خليفة حفتر. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T18:59+0000
2025-01-26T18:59+0000
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الأخبار
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وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأحد، أن نيكولا أورلاندو شدد خلال اللقاء على أهمية الوصول إلى مؤسسات موحدة وشرعية، وإجراء انتخابات وطنية في ليبيا.وبحث أورلاندو وحفتر كيفية إسهام ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ في حل الأزمة السياسية والانقسامات الناشبة في ‫ليبيا‬⁩ مع الحفاظ على الاستقرار في البلاد.وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أنه "سنعمل على بحث فرص تعزيز التعاون من خلال برامج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحسين إدارة الحدود الجنوبية". وشدد أورلاندو على أهمية الدعم الكامل للمبعوثة الأممية، هانا سيروا تيتيه.وياتي هذا في وقت أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، أول أمس الجمعة، اتفاق مسؤولين عسكريين وأمنيين من مختلف أنحاء ليبيا على إنشاء مركز مشترك لأمن الحدود للتواصل وتبادل المعلومات.وذكرت بوابة "الوسط" أن البعثة الأممية نشرت بيانا أكدت من خلاله، أن الاتفاق جرى خلال فعالية استمرت يومين واختُتمت مساء الخميس الماضي. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز جهود ليبيا في تأمين حدودها ومكافحة الإرهاب ومعالجة الهجرة غير النظامية بناء على التقدم الذي تحقق بالاجتماعات السابقة في تونس وبنغازي.وأكد الموقع أن "هذه الفعالية حضرها أعضاء الفريق الفني التنسيقي المشترك المكون من ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية في الشرق والغرب المكلفة بتأمين وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية".وشارك في الفعالية ممثلون عن الجهات المدرجة ضمن مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، وهي: الاتحاد الأفريقي، إيطاليا، فرنسا، تركيا، والمملكة المتحدة.واطلع المشاركون على مشروع تعزيز الجهود الليبية لتأمين حدود البلاد من جميع الجهات، فضلا عن مناقشة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، وكيفية دعم الشركاء الدوليين الجهود المستمرة لتأمين الحدود.
https://sarabic.ae/20250125/هل-يمثل-تعيين-رئيسة-جديدة-للبعثة-الأممية-فرصة-لحل-الأزمة-الليبية-1097151291.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, الأخبار

الاتحاد الأوروبي لحفتر: من المهم الوصول لمؤسسات موحدة وشرعية في ليبيا

18:59 GMT 26.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أجرى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الأحد، محادثات مع قائد قوات "القيادة العامة" الليبية، المشير خليفة حفتر.
وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأحد، أن نيكولا أورلاندو شدد خلال اللقاء على أهمية الوصول إلى مؤسسات موحدة وشرعية، وإجراء انتخابات وطنية في ليبيا.
هانا سيروا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
هل يمثل تعيين رئيسة جديدة للبعثة الأممية فرصة لحل الأزمة الليبية؟
أمس, 15:53 GMT
وبحث أورلاندو وحفتر كيفية إسهام ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ في حل الأزمة السياسية والانقسامات الناشبة في ‫ليبيا‬⁩ مع الحفاظ على الاستقرار في البلاد.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أنه "سنعمل على بحث فرص تعزيز التعاون من خلال برامج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحسين إدارة الحدود الجنوبية". وشدد أورلاندو على أهمية الدعم الكامل للمبعوثة الأممية، هانا سيروا تيتيه.
وياتي هذا في وقت أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، أول أمس الجمعة، اتفاق مسؤولين عسكريين وأمنيين من مختلف أنحاء ليبيا على إنشاء مركز مشترك لأمن الحدود للتواصل وتبادل المعلومات.
وذكرت بوابة "الوسط" أن البعثة الأممية نشرت بيانا أكدت من خلاله، أن الاتفاق جرى خلال فعالية استمرت يومين واختُتمت مساء الخميس الماضي. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز جهود ليبيا في تأمين حدودها ومكافحة الإرهاب ومعالجة الهجرة غير النظامية بناء على التقدم الذي تحقق بالاجتماعات السابقة في تونس وبنغازي.
وأكد الموقع أن "هذه الفعالية حضرها أعضاء الفريق الفني التنسيقي المشترك المكون من ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية في الشرق والغرب المكلفة بتأمين وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية".
وشارك في الفعالية ممثلون عن الجهات المدرجة ضمن مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، وهي: الاتحاد الأفريقي، إيطاليا، فرنسا، تركيا، والمملكة المتحدة.
واطلع المشاركون على مشروع تعزيز الجهود الليبية لتأمين حدود البلاد من جميع الجهات، فضلا عن مناقشة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، وكيفية دعم الشركاء الدوليين الجهود المستمرة لتأمين الحدود.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:18 GMT
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