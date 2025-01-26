https://sarabic.ae/20250126/الاتحاد-الأوروبي-لحفتر-من-المهم-الوصول-لمؤسسات-موحدة-وشرعية-في-ليبيا-1097184388.html

الاتحاد الأوروبي لحفتر: من المهم الوصول لمؤسسات موحدة وشرعية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي لحفتر: من المهم الوصول لمؤسسات موحدة وشرعية في ليبيا

سبوتنيك عربي

أجرى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، اليوم الأحد، محادثات مع قائد قوات "القيادة العامة" الليبية، المشير خليفة حفتر. 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T18:59+0000

2025-01-26T18:59+0000

2025-01-26T18:59+0000

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وأفادت بوابة "الوسط"، مساء اليوم الأحد، أن نيكولا أورلاندو شدد خلال اللقاء على أهمية الوصول إلى مؤسسات موحدة وشرعية، وإجراء انتخابات وطنية في ليبيا.وبحث أورلاندو وحفتر كيفية إسهام ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ في حل الأزمة السياسية والانقسامات الناشبة في ‫ليبيا‬⁩ مع الحفاظ على الاستقرار في البلاد.وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أنه "سنعمل على بحث فرص تعزيز التعاون من خلال برامج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحسين إدارة الحدود الجنوبية". وشدد أورلاندو على أهمية الدعم الكامل للمبعوثة الأممية، هانا سيروا تيتيه.وياتي هذا في وقت أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، أول أمس الجمعة، اتفاق مسؤولين عسكريين وأمنيين من مختلف أنحاء ليبيا على إنشاء مركز مشترك لأمن الحدود للتواصل وتبادل المعلومات.وذكرت بوابة "الوسط" أن البعثة الأممية نشرت بيانا أكدت من خلاله، أن الاتفاق جرى خلال فعالية استمرت يومين واختُتمت مساء الخميس الماضي. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز جهود ليبيا في تأمين حدودها ومكافحة الإرهاب ومعالجة الهجرة غير النظامية بناء على التقدم الذي تحقق بالاجتماعات السابقة في تونس وبنغازي.وأكد الموقع أن "هذه الفعالية حضرها أعضاء الفريق الفني التنسيقي المشترك المكون من ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية في الشرق والغرب المكلفة بتأمين وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية".وشارك في الفعالية ممثلون عن الجهات المدرجة ضمن مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، وهي: الاتحاد الأفريقي، إيطاليا، فرنسا، تركيا، والمملكة المتحدة.واطلع المشاركون على مشروع تعزيز الجهود الليبية لتأمين حدود البلاد من جميع الجهات، فضلا عن مناقشة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، وكيفية دعم الشركاء الدوليين الجهود المستمرة لتأمين الحدود.

https://sarabic.ae/20250125/هل-يمثل-تعيين-رئيسة-جديدة-للبعثة-الأممية-فرصة-لحل-الأزمة-الليبية-1097151291.html

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم العربي, الأخبار