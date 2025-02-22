انطلاق القمة العالمية للمرأة والاستثمار في ليبيا بمشاركة دولية واسعة... صور
© Sputnik . MAHER ALSHAERY القمة العالمية للمرأة والاستثمار في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الليبية طرابلس فعاليات الدورة الرابعة للملتقى الدولي لتمكين المرأة، الذي تستضيفه القمة العالمية للمرأة والاستثمار، بتنظيم من منظمة سيدات أعمال ليبيا، تحت شعار "المرأة قوة التنمية".
تعد هذه القمة فرصة فريدة لتعزيز مساهمة المرأة في مختلف المجالات التنموية، حيث تسلط الضوء على دور النساء في قطاع النفط، التكنولوجيا، والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب دعم البنوك والمؤسسات المالية للمبادرات النسائية، بما يعزز من تمكين المرأة اقتصاديا ويفتح لها آفاقا جديدة في سوق العمل.
حيث يشارك في الملتقى أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الأهمية المتزايدة للقمة على المستوى الدولي، وحرص المنظمات والمؤسسات العالمية على التعاون مع سيدات الأعمال الليبيات، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY القمة العالمية للمرأة والاستثمار في ليبيا
القمة العالمية للمرأة والاستثمار في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تهدف القمة إلى خلق بيئة داعمة لريادة المرأة، وتشجيع المشاريع النسائية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تقدم ملحوظ في المجالات الاقتصادية والاستثمارية داخل ليبيا وخارجها.
في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أكدت الدكتورة آمال الترهوني، رئيس القمة العالمية للتنمية والاستثمار الاقتصادي، أن فعاليات القمة تعد حدثًا اقتصاديًا هامًا، حيث تجمع أكثر من 60 خبيرًا دوليًا من مختلف دول العالم، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين المشاركين.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالدكتورة آمال الترهوني، رئيس القمة العالمية للتنمية والاستثمار الاقتصادي
الدكتورة آمال الترهوني، رئيس القمة العالمية للتنمية والاستثمار الاقتصادي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأوضحت الترهوني أن مشاركة الخبراء والمؤسسات العالمية في القمة تهدف إلى إيجاد فرص شراكة حقيقية بين المستثمرين الدوليين ونظرائهم من المؤسسات الليبية، مما يساهم في تعزيز بيئة الأعمال، وخلق فرص استثمارية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت إلى أن القمة تحظى بدعم واسع من المؤسسات الرسمية في ليبيا، والبنوك المحلية، والجهات الاقتصادية، حيث ساهمت هذه المؤسسات في وضع رؤى استراتيجية لدعم وتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بهدف تعزيز دورهم في الاقتصاد الليبي وتوفير بيئة ملائمة لنمو المشروعات الجديدة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERY القمة العالمية للمرأة والاستثمار في ليبيا
القمة العالمية للمرأة والاستثمار في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وأضافت الترهوني أن القمة تشهد مشاركة قوية من مؤسسات عربية وأوروبية ودولية، مما يعكس أهمية الحدث على المستوى العالمي.
وأكدت أن القمة ستتناول محاور رئيسية تتعلق بالتنمية الاقتصادية، تمكين المرأة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف إيجاد حلول مستدامة للنهوض بالاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.